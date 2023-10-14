Birer birer, üçer beşer
Sırasıyla göçer beşer*
‘Göç sancısı’ yürek deşer
Döngü böyle; çaresi yok
Meçhul; salise sonrası
Bu yolda, her şey olası
‘Dönüşü yok!’ Ve dahası
Pusula var, ibresi yok
Yağışlar arzı mühürler
Akar bulaklar, nehirler
Dolar ummanlar, bahirler*
Sana ait katresi* yok
‘Hakk emri’ tecelli eder
Gündüzü yok, gecesi yok
Her şey aslına dönecek
Zaman belli, ertesi yok
Bunca nimetin, servetin
Senin olan paresi* yok
Tapacağın kudret belli
Yaradan’dan özgesi* yok
(Canfer BALÇIK; 14.10.2023/Kiev-Ukrayna)
*beşer: insanoğlu , insan
*bahir: deniz
*katre: damlayan şey, damla
*pare: parça, tane, adet
Birer birer, üçer beşer
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