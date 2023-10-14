Birer birer, üçer beşer

Sırasıyla göçer beşer*

‘Göç sancısı’ yürek deşer

Döngü böyle; çaresi yok



Meçhul; salise sonrası

Bu yolda, her şey olası

‘Dönüşü yok!’ Ve dahası

Pusula var, ibresi yok



Yağışlar arzı mühürler

Akar bulaklar, nehirler

Dolar ummanlar, bahirler*

Sana ait katresi* yok



‘Hakk emri’ tecelli eder

Gündüzü yok, gecesi yok

Her şey aslına dönecek

Zaman belli, ertesi yok



Bunca nimetin, servetin

Senin olan paresi* yok

Tapacağın kudret belli

Yaradan’dan özgesi* yok



(Canfer BALÇIK; 14.10.2023/Kiev-Ukrayna)



*beşer: insanoğlu , insan

*bahir: deniz

*katre: damlayan şey, damla

*pare: parça, tane, adet