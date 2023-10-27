(Canfer BALÇIK; Trabzon şivesi; 5 Kıta)
(Nakarat)
Beni boyle sevsunler; ben da oyle severum/
Kimseye müdanam* yok; ben kendume yeterum/
Hirsum yok, tamahum yok; hiç kimseye borcum yok/
Üryan geldum dunyaya , gene oyle giderum//
Doğriya sevdaliyum, yanliş yerde duramam./
Vicdanım doğru tartar, ayari bozduramam/
Benden üç beş tane yok; her yönde koşturamam./
Zaman beni durdurur; ben oni durduramam//
(Nakarat)
Beni boyle sevsunler; ben da oyle severum/
Kimseye müdanam yok; ben kendume yeterum/
Hirsum yok, tamahum yok, hiç kimseye borcum yok/
Üryan geldum dünyaya , gene oyle giderum//
Ben essahtan* düz* derum ; hiç meylum yoktur meşke*
Dünyaya el sallarken ; inşallah demem ‘Keşke!’
İster ‘Karun’ olalum, ister Sultan Süleyman/
Sonunda gideceğuk, ‘Adam boyinda köşke’//
Beni boyle sevsunler, ben da oyle severum/
Kimseye müdanam yok; ben kendume yeterum/
Hirsum yok, tamahum yok; hiç kimseye borcum yok/
Üryan geldum dünyaya , gene oyle giderum///
(Canfer BALÇIK; 24.10.2023 saat: 11:00-12:00)
*essahtan: gerçekten
*düz:doğru
*meşk: /müzik terimi/ alışmak ve öğrenmek için yapılan çalışma, alıştırma
*müdana etmek: minnet etmek, boyun eğip yalvarmak