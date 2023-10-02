CAN DOSTLAR MERHABALAR!

Dün ANKARA terör saldırısına uğradı emperyalizm uşakları tarafından...

Mikail BOZLOĞAN isimli bir vatandaşımızı arabasını gasp için şehit etmişler;Ruhu şad olsun.

İki kahraman polisimiz de yaralı,tedavileri sürüyor;acil şifalar dilerim...

...

Gelelim geçmiş tarihte bugüne!

Hüzün gözlerimde olmadı ;”Vatan için bedel öderim gerekirse” dediğinden beri yüreğim.

Hüznü derinlere sakladım ancak ruhumu iyi bilen bir kaç sevdiğimin anladığı.

Gözlerim hep meydan okurcasına dik dik baktı ve güldü gözbebeklerim;2010 ERGENEKON safsatası ile tutuklandığım günkü gibi.

Eylül hüzünlendirir derler ya sonbahar geldi diye;ekim ise son demleridir yaprakların.

Benim için Eylül SAKARYA ZAFERİDİR;İZMİRİMİN KURTULUŞUDUR.

EKİM GÜZEL İSTANBULUN TÜRK BAYRAĞINA KAVUŞMASIDIR ONCA KAHIRDAN SONRA.

EKİM CUMHURİYETDİR,BAĞIMSIZLIKTIR,

ÖZGÜRLÜKTÜR.

Tarihe gidelim.

2 EKİM 1923’de

İŞGAL KUVVETLERİ İSTANBULDAN AYRILIR!

ULU ÖNDER,

KURTARICIMIZ!

ASKERİ,POLİTİK,SİYASI DEHA,

ONUN GİBİSİNİN

BİR DAHA ASLA GELEMEYECEK OLDUĞU

BÜYÜK İNSAN !

ATAM!

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK;

"GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER" DEMİŞTİ 1918'de ZATEN.

GELDİKLERİ GİBİ GİTTİLERDE!

...

ATATÜRK’E

LAF SÖYLEME YÜZSÜZLÜĞÜNÜ GÖSTERENLER!

Ve KURTULUŞ SAVAŞINI,

DAĞITILMIŞ ORDU!

OLMAYAN SİLAH!

OLMAYAN SIHHİ MALZEME,

OLMAYAN UÇAK vs.

ÜSTTE YOK,BAŞTA YOK GERÇEKLEŞTİREN

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINA DİL UZATMA VİCDANDIZLIĞINI YAPANLAR!

VAHDETTİN GİBİ;

ABDÜLMECİT GİBİ;

DAMAT FERİT GİBİ;

İŞGAL EDEN DÜŞMANLA BİRLİKTE ;

KAÇARLAR!!!

...

2 EKİM 1923!!!

İŞGAL KUVVETLERİ İSTANBUL’dan ayrılır...

İSTANBUL KUTLU OLSUN KURTULUŞUN...

