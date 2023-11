Kültür ve Medya Dünyası

Resim Sanatçısı Solmaz Hatami ile Resim ve Sanata Dair

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz ?

Ben Solmaz Hatami; İranlıyım ve güzel Tahran’da doğdum. Mimarlık bölümünden mezun oldum. Evliyim ve bir kızım var.

Mesleğinize ilk adımı nasıl attınız?

Ben 6 yıl önce bir Resim sergisini ziyaret ederken bir Resim çok ilgimi çekti ama o Resmi almak istemedim. O kadar o Resmi sevdim ki kendim o resmi çizmeye karar verdim. Ressamlık sevgim oradan başladı.

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Belki daha az düşünüp de daha fazla iş yapardım. Yani farklı konularla ilgili düşünmelerimi bırakmak isterdim. Daha az düşünme ve daha çok hareket.

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Medya araçlarıyla TV ile aram iyi, gazete ve dergilerle çok ilgilenmiyorum. Sosyal Medya ile çok ilgileniyorum. Televizyondaki diziler ve filmlerden zevk alıyorum haberleri takip etmiyorum; Ayrıca Sosyal Medyada farklı Profiller ve Sayfaları izlemekten de çok hoşlanıyorum.

Mesleki çalışmalarınızdan bahseder misiniz ?

Bizim genel profesyonel çalışmalarımız İran'daydı çünkü orada mühendislik Şirketlerimiz vardı ve ben de kendi mesleğimde (İç Mimarlık) konusunda çalışıyordum; ama Türkiye'ye İstanbul’a geldiğimizden beri biraz kendi mesleğimden uzaklaştım

Son çalışmanızı bize anlatır mısınız ?

Son Çalıştığım resimde insanın hayvana gösterdiği aşktı; Şöyle ki resimde bir güzel kız bir tilkinin elini sonsuz merhametiyle sonbahar mevsiminde okşuyor.

Mesleğinizin sizce stresli yanları var mı neler ?

Ressamlık benim mesleğim değil hobi olarak bakıyorum. ve bana sadece zevk veriyor. Ressamlık beni strese sokmuyor aksine endişeli olduğum zamanlarda stresimi atar ve beni sakinleştirir bile.

Dijitalleşme hemen hemen her mesleği etkiliyor. Dijitalleşmenin sizin mesleğinize etkisi ne ölçüde nasıl yorumluyorsunuz ?

El ile yapılan resim ile dijital resim arasında çok fark var ve Sanatla ilgilenen herkes bunun farkında. Bu bizlere hiçbir sorun yaratmaz çünkü biz bir resmi gönül gözüyle çizip yapıyoruz.

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Genellikle boş Zamanlarımda kitap okurum.

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

Yok

Son bölümde Her İnsan Bir Dünya Kısa sorular kısa cevaplar Bölümü :

En sevdiğiniz şiir Şems ile Mevlana'nın şiirleri

En sevdiğiniz kitap Elif Şafak’ın "Aşk kitabı.

En sevdiğiniz şarkı Pop müzik şarkılarını seviyorum.

En önemli icat sizce nedir ? Diş hekimlerin muayene esnasında kullandıkları ayna.

Sizi en çok sinirlendiren şey Savaş, ve günahsız insanların devletlerin bencilikleriyle fenalaşması

Keşke yapmasaydım dediğiniz şey var mı ? Hayatımda yaptığım bütün şeyleri severim; yanlışlarını bile

En çok etkilendiğiniz yazar Elif Şafak

Sizi en iyi tanımlayan kelime ? Mihriban ( Merhametli)

Hayatınızı bir kaç kelime ile tarif eder misiniz? Dolu, mutlu, tatminkar, eğlenceli, vs.

Mükemmel.

Hayallerinizin şu anki hayatınızı oluşturmada rolü neydi? Bu noktaya geldiğinizi hayal ediyor muydunuz?

Ben her zaman neyi hayal edersem gerçek hayatımda ona ulaşırım. Onu kazanırım ve bu hediye için Rabbime Şükürler olsun..

Hayatınızda bir dönüm noktası oldu mu? Olduysa o zamanki koşullar nelerdi?

Evet; Hayatımın dönüm noktası eşimle birlikte İran'dayken mühendislik ve inşaat şirketi kurmamızdı ve hayatımızın ilerlemesi o zamandan başladı.

Hep hayalini kurduğunuz mesleği mi yapıyorsunuz? Eğer hasbel kader bu mesleğe başladıysanız, şu anda seviyor musunuz? Sevmek ve bu meslekte mutlu olmak için neler yaptınız?

Evet; bu seviyede resim yapmak bir gün benim dileğimdi ve hala daha ilerlemesi için de çabalıyorum ve hocamın tecrübelerinden faydalanıyorum.

Hiç parasız kaldınız mı? Kaldıysanız hayalinizi yine de gerçekleştirmek için ısrar ettiniz mi?

Evet, bütün insanlar kaybetmenin tadını tecrübe etmişlerdir tabii bende; ama yeniden başladım.

Tüm yaşamınızı düşündüğünüzde; para kazanarak mı istediğiniz yaptınız yoksa istediğinizi yaparak mı para kazandınız?

Evet; Para kazanarak yaptım.

Başkaları sizin hayalinizi gerçekleştirmeniz için fedakarlık yapıyor mu? Eğer öyleyse siz karşılığında ne yapıyorsunuz?

Evet; destek almıştım ve telafi edip karşılaması için de bende çok çaba harcadım.

Yeni bir hayaliniz olsa ve şu anki yaşamınızı baştan aşağıya değiştirmek zorunda kalsanız, yine de hayalinizin peşinden gider misiniz? Mutlu olmak için nelerden vazgeçersiniz? Örneğin başka bir ülkede yaşamanız gerekse veya ailenizi bırakmanız gerekse ne yaparsınız? Bunun için sizce belli bir yaş sınırı var mı?

Evet; Yaparım. Ben Türkiye'ye Göç ettim ve bence eğer göç etmek gerekirse her yaşta iyi olabilir.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Biz insanlar o kadar hayatın enini düşünüyoruz ki hayatın uzunluğunu unutmuşuz; Hayat, Sandığımızdan çok daha kısadır; Birbirimize nazik davranalım.

tv 4 Kanal Koordinatörü FİLİZ ZENGİN

Filiz Zengin, Ocak 2022 tarihinde tv4 Kanal Koordinatörü olarak göreve başladı. Bu atamadan önce Zengin, on yıl 24 TV’de İç ve Dış Yapımlar Sorumlu Müdürlüğü ve sinema programı editörlüğü yaptı. 24 TV’nin özel içerikleri Kafa Dengi ve Arafta Sorular programlarında yapımcılık yaptı. 24 Özel Yayınlarında genel koordinatörlük görevlerini üstlendi. Program ekibiyle birlikte ürettiği Aktivist, Şimdilerde, Kayıt Dışı, An ve Zaman sevilen yapımlardan oldu. İstanbul Üniversitesi mezunu olan Zengin, kariyerine NTV televizyonunda yapımcı / muhabir olarak başladı. Kült program Gece Gündüz’ün muhabir kadrosunda dünya çapında birçok müzisyen, sanatçı ve yönetmenle röportajlar yaptı. Belen Maya, Cake, Gonzala Rubalcaba, Fazıl Say, Teoman, Sertab Erener, Tarkan ile ilgili yaptığı özel röportajlar ses getirdi. Kısa bir süre yönetmen olarak Nickelodeon Çocuk televizyonunda çalışan Filiz Zengin Londra'ya ve ardından New York'a taşındı. New York Manhattan’da Medya Sanatları ve Teknolojisi okudu. WABC TV/ Eye Witness News haber merkezinde Yardımcı Yapımcı olarak çalıştı. New York’ta yaşadığı beş yıl boyunca gönüllü olarak Otizmli çocuklara yönelik eğitici videolar hazırladı. Video içerik üreticisi olarak kreatif klipler ve belgeseller çekti. Grup Gündoğarken ekibinden Burhan Şeşen’nin ‘Suç Kimdeyse Boşver`ve ‘Çocukluğum Diyarbakır` kliplerinin yönetmenidir aynı zamanda. Pek çok TV belgeselinde ve programında yapımcı olarak görev alan Zengin, Cannes Corporate Media & TV Ödüllerinde ve Türkiye'deki çeşitli festivallerde jüri üyeliği yapmaktadır. Şimdi İstanbul'da yaşıyor ve tv4’ü büyütmeyi hedefliyor. Ocak 2022 tarihi ile birlikte yeni yayın dönemine başlayan tv4 odak noktasına kaliteli hayat tarzını alıyor. tv4 bunu yaparken ön koşulunda neşeli, dinamik ve renkli içerikler üretmeyi hedefliyor. tv4’ün öne çıkan iç yapımlarından Tarih Araştırmacısı Ömer Kokal'ın anlatımıyla "Tarihi Rotalar", İstanbul'un ve Türkiye’nin öne çıkan şehirlerinde yürüme mesafelerine ait farkında olmadığımız mekanların ve sahiplerinin efsanelerini duyulmamış hikayelerini gün yüzüne çıkartıyor. “Metrekare” dekorasyon ve mimari meraklılarını buluşturup, ev dekorasyonundan, duvar renk seçimine, eşya yerleşiminden, huzurlu bir ev ortamı için küçük tüyolara kadar her şeyi ekranlara taşıyor. Yeni yarışma programı "Bil Bakalım" ile hafta sonlarınızdan bilgi eksik olmuyor. "Can Yıldız" enerjik sunumuyla hem bilgilendiriyor hem de kazandırıyor. İstanbul’un her semtinde her sokağında karşınıza çıkan Bil Bakalım ekibi sizinle yarışıyor. Bilgisiyle rakibini eleyen yarışmacılar ödüller kazanıyor. tv4 izleyicisinin yakından takip ettiği nostaljik "Türk Sineması" kuşağı; Türk aile yaşantısını, kültürünü, eski İstanbul'u Filiz Akın, Türkan Şoray, Ediz Hun, Kartal Tibet, Hülya Koçyiğit, Cüneyt Arkın ve Fatma Girik gibi harika oyuncular ile izlemek hep keyifli olmaya devam ediyor.

tv4'ü NASIL İZLERİM? Diyenler için…

Filiz Zengin bu meslekteki yetenekleri , çok yönlü birikimi , kendine özgü televizyonculuğu , özgün projeleri , güçlü programcılığı ve iletişimi , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Filiz Zengin tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Haber Spikeri ve Program Sunucusu Gül TEKBAŞ

Gül Tekbaş bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunumu , özgün haberciliği , vizyonu , güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle Gül Tekbaş gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Akademisyen Yazar Gülnaz Çalıkoğlu

Gülnaz Çalıkoğlu yetenekleri , çok yönlü birikimi , kendine özgü yazarlığı , özgün çalışmaları , vizyonu , güçlü iletişimi girişimci yönü gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Gülnaz Çalıkoğlu tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Yazar İstem Dönmez

1977 yılında Kırşehir'de doğan İstem Dönmez, ilk öğrenimini Kırşehir Cumhuriyet İlkokulu, ortaokul ve lise öğrenimini ise Antalya Anadolu Lisesinde tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Dönmez, daha sonra Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nü bitirdi. Anadolu Tarihi ve Halk kültürü üzerine araştırmalar yapan Dönmez, “İsyan Tohumu” kitabı ile Anadolu’da kardeşlik, eşitlik ve özgürlük düşünceleri temelinde zuhur eden Babai İsyanlarını ve hiçbir zaman bitmeyecek devrimci başkaldırıyı okuyucu ile buluşturmuştur. Halen özel bir şirkette yönetici olarak görev yapmaktadır.

Resim Sanatçısı Sena Halman

Sena Halman alanındaki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü resim tarzı , özgün çalışmaları , vizyonu , güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle Sena Halman gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Yönetmen Serdar Çolak

07 Mayıs 1987 tarihinde Tatvan'da doğdu. Babası Asker olan Çolak, ilk orta ve lise öğrenimini Türkiye'nin değişik yerlerinde tamamlayarak Vezirköprü Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden lisans mezunu oldu. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Tarım Teknolojileri Bölümü ve Atatürk Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümlerini de bitirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı GENÇDES projesi kapsamında İlk eseri olan "Anadolu'nun Elleri Tahta Kaşık Hikayesi" adlı belgeseline imza attı. Ayrıca "Değirmenin Öyküsü" adlı belgeselin Yönetmenliğini üstlendi. Amasya il Kültür ve Turizm Müdürlüğü Somut Olmayan Kültürel Miras Projesi kapsamında "Bir Amasya Hatıratı" adlı belgesel serisinde Yönetmen olarak görev aldı. Son olarak da Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Hamit KAPLAN'ın hayatını konu alan biyografik belgeselin Yönetmenliğini yaptı. Evli ve 3 çocuk babası olan Çolak, Kamu görevlisi olarak bulunduğu Amasya'da ikamet etmektedir.