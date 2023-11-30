Temsilcimiz sarı kırmızılı aslanlar sonuç galibiyet olmasa da heyecan dolu güzel bir mücadele izlettirdi.

Bu beraberlikte Sanchez’in eksikliğini hissettik belki de sakatlanmasaydı bugün galibiyeti konuşuyor olacaktık. Ziyech, 2 gol ve 1 asist ile maçın yıldızı olurken, Kerem’in müthiş golüyle beraberlik sağlandı. Süper Lig’deki şuan ki performansı belli bir oyuncu Ndombele İngiliz devi Manchester maçında ilk 11’de oynatmak doğrumuydu tartışılır. Maçta diğer öne çıkan isimlerde Torreira , Boey ,Zaha’dır net. Icardı’nin istediği toplarla buluşamaması motivasyon açısından düşmüş gözüküyor bir an önce bu sorunların kalkması lazım. Kalemizde ise 5 tehlike atlattık bu maçta 1 puan bile değerliydi yine de canınız sağolsun. Temsilcimiz sarı kırmızılı ekip 51.741 seyirci ve ekran başındaki tüm futbolseverlere bu mücadeleyi izlettikleri için gönülden tebrik ederim.

Haydi aslanlar hedefe 1 kala !