(Canfer BALÇIK; 7 kıta, İstanbul şivesi)

(Nakarat)

‘Ağla can dost, ağla’ yine

Bakıp dünyanın haline

Belli ki; kıyamet yakın

Vakti ermiş kemaline*

Hüzün dolu, acınası

‘Sicil bozuk’, yüzkarası

Yıkılası, yok olası

Kan bulaşmış cemaline*

‘Mahlukat*’zehrin kusuyor

‘Müslüman Dünya’ pusuyor*

‘Dünya çürümüş!’; kokuyor

‘Söver kendi ahvaline’

(Nakarat)

‘Ağla can dost, ağla’ yine

Bakıp dünyanın haline

Belli ki; kıyamet yakın

Vakti ermiş kemaline

Felek ağını örüyor

Devran dünyayı yoruyor

Bilmem ki; ‘Nasıl dönüyor?’

‘Yazık’ pürmelâl* haline

Haydi, ‘En son sözün söyle!’

Herkes ‘Sözle kaldı’ böyle

Var git, sen de gönlün eyle

Çok az kalmış zevaline*

(Nakarat)

‘Ağla can dost, ağla’ yine

Bakıp dünyanın haline

Belli ki; kıyamet yakın

Vakti ermiş kemaline

(Canfer BALÇIK; 29.11.2023; saat: 08:50-10:30/İstanbul)

*kemale ermek: olgunlaşmak , yaşlanmak

*cemal:yüz güzelliği

*mahlukat: yaratıklar

*pusmak:korkup bir köşeye sinmek, ses çıkarmamak

*pürmelâl: çok üzüntülü , sıkıntılı

*zeval: yok olma, ortadan kalkma