(İstanbul şivesi-15 Kıta-Trabzon şivesi devamındadır)

Uşaklar bahsedeyim

Biraz da eskilerden

Yüreğimi açayım

Kurtulsun sürgülerden

Babam ağaç budardı

Ben toplardım dalları

Ablam yayık vurur

Anam yıkar kapları

Nenem ses veriyordu

Karşıdaki ormandan

Sakınmazdı gözünü

Ne budaktan ne daldan

Güz gelende toplardık

Sirkelik armutları

Sepet ile taşırdık

Ahıra yaprakları

Yaylalardan köylere

Taşıyorduk yükleri

Analar arkasına

Bağlardı çocukları

Hızlı hızlı yürüyüp

İnerdik yokuşları

Kestaneler toplarken

Batardı kumuşları

Kahvemizi içerdik

Yakın komşular ile

Örmezdik bahçemizi

Yüksek duvarlar ile

Misafirler gelende

Şenlerdik odaları

Tabaklara koyardık

Hurmayla fındıkları

Bizim en akıllımız

Beklerdi koyunları

Lafi eğip bükmezdik

Bilmezdik oyunları

Uşaklar, o günlerde

Asla yalnız kalmazdık

Hamsisiz,muhlamasız

Lahanasız doymazdık

Artık şimdi yaşlandık

Gençlerdir varisimiz

Yolun yarısı bitti

Zamanla yarışımız

Şenlendirin uşaklar

Yeniden tarlaları

Ekin, biçin, toplayın

Doldurun ambarları

Ha bu türküyü yazan

Hasret ile doludur

Sözü yürekten söyler

O da Trabzonludur

Lahana yetiştirdi

Saksılarda, Kiev’de

Memleket havasıyla

Nefes alır her yerde

Başucunda ‘Atatürk’

Üstünde ‘Türk bayrağı’

Allah izin verirse

Trabzon son durağı

(Canfer BALÇIK; 24.10.2023/ saat: 14:00-15:00/ İSTANBUL)

ESKİDEN GUNUMUZE

(Trabzon şivesi-15 Kıta)

Uşaklar bahsedeyim

Biraz da eskilerden

Yureğumi açayim

Kurtulsun surgilerden

Babam ağaç budardi

Ben toplardum dallari

Abulam yayuk vurur

Anam yikar kaplari

Nanagam ses verurdi

Karşudaki koruktan

Sakınmazdi gozini

Ne daldan ne budaktan

Mezirede toplarduk

Sirkeluk ağraplari

Kofin ile taşirduk

Ahıra yapraklari

Yaylalardan köylere

Taşiyurduk yukleri

Analar arkasina

Bağlardi cecukleri

Hovli hovli yuruyup

İnerduk yokuşlari

Kestaneler toplarken

Batardi kumuşlari

Kahvemuzi içerduk

Yakın komşilar ile

Ormezduk bahçemuzu

Yuksek duvarlar ile

Misafirler gelende

Şenlerduk çordaklari

Tabaklara koyarduk

Hurmayla funduklari

Bizum en akillimuz

Beklerdi koyinlari

Lafi eğup, bukmezduk

Bilmezduk oyinlari

Uşaklar, o günlerde

Hiç yalağuz kalmazduk

Hamsisuz, muhlamasuz

Lahanasuz doymazduk

Artuk, şimdi yaşlanduk

Gençlerdur varisumuz

Yolun yarisi bitti

Zamanla yarişumuz

Şenlendurun uşaklar

Eski aboskallari

Vol vurun, tohum ekun

Doldurun ambarlari

Ha bu türkiyi yazan

Hasret ile dolidur

Lafi yurekten deyur

O da Tırabzonlidur

Lahana yetişturdi

Saksilarda, Kiev’de

Memleket havasiyle

Nefes alur her yerde

Baş ucinda ‘Atatürk’

Ustinde ‘Türk bayrağı’

Allah izin verurse

Tırabzon son duraği

(Canfer BALÇIK; 24.10.2023/ saat: 14:00-15:00/ İSTANBUL)