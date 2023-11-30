(Canfer BALÇIK; 7 kıta, İstanbul şivesi)

(Nakarat)
‘Ağla can dost, ağla’ yine
Bakıp dünyanın haline 
Belli ki; kıyamet yakın
Vakti ermiş kemaline*

Hüzün dolu, acınası
‘Sicil bozuk’, yüzkarası 
Yıkılası, yok olası
Kan bulaşmış cemaline*

‘Mahlukat*’zehrin kusuyor
‘Müslüman Dünya’ pusuyor*
‘Dünya çürümüş!’; kokuyor
‘Söver kendi ahvaline’

(Nakarat)
‘Ağla can dost, ağla’ yine
Bakıp dünyanın haline
Belli ki; kıyamet yakın
Vakti ermiş kemaline 

Felek ağını örüyor 
Devran dünyayı yoruyor
Bilmem ki; ‘Nasıl dönüyor?’
‘Yazık’ pürmelâl* haline

Haydi, ‘En son sözün söyle!’
Herkes ‘Sözle kaldı’ böyle 
Var git, sen de gönlün eyle
Çok az kalmış zevaline*

(Nakarat)
‘Ağla can dost, ağla’ yine
Bakıp dünyanın haline
Belli ki; kıyamet yakın 
Vakti ermiş kemaline

(Canfer BALÇIK; 29.11.2023; saat: 08:50-10:30/İstanbul)

*kemale ermek: olgunlaşmak , yaşlanmak 
*cemal:yüz güzelliği 
*mahlukat: yaratıklar 
*pusmak:korkup bir köşeye sinmek, ses çıkarmamak 
*pürmelâl: çok üzüntülü , sıkıntılı 
*zeval: yok olma, ortadan kalkma