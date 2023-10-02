Çatın çöker, direklerin yıkılır
Sazından, dilinden hicran dökülür
Bedenin devrilir, kökler sökülür
Yüreğinde, tufan koptuğu zaman
(Nakarat)
Kaybolur yaşamın hazzı, tutkusu
Tıkar şahdamarı hasret tortusu
Ölüm sefa gelir , kalmaz korkusu
Yârin seni yalnız koyduğu zaman
Zaman , hazal gibi, savrulur gider
Döşün, kor içinde, kavrulur gider
Bahtın, acı ile, yoğrulur gider
Yârin bakışları donduğu zaman
Pusula bozulur, belleğin şaşar
Aklın akıp gider, girdaba düşer
İlave tek damla, kabından taşar
Yârin gül siması, solduğu zaman
Dünyayı, evrenden, silesin gelir
Ölüm meleğini göresin gelir
O sonsuz aleme, göçesin gelir
Heyben acılarla dolduğu zaman
(Canfer BALÇIK; 02.10.2023/ Kiev-Ukrayna)