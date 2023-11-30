İBRAHİM ERKAL'A HÜRMET KONSERİ

İstanbul’da gerçekleşen unutulmaz etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam eden Atatürk Kültür Merkezi,10 Aralık'ta İbrahim Erkal Hürmet konserine ev sahipliği yapacak.

İbrahim Erkal’a Hürmet Konseri; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Sanatçıya Vefa Konserleri kapsamında İbrahim Erkal anısına 10 Aralık Pazar günü Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün katkılarıyla AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek. Konserin solistleri ise: Alişan, Aydilge, Ceylan, Doğuş, Eda Baba, Elif Kaya, Enes Yolcu, Gökhan Tepe, Güliz Ayla, Kafadar, Resul Dindar, Sinan Akçıl, Sufle ve Zehra olacak.

VOLKAN KONAK'LA SANEDE KUZEY RÜZGARLARI ESTİ

Şarkıları ile milyonları peşinden sürükleyen başarılı sanatçı Volkan Konak, '' Öğretmenler Günü'nde Luvia Yeşilköy'de unutulmaz bir sahne performansına imza attı...

Sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Konak, kendisine yöneltilen sorulara samimi yanıtlar verdi. ''Kadın ve öğretmen toplumun kanatlarıdır. Toplumu uçuran, yetiştiren kadınlar ve öğretmenlerdir. Bu gece onlara hizmet etmenin bahtiyarlığını yaşıyorum.'' sözleri ile röportaja başlayan Konak, okulda haylaz bir öğrenci olduğunun ve bazen öğretmenlerinin sınıfı hizaya getirmek için kendisine bağırdığını söyledi.

Öğretmenler gününde yayınlanan Emel Şenocak albümünde de yer alan ve ''Akşam oldu hüzünlendim ben yine'' şarkısını hocası için seslendiren başarılı sanatçı, ''Bütün öğrencileri, civcivleri bir araya geldik ve birer şarkı okuduk hocamız için. Hepimizde emeği, kokusu, rengi var. Sevgili Polat Yağcı'da çok idealist duygularla bu işe el verdi. Türkiye'ye armağan bir proje ortaya çıktı.'' sözleriyle konservatuar hocası Emel Şenocak'a da vefasını ortaya koymuş oldu.

Röportajın ardından sahnedeki yerini alan Volkan Konak, şarkıları ve muhteşem sahne performansıyla unutulmaz bir gecenin mimarı oldu...

EBRU GÜNDEŞ ALBÜMÜNE YOĞUN İLGİ!

Uzun aradan sonra kariyerinin 16'ncı solo albümü 'Aşığım Hâlâ’yı müzikseverlerle buluşturan Ebru Gündeş müzik listelerini altüst etti.

Albümün ilk çıktığı andan itibaren büyük beğeni toplayan şarkılar adeta birbiriyle yarışıyor. Müzik dinleme uygulamalarında üst sırada yer alan şarkılar , müzik listelerinde de kendi aralarında yarışıyor...

Ebru Gündeş, albümün çıkış şarkısı Şebnem Sungur ve Gökhan Tepe'in imza attığı 'Vakitsiz Geldin' klip çekmişti. Klibin yönetmenliğini Nihat Odabaş’ı yapmıştı.Albümde yer alan şarkılar birbiriyle yarışırken ikinci klibin hangi şarkıya olacağı merak konusu oldu.

ALİŞAN'DAN BÜYÜK SÜRPRİZ

İbrahim Erkal 'HÜRMET' albümünün sürprizleri teker teker gün yüzüne çıkmaya devam ediyor Türk müziğinin en başarılı erkek yorumcularından ALİŞAN , ‘’Sen Aldırma/Çare Gelmez' şarkısı ile dinleyicisini selamladı. İbrahim Erkal'ın en sevilen şarkılarından Sen Aldırma/Çare Gelmez, sözü müziği İbrahim Erkal'a yeni düzenlemesi Caner Tepecik imzasını taşıyor. Şarkının video klibinin yönetmenliğini Mustafa Özen üstlendi.

Zamanın ruhunu yakalayan şarkılara imza atan ve 11 Mayıs 2017’de aramızdan ayrılan, arabesk fantezi müziğin en önemli isimlerinden İbrahim Erkal, iki yılı aşkın süredir üzerinde titizlikle çalışılan çok özel bir saygı albümüyle anılıyor.

Usta ve Genç Besteciler Rubato “5” Albümünde

Türkiye'nin önde gelen müzisyenlerinden, sayılı enstrümanistlerinden oluşan Rubato’nun, 5. stüdyo albümü "Rubato / 5” Bayhan Müzik yapımcılığında tüm dijital mecralarda yayında.

Her albümlerinde müzikal çeşitlilikleri ile adından söz ettiren tecrübeli grup Rubato, yeni albümlerinde bu kez farklı bestecilerin şarkılarıyla müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Tan Taşçı, Adnan Fırat, Soner Han, Osman Şahin, Özer Arkun, Bora Duran'ın imza attığı yepyeni şarkıları albüm repertuarına alan Rubato, Yıldız Tilbe'den Ummadığım Anda, İlyas Yalçıntaş'tan İçimdeki Duman ve efsane şarkı Kadınım'ı ise tekrar yorumladı. “5”de yer alan tüm düzenlemelere imza atan Rubato, her şarkıya yine kendi dokunuşlarını yansıttı.

Ait oldukları müzik tarzının yaratıcılarından olan grup, "5" albümünde yer alan yeni bestelere ve özenle seçtikleri coverlara kattıkları yeni ruh ile farkını ortaya koyuyor. Rubato hem albümleriyle hem de konserlerinde performanslarıyla dinleyicilerinin duygularına, dertlerine, eğlencelerine yine ortak oluyor.

ŞEHİR TİYATROLARI İSTANBUL FESTİVALİNDE GÖZ DOLDURDU

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, “Macbeth” adlı oyunu ile Devlet Tiyatrolarının düzenlediği Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali’nde kapalı gişe oynadı ve İstanbul seyircisinin büyük beğenisini kazandı.

Yurtiçi ve yurtdışından konuk tiyatro ekiplerinin katıldığı, Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen festivalde Eskişehir Şehir Tiyatroları, 21 Kasım tarihinde Macbeth adlı oyununu, biletleri günler öncesinden tükenen 800 kişinin doldurduğu Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda (AKM) sahneledi.

Özlem Belkıs’ın, William Shakespeare’in eserinden uyarladığı “Macbeth” adlı oyunun yönetmenliğini usta rejisör Barış Erdenk, çevirisini Sabahattin Eyüboğlu, dekor tasarımını Emre Satı, kostüm tasarımını Medina Almaç Yavuz, ışık tasarımını Kerem Çetinel ve hareket düzenini Sibel Erdenk üstlendi. Oyunun müzikleri ise besteci Gürkan Çakıcı’ya ait.

Etkileyici rejisi ve görkemli oyunculuk performansları ile göz dolduran ve bitiminde salondaki tüm seyircilerin ayağa fırlayarak ıslıklar ve alkışlar eşliğinde sona erdirdiği oyunda Şehir Tiyatroları sanatçıları Ali Eyidoğan, Tolga Tümer, Mert Kırlak, Pınar Bekaroğlu Ciotta, Yalçın Özen, Gonca Yakut ve Berkay Gökçek rol alıyorlar.