Tunceli ovacıkta çekimleri tamamlanan ve gelirinin önemli bir kısmının MUNZUR nehrinin korunmasına aktarılacak olan traji komedi türündeki OY’UNA GELDİK sinema filmi vizyon tarihine hazırlanıyor!!!

Oy’una mı geldik !!

Gerçek bir hikayeden oluşan ve belediye başkanlarının da rol alması filmin en ilgi çekici yanı. Film bağımsız sinema mantığıyla çekildiğinden, şartların zorlu olmasına karşın oldukça eğlenceli ve keyifli bir set olduğu söylenmektedir, İlyas Salman, Ömür Arpacı, Kanbolat Görkem Arslan, Volga Sorgu, Kuzey Yücehan Sevgican, Levent İdem, Evin Örnek, Zeynep Elçin, Rügeş Kırıcı, Ulaş Kaya ve Belediye Başkanlarının da olduğu oyuncu kadrosu merakları üstüne çekmeyi başardı.

Yönetmen koltuğunda Kazım Öz ün olması film ödül alır mı ? sorularınıda gündeme getirdi

Filmin bazı avrupa ülkelerinde gala ve vizyon çalışmalarıda başlanmış bulunmaktadır

Şuan kurgu aşamasında olduğu ve seçim tarihinden önce vizyona girmesi planlanıyor

Yapım: Fanus Yapım

Yönetmen :Kazım Öz

Uygulayıcı Yapımcı : Şirvan Yılmaz Kırtel

Görüntü yönetmeni :Eyüp Boz

Senaryo :Mustafa Sarıgül

Film Türü :Komedi

Oyuncular :İlyas Salman,Ömür Arpacı, Kanbolat Görkem Arslan, Volga Sorgu, Kuzey Yücehan Sevgican , Levent İdem, Evin Örnek , Zeynep Elçin Özdemir, Rügeş Kırıcı , Ulaş Kaya,Nihat Öz, İhsan Güvercin, Gülşah İdem, Orhan Aydın,Berkay Kuhak,Utku Ekin Sarıgül,Yusuf Ekşi, Elif Karaçar, Erdal Ayna,Sinan Kandemir, Veysel Kızıl, Kemal Orgun, Yılmaz Can Şare, Ali Daimi Boz.

"Her Şeye Rağmen" Filminin Galası

Başrollerini Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz'in paylaştığı "Her Şeye Rağmen" filminin galası Kanyon AVM Paribu Cineverse'de gerçekleştirildi.

Yapımcılığını Verway'in üstlendiği, yönetmenliğini ise Erdal Murat Aktaş'ın yaptığı film, iş adamı İlhan Doğan'ın hayat hikayesini anlatıyor.

Galada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yönetmen Aktaş, filmin senaryosunun 4 sene önce yazıldığını belirterek, "Çok iyi bir oyuncu ekibiyle çalıştım. Adana'da başlayan Mallorca ve ABD'ye uzanan gerçek bir hikaye. Çekimlerin her dakikasından büyük keyif aldık." dedi.

Filmin 30'dan fazla ülkede vizyona gireceğini aktaran Aktaş, "Bu filmde 500 kişi çalıştı. Hepsinin bir emeği var. Herkesin görüşlerine ve eleştirine açığız. Umarım sinemaseverler beğenir. Filmi çektikten sonra oyuncumuz Rıza Akın'ı kaybettik. Kendisini büyük bir saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erkan Petekkaya ise çok güzel bir hikayeyi sinemaya aktardıklarına vurgulayarak, "Çok keyif alarak çalıştık. Severek oynadım. Gerçek bir hikaye olması oyuncu için etkileyici. Biz çok beğendik. Umarım siz de beğenirsiniz." diye konuştu.

Petekkaya, 2 Kasım 2022'de geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden Rıza Akın'la birçok projede çalışma fırsatı bulduğunu kaydederek, Akın'ı saygı ve rahmetle andığını sözlerine ekledi.

İlham Doğan'ın, Adana'dan Almanya'ya, Palme de Mallorca'dan Holywood'a uzanan öyküsünü işleyen film, 29 Eylül'de vizyona girecek.

Aslı Tandoğan “Son Akşam Yemeği” Filminde

Cumhuriyetin ilanından 1 gece önce Çankaya köşkünde yaşananları, mutfakta çalışanların gözünden anlatan “Son Akşam Yemeği” filminin çekimlerine başlandı.

Aslı Tandoğan’nın kadrosuna dahil olduğu filmde, Onur Tuna “Atatürk” rolü ile izleyici ile buluşacak.

Aslı Tandoğan, “Son Akşam Yemeği” filminde, üstlendiği rol ile izleyiciye duygu dolu anlar yaşatacak.

Yapımcılığını Cinegenna Picture, yaratıcı yapımcılığını Esra Seyrekbasan’ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Levent Onan var. Film, 27 Ekim 2023’te Türkiye ve Avrupa’da vizyona girecek.

Mahsun Kırmızıgül İstanbul'da İlk Sahnesini Aldı

İstanbul eğlence dünyasının kalbinin attığı tarihi mekan Günay Restaurant, bir sezon daha misafirlerini ağırlamak için İstanbul ve Ankara'da kapılarını açtı.

Arabesk müziğin sevilen erkek şarkıcılarından Mahsun Kırmızıgül bu yaz Bodrum ve Çeşme Günay 'da geçirdiği muhteşem yazın ardından dün İstanbul Günay'da sezonun ilk sahnesini aldı.

Mahsun Kırmızıgül sahnede rahmetli sanatçı Bergen ile olan anısını anlatarak barkovizyon eşliğinde "Sen Affet" şarkısına düet yaptı. "12 yaşında Diyarbakır'dan İstanbul Unkapanına gelerek müzik hayatına adım atan Kırmızıgül, Diyarbakır'da kırmızı bir bisikletini satarak ilk yerel albümünü yapmış. Sesini beğenen yapımcı onu gazinoya götürerek sahne ortamını göstermiş. O gece tek gözü bandajli sanatçının hayat hikayesini dinleyince ağlamış o esnada sahneden yanına gelen Bergen gözyaşlarını silmiş. Bergen onu sahneye alıp şarkı söyletince bu sefer Bergen gözyaşlarını tutamamış ve Mahsun Kırmızıgül'e sen sanat tutkundan asla vazgeçme sonuna kadar git diye nasihatta bulunmuş".

İlk gecesinde sergilediği performansı ile kendisini dinlemeye gelen misafirlerden büyük alkış ve takdir alan Mahsun Kırmızıgül gösterilen yoğun ilgiden dolayı rezervasyonlar iki gün önceden dolunca 30 Eylül'de Günay'da bir kez daha sahne alacak.

'Bay Sinema'dan Türker İnanoğlu’na Ödül

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yönetmen, film yapımcısı, TV program yapımcısı ve girişimci olarak Türkiye’de uzun bir döneme damga vuran, “Bay Sinema” olarak bilinen Türker İnanoğlu’nu TÜRVAK’ta (Türker İnanoğlu Vakfı) ziyaret etti. Türker İnanoğlu, Başkan Zeydan Karalar’ı stüdyo olarak kullandığı ve müze haline getirdiği özel ofisinde kabul etti.

Pek çok dizi filmine mekan olan, İnanoğlu’nun çektiği yüzlerce filmin arşivinin bulunduğu, Erler Film’in tarihi arşivinin yer aldığı, sinema adına adeta büyülü bir mekana dönüştürülen binada Türker İnanoğlu’na, 30. Adana Altın Koza Film Festivali Büyük Ödül Gecesi’nde, sağlık sorunları nedeniyle almaya gelemediği emeğe saygı plaketini takdim eden Başkan Zeydan Karalar, efsane sinema insanına saygılarını ve hayranlıklarını iletti. İnanoğlu ve Karalar bir süre sohbet etti. Ziyarette Adanalı Belgesel Üstadı-Adana Altın Koza Film Festivali Yürütme Kurulu Üyesi Nebil Özgentürk de bulundu.

Türk sineması, sanat ve Adana Altın Koza Film Festivali’nin konuşulduğu ziyarette duygularını ifade eden Başkan Zeydan Karalar, “Bu ödül elbette size layık değil. Türk sinemasına olağanüstü katkılarınız var. Sizin yeriniz doldurulamaz. Biz sizin eserlerinizi uzun yıllar izleyerek çok büyük mutluluklar yaşadık ve yaşayacağız. Altın Koza sinemaya emek veren hiç kimseyi unutmuyor fakat sizin yeriniz herkesten farklı. Bu ödülümüzü kabul buyurursanız bize onur verirseniz” dedi.

Altın Koza Film Festivali Türkiye’nin en önemli film festivali olduğunu ifade eden Başkan Zeydan Karalar, “Sizin de arz ettiğiniz gibi önemli filmler Adana’da beğenilerek Türkiye geneline yayılıyordu. Bunun iki temel nedeni var. İlki Adana halkının sinema ön görüsü ve sanat sevgisi. İkincisi de Adana’nın çok sayıda değerli sanatçı yetiştirmiş olması. Elbette sizin bunu görmeniz, ortaya çıkarmanız da bunu pekiştirdi. O açıdan size çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Türker İnanoğlu da Başkan Zeydan Karalar’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Son derece samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Türker İnanoğlu, Zeydan Karalar’a Giovanni Scognamillo’nun Bay Sinema Türker İnanoğlu, Perdeden Beyaz Cama Türker İnanoğlu’nun Televizyon Anıları ile Sinemaya Adanmış Bir Ömür Türker İnanoğlu kitaplarını imzalayarak hediye etti. İnanoğlu, Bay Sinema kitabını; “Sevgili Başkanım, sizi yeni tanıdım ama ilk andan itibaren size bağlandım diyebilirim. Sevgi ve saygılarımla…” sözleriyle imzaladı.

Türker İnanoğlu, ziyarette şunları söyledi: “Hem siz hem de Altın Koza Film Festivali sinemaya büyük katkı sunuyorsunuz. Bunu gözlüyorum. Katkılarınızı çok beğeniyorum. Ne zaman bir ihtiyacınız olursa bildirin, katkı sağlamaya hazırım.”

“Cem Olmak” Tiyatro Oyunu İstanbul’da İzleyici İle Buluştu

Anadolu rock müziğin efsane ismi Cem Karaca’nın hayatından önemli bir kesiti sunan “Cem Olmak” İstanbul’da izleyici ile buluştu. Cem Özer’in “Cem Karaca ile karşılıklı oynuyorum” dediği müzikalde, toplumun tüm dünyayı saran kalitesizlik canavarından kurtuluşunun, ancak iyide ve güzelde birleşmekten “Cem Olmak”tan, yani birlik olmaktan geçtiği anlatıyor.

Çarşamba akşamı Trump Sahne’de seyirci karşısına çıkan Cem Özer’i izlemeye gelenler arasında Göksel Kortay, Enver Aysever, Zeynep Gülmez, Ercüment Vural, Kemal Doğulu, Banu Noyan, Kudret Sabancı ve Ece Gürsel de vardı. Oyunu izlemeye gelen konuklar, Cem Özer’i oyun sonrasında ayakta alkışladılar. Finalde, Cem Özer’in “büyük usta Cem Karaca’yı hep birlikte ışıklarla analım demesiyle, seyirci hep bir ağızdan “Deniz Üstü Köpürür”ü söyledi.

”Cem Olmak”ta Cem Özer'in usta oyunculuk performansı ve Murat Gürvardar'ın klasik biyografik eserlerden farklı yenilikçi metni, Cem Özer’in yönetmenliğinde Murat Gürvardar’ın eşlik ettiği sinematografik rejisi, Cem Karaca’nın 12 şarkısının Ercüment Vural’ın müzikal düzenlemesi ve Burcu Koçyiğit'in koreografisiyle birleşen tiyatral dans performanslarıyla muhteşem bir görsel şölen sunuluyor.

Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca’nın şarkıları eşliğinde, usta sanatçı Cem Özer’in Cem Karaca ile karşılıklı diyalogları üzerine kurulu müzikal eserde; Cem Karaca’nın hayatından bir kesit, 1980 sonrası başına gelenler anlatılıyor. 12 Eylül darbecilerine büyük bir eleştirinin de olduğu eser sürpriz bir sonla seyirciyi şaşırtıyor…

Ebru Yaşar, Yeni Single "Kehribar"

Yaz sezonunu yoğun bir tempoda geçiren Ebru Yaşar, yeni single çalışması olan "Kehribar" adlı şarkısına Burak Bulut ile düet yaptı. Şarkının söz ve müziği Bulut'a ait olurken Maslak'ta çekilen klibin yönetmen koltuğunda Ecem Gündoğdu oturdu.

Yaklaşık 10 saat süren çekimler bir hayli keyifli geçti. Slow şarkılara kattığı yorum ile kendinden söz ettiren Yaşar, Bulut ile seslendirdiği Kehribar adlı şarkı cuma günü tüm dijital platformlar da yerini alacak.

"Hayatla Barış' Filminin Çekimleri Devam Ediyor

Ampute Futbol Milli Takımı’nın yıldızı Barış Telli’nin hayatını konu alan “Hayatla Barış” filminin çekimlerine başlandı. Oyuncular Taner Ölmez ve Sinan Tuzcu, Atatürk Olim-piyat Stadı’nda Barış Telli’yle bir araya geldi.

Küçükken geçirdiği kazayla hayalleri yok olan, ancak mücadeleden hiç vazgeçmeyen paralimpik sporcu Barış Telli, filmin oyuncu kadrosu için “Şampiyonlar Ligi” yorumunu yaptı.

“Ampute futbolunda dünden bugüne çok yol kat ettik, dünya şampiyonu olduk. Artık bu alanda söz sahibiyiz” diyen Telli, şöyle konuştu:

“Bu Film de bir umut hikâyesi. Genç kardeşlerimize bir ışık olup hayallerinin peşinden gitmelerini sağlayacak. Hep amacım bu oldu. Zorlu hayatı ben yaşadım. Ama aştıklarımla onlara neler yapabileceklerini göstermek istiyorum. Kaybetmesinler, geri adım atmasınlar diye bu filmi çekiyoruz.”