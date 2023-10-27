(Canfer BALÇIK; Karadeniz-13 kıta-Trabzon şivesi; İstanbul şiveli hali devamındadır)
(Nakarat)
Soninda kafam atti
Şehirden çektum fişi
Ha bu sene yaylada
Geçureceğum Kış’i
Darlandum, katlanamam
Boğaldum insanlardan
Muhabbetleri bozan
Pervasuz lisanlardan
Gürgen odunlarini
İstif ettum hayata*
Baştan başlayacağum
Burda gerçek hayata
(Nakarat)
Soninda kafam atti
Şehirden çektum fişi
Ha bu sene yaylada
Geçureceğum Kış’i
‘Sosyal medya’ deyuler
Koymadi sağlam kafa
Telefon, televizyon
Kalduracağum rafa
Artuk hiç işum olmaz
Kafami bozan ile
Muhabbet edeceğum
Kremulde kazan ile
(Nakarat)
Soninda kafam atti
Şehirden çektum fişi
Ha bu sene yaylada
Geçureceğum Kış’i
Mevlâ’dan niyaz ettum
Açuk etsun bahtumi
En beyuk servetumdur
Bahşetsun sihhatumi
Deyurlersa desunler
‘Ha bu uşak sehluktur’*
Unutmayun uşaklar
Bu dünya bi gunluktur
(Nakarat)
Soninda kafam atti
Şehirden çektum fişi
Ha bu sene yaylada
Geçureceğum Kış’i
Kuşluk vakti, uç türki
Deyeceğum dağlara
Şehirde boğalani
Yollayun yaylalara
‘Ha bu ne der, o ne der?’
Artuk takmayacağum
Bundan sonra ha boyle
Keyfume bakacağum
(Nakarat)
Soninda kafam atti
Şehirden çektum fişi
Ha bu sene yaylada
Geçureceğum Kış’i
(Canfer BALÇIK;25.10.2023; saat:06:00-09:00/İSTANBUL)
*hayat: ahşap balkon
*kremul: açık ocak üzerinde, tavandan aşağı sarkan; kazan, güğüm vb. asmaya yarayan çengel
*sehluk:yarım akıllı
HA BU SENE YAYLADA GEÇİRECEĞİM KIŞI
(Canfer BALÇIK; Karadeniz-13 kıta-İstanbul şivesi)
(Nakarat)
Sonunda kafam attı
Şehirden çektim fişi
Ha bu sene yaylada
Geçireceğim Kış’ı
Darlandım, katlanamam
Bunaldım insanlardan
Muhabbetleri bozan
Pervasız lisanlardan
Gürgen odunlarını
İstif ettim hayata*
Baştan başlayacağım
Burda gerçek hayata
(Nakarat)
Sonunda kafam attı
Şehirden çektim fişi
Ha bu sene yaylada
Geçireceğim Kış’ı
‘Sosyal medya’ diyorlar
Koymadı sağlam kafa
Telefon, televizyon
Kaldıracağım rafa
Artık hiç işim olmaz
Kafamı bozan ile
Muhabbet edeceğim
‘Kremul’de* kazan ile
(Nakarat)
Sonunda kafam attı
Şehirden çektim fişi
Ha bu sene yaylada
Geçireceğim Kış’ı
Mevlâ’dan niyaz ettim
Açık etsin bahtımı
En büyük servetimdir
Bahşetsin sihhatimi
Diyorlarsa desinler
‘Ha bu uşak sehluktur’*
Unutmayın uşaklar
Bu dünya bir günlüktür
(Nakarat)
Sonunda kafam attı
Şehirden çektim fişi
Ha bu sene yaylada
Geçireceğim Kış’ı
Kuşluk vakti, üç türkü
Diyeceğim dağlara
Şehirde bunalanı
Yollayın yaylalara
‘Ha bu ne der, o ne der?’
Artık takmayacağım
Bundan sonra ha böyle
Keyfime bakacağım
(Nakarat)
Sonunda kafam attı
Şehirden çektim fişi
Ha bu sene yaylada
Geçireceğim Kış’ı
(Canfer BALÇIK;25.10.2023; saat:06:00-09:00/İSTANBUL)
*hayat: ahşap balkon
*kremul: açık ocak üzerinde, tavandan aşağı sarkan; kazan, güğüm vb. asmaya yarayan çengel
*sehluk:yarım akıllı