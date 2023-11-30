(Canfer BALÇIK; 7 kıta, İstanbul şivesi)
(Nakarat)
‘Ağla can dost, ağla’ yine
Bakıp dünyanın haline
Belli ki; kıyamet yakın
Vakti ermiş kemaline*
Hüzün dolu, acınası
‘Sicil bozuk’, yüzkarası
Yıkılası, yok olası
Kan bulaşmış cemaline*
‘Mahlukat*’zehrin kusuyor
‘Müslüman Dünya’ pusuyor*
‘Dünya çürümüş!’; kokuyor
‘Söver kendi ahvaline’
(Nakarat)
‘Ağla can dost, ağla’ yine
Bakıp dünyanın haline
Belli ki; kıyamet yakın
Vakti ermiş kemaline
Felek ağını örüyor
Devran dünyayı yoruyor
Bilmem ki; ‘Nasıl dönüyor?’
‘Yazık’ pürmelâl* haline
Haydi, ‘En son sözün söyle!’
Herkes ‘Sözle kaldı’ böyle
Var git, sen de gönlün eyle
Çok az kalmış zevaline*
(Nakarat)
‘Ağla can dost, ağla’ yine
Bakıp dünyanın haline
Belli ki; kıyamet yakın
Vakti ermiş kemaline
(Canfer BALÇIK; 29.11.2023; saat: 08:50-10:30/İstanbul)
*kemale ermek: olgunlaşmak , yaşlanmak
*cemal:yüz güzelliği
*mahlukat: yaratıklar
*pusmak:korkup bir köşeye sinmek, ses çıkarmamak
*pürmelâl: çok üzüntülü , sıkıntılı
*zeval: yok olma, ortadan kalkma