Galataport İstanbul, Gastronomi Meraklılarını Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Kapsamındaki Deneyim Atölyelerinde Ağırlıyor

Bu yıl 30 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dördüncü kez düzenlenecek Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin önemli duraklarından biri olan Galataport İstanbul, misafirlerine lezzet dolu bir gastronomi programı sunacak. Ziyaretçiler, Osmanlı Saray lezzetlerinden çikolata yapımına, aromatik kahvelerden pizza yapımına kadar pek çok farklı atölye çalışmasını Galataport İstanbul mobil uygulaması üzerinden kaydolarak ücretsiz bir şekilde deneyimleyebilecek. Katılım kontenjan dahilinde olacak.

Galataport İstanbul, mobil uygulama üzerinden herkesin katılımına açık gastronomi deneyim atölyelerinin ilkini 30 Eylül günü saat 13.00 ile 14.00 arasında gerçekleştirecek. Butterfly’da düzenlenecek kakao atölyesine katılan lezzet tutkunları, kakaonun nasıl işlendiğini ve ardından hangi aşamalardan geçerek çikolataya dönüştüğünü hem dinleyerek hem de tadarak yakından deneyimleme imkanı bulacaklar.

Hafta başı ise Osmanlı sofralarının olmazsa olmazı, boğazı rahatlatan anlamına gelen rahat-ı halkum olarak adlandırılan lokum sarma atölyesi katılımcılarla buluşacak. Ottoman 1860’ta 2 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek lokum sarma atölyesinde misafirler, lokumun tarihini ve günümüze farklı yorumlarla nasıl geldiğini dinleme fırsatı bulacak.

Bir diğer deneyim atölyesi 4 Ekim’de Şekerci Cafer Erol’da düzenlenecek. Kuruluşundan bu yana aynı lezzet, ustalık ve kaliteyi koruyan Köşkeroğlu ise 5 Ekim’de baklava tutkunlarını ağırlayacak.

7 Ekim Cumartesi günü ise Kitten Bistro & Cocktail Bar’da pizza severler bir araya gelecek. Deneyim atölyesinde pizza yapımının püf noktaları anlatılacak ve katılımcılar şefin anlatımıyla kendi pizzalarını yapabilecekler.

Kahve ve çikolata sevenlerin her ikisini de deneyimleyeceği, kahve aromalarının çikolata ile harmanlanacağı lezzet atölyesi 10 Ekim’de Galataport İstanbul’da yer alan Kahve Dünyası’nda yapılacak. Sagra ise, 12 Ekim günü çikolata tutkunlarını ağırlayacak. Katılımcılar, her yaşa hitap eden çikolatanın yapımını dinleyip kendi seçtikleri malzemelerle kendi çikolatalarını yapabilecekler.

13 Ekim Cuma günü haftanın yorgunluğunu atmak isteyen Galataport İstanbul misafirleri, Kitten Bistro & Cocktail Bar’da evde de yapabilecekleri, alkolsüz, ferahlatıcı meyve özleri ve kahve bazlı kokteyl hazırlama ve tatma imkanı bulacaklar.

Festivalin son günü; pasta yapımı

Festivalin son günü olan 15 Ekim’de Baylan Pastanesi’nde öğlen 13.00’da başlayacak olan atölyede katılımcılar, pasta şefi ile birlikte Baylan’ın imza pastalarından Makaron Pasta ve Pavlova hazırlayacak.

25. ULUSLARARASI İSTANBUL KUKLA FESTİVALİ BAŞLIYOR

Bu yıl 25.kez düzenlenecek olan Uluslarlararası İstanbul Kukla Festivali 25 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Kuklaların büyülü dünyasına katılıp ve unutulmaz anlar yaşayacağımız festival farklı mekanlarda gerçekleşecek. Bu yıl sahneler; Alan Kadıköy, Fişekhane, Akbank Sanat, Dasdas, Feshane olarak belirlendi.

Uluslararası İstanbul Kukla Festivali kukla sanatını tanıtmakta ve yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuş özel bir festival. 1998 yıllında kurulduktan sonra Japonya´dan Brezilya´ya kadar bir çok topluluğu ve değişik teknikleri kullanan kukla gruplarını konuk etmiştir.

Festival programına istanbulkuklafestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz.

KÜRŞAT BAŞAR’LA UYGULAMALI YAZI ATÖLYESİ

Ödüllü gazeteci, yazar, televizyon programcısı ve müzisyen Kürşat Başar ile “Uygulamalı Yazı Atölyesi” 8 EKİM PAZAR Günü MasterCamp Nişantaşı Ofisi’nde gerçekleşecek.

Kürşat Başar’ın yazarlık, müzisyenlik ve içerik üreticiliği şapkalarıyla zenginleşen tarzından faydalanarak, yazı üslubunu zenginleştirmek isteyen herkesin katılabileceği bu atölye çalışmasında;



🔻Yazı yolculuğunda sanatın diğer dallarından nasıl besleniriz?

🔻Kişisel hikayelerimizi yazıya nasıl dökeriz?



konularında Kürşat Başar'ın kendi yazarlık yolculuğuna şahit olma fırsatını yakalayabilirsiniz.

Don Kişot’tan İlyada’ya ‘Her roman bir yolculuktur..’

Yazarın yazım sürecinden karakterin gelişimine ve okurun kendi hayatı içinde sonunun nereye varacağını bilmediği tüm yolculuklar gibi...

BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ BAŞLADI

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin açılışı İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin temsiliyle gerçekleşti. Açılış gösterisinde dünyaca ünlü bale eserlerinden bir seçki sahnelendi. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde Açıkhava Konserleri de devam ediyor. Bengü, Simge, Oğuzhan Koç, Murat Dalkılıç, Merve Özbey, Berkay gibi onlarca isim Galataport İstanbul Saat Kulesi Meydanı’nda sahne alacak. Sinema tarihinin en çok izlenen serilerinden Star Wars hakkında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı sergi Beyoğlu Kültür Yolu kapsamında İstanbul Sinema Müzesi’ne konuk olacak. Öte yandan Rami Kütüphanesi’nde, İstanbul Resim Heykel Müzesi’nde, Akbank Sanat’ta ve AKM’de onlarca sergi de festival boyunca sanatseverlerle buluşacak. 30 Eylül’de başlayan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 15 Ekim’de sona erecek.

İBB ŞEHİR TİYATROLARI SEDA FETTAHOĞLU’NU KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Değerli Sanatçısı Seda Fettahoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu’na başsağlığı dileriz.

SEDA FETTAHOĞLU

1979 yılında dünyaya gelen Seda Fettahoğlu, Trabzon Anadolu Lisesi'ni 1997 yılında bitirdi. Ardından Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü tamamlayarak 2002'de buradan mezun oldu. İngilizce bilen Seda Fettahoğlu, kariyeri boyunca İstanbul Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda rol almıştır.

Şehir Tiyatroları’nda Rol Aldığı Oyunlar; Midas’ın Kulakları, Küçük Nasrettin, Ferhad İle Şirin, Kırmızı Pazartesi, Numan Nokta Net, Bakhalar, İşgal Altındaki Masallar, Mefisto, Düş Oyuncakları, Trafik Canavarını Gördünüz Mü?, Ceza Kanunu, Sokak Kedileri, Oyunun Oyunu, Surname 2010, Mutfak Söyleşileri,Keloğlan,12.Gece

Sinema, Tv; Çatı Katı, Sihirli Annem, Dolunay, Savcının Karısı, Koçum Benim, Yalan Dünya, Çocuklar Duymasın.

HOLLYWOOD’DAKİ TARİHİ GREV BİTİYOR

İlk ateşi senaristler yaktı. Oyuncular destek verince ateş yangına dönüştü. İzlenme rekorları kıran shovlar, dev bütçeli dizler ve filmler bir bir ertelendi. Sektör durma noktasına geldi. Hollywood’da neredeyse 150 gün süren maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi grevi sona eriyor. Amerika Yazarlar Birliği ile Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği sonunda anlaştı. İki birlik arasında grevi sona erdirecek 3 yıllık geçici bir anlaşma imzalandığı açıklandı. Anlaşma 4 gün süren yoğun görüşmelerin ardından geldi. Görüşmelerde tüm detayların gözden geçirildiği sözleşmenin ayrıntılı baskısının içerik üretiminde üretken yapay zekanın nasıl kullanılacağına ilişkin kurallar ve hükümler içerdiği belirtildi. Ayrıntıları henüz paylaşılmayan anlaşma metni yazılmasının ardından WCI üyelerinin onayı için oylamaya sunulacak. Hollywood senaristleri düşük ücretler ve yapay zeka nedeniyle 2 Mayıs’tan bu yana grevdeydi. Oyuncular da Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği ve stüdyolarla adil bir anlaşmaya varılamadığı için Temmuz ayında greve katılmıştı. Hollywood’da farklı paydaşlar arasındaki sular nihayet durulmuş oldu. Esas paydaş olan seyirciler önümüzdeki günlerde gişe rakamlarını belirleyecek.

29 EKİM’İ ERKEN KUTLADILAR

Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Jale, Sibel Alaş, Uhde Seçil, Ümit Sayın’dan oluşan “Şimdi 90’lar”, geçtiğimiz akşam Moda Kayıkhane’de sahne aldı.

Üç saat süren sahne performanslarında 90’ların en güzel şarkılarını izleyenlerle birlikte hep bir ağızdan söyleyen sanatçılar, gecenin finalinde 29 Ekim’i erken kutlayıp “İzmir Marşı” nı söylediler. Metin Özülkü; “Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyor olmaktan çok mutluyuz. Erken demeyelim, her zaman kutlayalım” dedi.

Konseri izleyenler arasında “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programının doktor yorumcusu Prof. Dr. Şevki Sözen de vardı. Sözen, gecenin sonunda sanatçıları kulislerinde ziyaret etti.

“Şimdi 90'lar”, 14 Kasım'da yeniden Moda Kayıkhane’de sahne alacak.

MURAT EVGİN SAN SEBASTİAN’DA

Söz yazarı ve besteci Murat Evgin, bu yıl 71.’si düzenlenen San Sebastian Uluslararası Film Festivali’ne katılmak üzere İspanya’ya gitti.

Festivalde filmleri izleyip, seminerlere katılıp, yabancı yapımcılarla toplantılar yapan Evgin, zaman buldukça San Sebastian’ı da geziyor.