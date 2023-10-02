Merhabalar sevgili dostlar. Görünümü itibariyle, Kiş mi? Tart mı?diye karıştırılan, aslında tamamen üzeri açık bir şekilde sebze ve et kullanılarak tuzlu olarak hazırlanan bir yemektir KİŞ... Fransız Mutfağının ünlü lezzetleri arasında yerini alır.

Genellikle sebze kullanımı ile hazırlanan KİŞ'ler ,sonbahara girdiğimiz şu günlerde kış sebzelerinin de yavaş yavaş tezgahlara inmesiyle ,en faydalı sebzeler içinde yerini alan ''Lahana''yı akılımıza getirdi ve sizler için Kiş'i ,lahana ve sucuk ile hazırladım.

Kış sebzeleri içinde belki de sık tüketmemiz gereken sebzelerden birisi olan ''Lahana'',bağışıklığı güçlendirdiği gibi,yapraklarında B vitaminleri saklı,kalsiyum deposu bir sebzedir.Hormonsuz ve GDO'suz sebzelerin de başında gelmektedir.

Ana Vatanı Kuzey Avrupa Ülkeleri ve Baltık Denizi kıyıları kabul edilmektedir.

I-Ö 4-5 . yüzyılda Yunanlıların bitkiyi tanıdıkları bilinmektedir.Günümüzde son yüzyılda tüm Dünyada popüler olmuştur.

Beyaz ve Kırmızı baş Lahanalar Ülkemizde özellikle Karadeniz Bölgesinde yoğun bir şekilde yetiştirilen ve severek tüketilen bir sebzedir.

Osmanlı MUtfağında da 15.yüzyılda III. Selim 'in lahanaya duyduğu sevgi ,o dönemin iki önemli spor kulüplerinde birine ''LAHANACILAR''adını koymasıyla bilinir.Ve hatta Lahana üzerine şiir bile yazmıştır.

Osmanlı Mutfağının önemli lahana yemeklerinden bazıları da bizim ''Kapuska''olarak bildiği ''Lahana Bastısı'',zeytinyağlı lahana dolması ve lahana turşusu sık tüketilen yemekler arasındadır.

Şimdi gelelim bu gün ki tarifimize..Umarım beğenir ve kış aylarında sıklıkla hazırlarsınız.

MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

• 100 gr küp doğranmış soğuk tereyağ

• 1 ad yumurta

• 2 su bardağı Un

• Tuz

HAZIRLANMASI:

• Un ve soğuk tereyağını bir kaseye alın ve parmak uçlarınızla kum gibi olana kadar yağın unun içinde ufalanmasını sağlayın.

• Yumurta ve tuz ekleyerek hamuru toparlayın.Sert bir hamur olmalıdır.

• Buzdolabında yarım saat bekleterek soğutun.

• İki yağlı kağıt arasında tart kalbınızın boyutunda açarak kalıba yerleştirin.

• Hamurun üzerinde çatalla delikler açın (kabarmasını istemiyoruz)

• 175 derece de ısıtılmış fırında 10 dakika ön pişirme yapın.

İÇ MALZEMESİ:

• 1 büyük kase ince kıyılmış Beyaz Lahana

• 3 yemek kaşığı zeytinyağ

• 3 yemek kaşığı Krema

• 1 kahve fincanı süt

• 1 çorba kasesi Kaşar peynir rendesi

• Karabiber&Kırmızıbiber& az tuz

• 1 çorba kasesi küp doğranmış sucuk

HAZIRLANMASI: Zeytinyağ ve lahanaları bir tavaya alın ve orta ateşte yumuşayana kadar kavurun.

• Lahanaları başka bir kaseye aktarın ve soğutun.

• Süt,krema,kaşar peyniri,sucuk,biberler ve az tuz ekleyerek karıştırın.

• Ön pişirme yaptığınız hamurun üzerine eşit olacak şekilde yerleştirin.

• 175 derece de ısıtılmış fırında takribi 20 dakika pişirin.

Harika lezzeti ile Lahana'lı Kiş'iniz dilimler halinde ikrama hazır..

Afiyet olsun.

Sevgiyle..