(Canfer BALÇIK; Karadeniz-13 kıta-Trabzon şivesi; İstanbul şiveli hali devamındadır)

(Nakarat)

Soninda kafam atti

Şehirden çektum fişi

Ha bu sene yaylada

Geçureceğum Kış’i

Darlandum, katlanamam

Boğaldum insanlardan

Muhabbetleri bozan

Pervasuz lisanlardan

Gürgen odunlarini

İstif ettum hayata*

Baştan başlayacağum

Burda gerçek hayata

(Nakarat)

Soninda kafam atti

Şehirden çektum fişi

Ha bu sene yaylada

Geçureceğum Kış’i

‘Sosyal medya’ deyuler

Koymadi sağlam kafa

Telefon, televizyon

Kalduracağum rafa

Artuk hiç işum olmaz

Kafami bozan ile

Muhabbet edeceğum

Kremulde kazan ile

(Nakarat)

Soninda kafam atti

Şehirden çektum fişi

Ha bu sene yaylada

Geçureceğum Kış’i

Mevlâ’dan niyaz ettum

Açuk etsun bahtumi

En beyuk servetumdur

Bahşetsun sihhatumi

Deyurlersa desunler

‘Ha bu uşak sehluktur’*

Unutmayun uşaklar

Bu dünya bi gunluktur

(Nakarat)

Soninda kafam atti

Şehirden çektum fişi

Ha bu sene yaylada

Geçureceğum Kış’i

Kuşluk vakti, uç türki

Deyeceğum dağlara

Şehirde boğalani

Yollayun yaylalara

‘Ha bu ne der, o ne der?’

Artuk takmayacağum

Bundan sonra ha boyle

Keyfume bakacağum

(Nakarat)

Soninda kafam atti

Şehirden çektum fişi

Ha bu sene yaylada

Geçureceğum Kış’i

(Canfer BALÇIK;25.10.2023; saat:06:00-09:00/İSTANBUL)

*hayat: ahşap balkon

*kremul: açık ocak üzerinde, tavandan aşağı sarkan; kazan, güğüm vb. asmaya yarayan çengel

*sehluk:yarım akıllı

HA BU SENE YAYLADA GEÇİRECEĞİM KIŞI

(Canfer BALÇIK; Karadeniz-13 kıta-İstanbul şivesi)

(Nakarat)

Sonunda kafam attı

Şehirden çektim fişi

Ha bu sene yaylada

Geçireceğim Kış’ı

Darlandım, katlanamam

Bunaldım insanlardan

Muhabbetleri bozan

Pervasız lisanlardan

Gürgen odunlarını

İstif ettim hayata*

Baştan başlayacağım

Burda gerçek hayata

(Nakarat)

Sonunda kafam attı

Şehirden çektim fişi

Ha bu sene yaylada

Geçireceğim Kış’ı

‘Sosyal medya’ diyorlar

Koymadı sağlam kafa

Telefon, televizyon

Kaldıracağım rafa

Artık hiç işim olmaz

Kafamı bozan ile

Muhabbet edeceğim

‘Kremul’de* kazan ile

(Nakarat)

Sonunda kafam attı

Şehirden çektim fişi

Ha bu sene yaylada

Geçireceğim Kış’ı

Mevlâ’dan niyaz ettim

Açık etsin bahtımı

En büyük servetimdir

Bahşetsin sihhatimi

Diyorlarsa desinler

‘Ha bu uşak sehluktur’*

Unutmayın uşaklar

Bu dünya bir günlüktür

(Nakarat)

Sonunda kafam attı

Şehirden çektim fişi

Ha bu sene yaylada

Geçireceğim Kış’ı

Kuşluk vakti, üç türkü

Diyeceğim dağlara

Şehirde bunalanı

Yollayın yaylalara

‘Ha bu ne der, o ne der?’

Artık takmayacağım

Bundan sonra ha böyle

Keyfime bakacağım

(Nakarat)

Sonunda kafam attı

Şehirden çektim fişi

Ha bu sene yaylada

Geçireceğim Kış’ı

(Canfer BALÇIK;25.10.2023; saat:06:00-09:00/İSTANBUL)

*hayat: ahşap balkon

*kremul: açık ocak üzerinde, tavandan aşağı sarkan; kazan, güğüm vb. asmaya yarayan çengel

*sehluk:yarım akıllı