(İstanbul şivesi-15 Kıta-Trabzon şivesi devamındadır)

Uşaklar bahsedeyim
Biraz da eskilerden 
Yüreğimi açayım
Kurtulsun sürgülerden

Babam ağaç budardı
Ben toplardım dalları
Ablam yayık vurur
Anam yıkar kapları

Nenem ses veriyordu
Karşıdaki ormandan
Sakınmazdı gözünü
Ne budaktan ne daldan

Güz gelende toplardık
Sirkelik armutları 
Sepet ile taşırdık
Ahıra yaprakları

Yaylalardan köylere
Taşıyorduk yükleri 
Analar arkasına
Bağlardı çocukları 

Hızlı hızlı yürüyüp
İnerdik yokuşları
Kestaneler toplarken 
Batardı kumuşları

Kahvemizi içerdik
Yakın komşular ile
Örmezdik bahçemizi
Yüksek duvarlar ile

Misafirler gelende
Şenlerdik odaları
Tabaklara koyardık
Hurmayla fındıkları

Bizim en akıllımız 
Beklerdi koyunları 
Lafi eğip bükmezdik 
Bilmezdik oyunları

Uşaklar, o günlerde
Asla yalnız kalmazdık
Hamsisiz,muhlamasız 
Lahanasız doymazdık

Artık şimdi yaşlandık
Gençlerdir varisimiz
Yolun yarısı bitti
Zamanla yarışımız 

Şenlendirin uşaklar
Yeniden tarlaları
Ekin, biçin, toplayın
Doldurun ambarları

Ha bu türküyü yazan
Hasret ile doludur 
Sözü yürekten söyler
O da Trabzonludur 

Lahana yetiştirdi
Saksılarda, Kiev’de
Memleket havasıyla
Nefes alır her yerde

Başucunda ‘Atatürk’
Üstünde ‘Türk bayrağı’
Allah izin verirse
Trabzon son durağı

(Canfer BALÇIK; 24.10.2023/ saat: 14:00-15:00/ İSTANBUL)

ESKİDEN GUNUMUZE
(Trabzon şivesi-15 Kıta)

Uşaklar bahsedeyim
Biraz da eskilerden 
Yureğumi açayim
Kurtulsun surgilerden

Babam ağaç budardi
Ben toplardum dallari
Abulam yayuk vurur
Anam yikar kaplari

Nanagam ses verurdi
Karşudaki koruktan
Sakınmazdi gozini
Ne daldan ne budaktan

Mezirede toplarduk
Sirkeluk ağraplari
Kofin ile taşirduk
Ahıra yapraklari

Yaylalardan köylere
Taşiyurduk yukleri
Analar arkasina
Bağlardi cecukleri

Hovli hovli yuruyup
İnerduk yokuşlari
Kestaneler toplarken 
Batardi kumuşlari

Kahvemuzi içerduk
Yakın komşilar ile
Ormezduk bahçemuzu
Yuksek duvarlar ile

Misafirler gelende
Şenlerduk çordaklari
Tabaklara koyarduk
Hurmayla funduklari

Bizum en akillimuz
Beklerdi koyinlari
Lafi eğup, bukmezduk
Bilmezduk oyinlari

Uşaklar, o günlerde
Hiç yalağuz kalmazduk
Hamsisuz, muhlamasuz
Lahanasuz doymazduk

Artuk, şimdi yaşlanduk
Gençlerdur varisumuz
Yolun yarisi bitti
Zamanla yarişumuz

Şenlendurun uşaklar
Eski aboskallari
Vol vurun, tohum ekun
Doldurun ambarlari

Ha bu türkiyi yazan
Hasret ile dolidur 
Lafi yurekten deyur
O da Tırabzonlidur

Lahana yetişturdi
Saksilarda, Kiev’de
Memleket havasiyle
Nefes alur her yerde

Baş ucinda ‘Atatürk’
Ustinde ‘Türk bayrağı’
Allah izin verurse
Tırabzon son duraği

(Canfer BALÇIK; 24.10.2023/ saat: 14:00-15:00/ İSTANBUL)