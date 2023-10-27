(Canfer BALÇIK; Trabzon şivesi; 5 Kıta)

(Nakarat)

Beni boyle sevsunler; ben da oyle severum/

Kimseye müdanam* yok; ben kendume yeterum/

Hirsum yok, tamahum yok; hiç kimseye borcum yok/

Üryan geldum dunyaya , gene oyle giderum//

Doğriya sevdaliyum, yanliş yerde duramam./

Vicdanım doğru tartar, ayari bozduramam/

Benden üç beş tane yok; her yönde koşturamam./

Zaman beni durdurur; ben oni durduramam//

(Nakarat)

Beni boyle sevsunler; ben da oyle severum/

Kimseye müdanam yok; ben kendume yeterum/

Hirsum yok, tamahum yok, hiç kimseye borcum yok/

Üryan geldum dünyaya , gene oyle giderum//

Ben essahtan* düz* derum ; hiç meylum yoktur meşke*

Dünyaya el sallarken ; inşallah demem ‘Keşke!’

İster ‘Karun’ olalum, ister Sultan Süleyman/

Sonunda gideceğuk, ‘Adam boyinda köşke’//

Beni boyle sevsunler, ben da oyle severum/

Kimseye müdanam yok; ben kendume yeterum/

Hirsum yok, tamahum yok; hiç kimseye borcum yok/

Üryan geldum dünyaya , gene oyle giderum///

(Canfer BALÇIK; 24.10.2023 saat: 11:00-12:00)

*essahtan: gerçekten

*düz:doğru

*meşk: /müzik terimi/ alışmak ve öğrenmek için yapılan çalışma, alıştırma

*müdana etmek: minnet etmek, boyun eğip yalvarmak