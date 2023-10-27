(İstanbul şivesi-15 Kıta-Trabzon şivesi devamındadır)
Uşaklar bahsedeyim
Biraz da eskilerden
Yüreğimi açayım
Kurtulsun sürgülerden
Babam ağaç budardı
Ben toplardım dalları
Ablam yayık vurur
Anam yıkar kapları
Nenem ses veriyordu
Karşıdaki ormandan
Sakınmazdı gözünü
Ne budaktan ne daldan
Güz gelende toplardık
Sirkelik armutları
Sepet ile taşırdık
Ahıra yaprakları
Yaylalardan köylere
Taşıyorduk yükleri
Analar arkasına
Bağlardı çocukları
Hızlı hızlı yürüyüp
İnerdik yokuşları
Kestaneler toplarken
Batardı kumuşları
Kahvemizi içerdik
Yakın komşular ile
Örmezdik bahçemizi
Yüksek duvarlar ile
Misafirler gelende
Şenlerdik odaları
Tabaklara koyardık
Hurmayla fındıkları
Bizim en akıllımız
Beklerdi koyunları
Lafi eğip bükmezdik
Bilmezdik oyunları
Uşaklar, o günlerde
Asla yalnız kalmazdık
Hamsisiz,muhlamasız
Lahanasız doymazdık
Artık şimdi yaşlandık
Gençlerdir varisimiz
Yolun yarısı bitti
Zamanla yarışımız
Şenlendirin uşaklar
Yeniden tarlaları
Ekin, biçin, toplayın
Doldurun ambarları
Ha bu türküyü yazan
Hasret ile doludur
Sözü yürekten söyler
O da Trabzonludur
Lahana yetiştirdi
Saksılarda, Kiev’de
Memleket havasıyla
Nefes alır her yerde
Başucunda ‘Atatürk’
Üstünde ‘Türk bayrağı’
Allah izin verirse
Trabzon son durağı
(Canfer BALÇIK; 24.10.2023/ saat: 14:00-15:00/ İSTANBUL)
ESKİDEN GUNUMUZE
(Trabzon şivesi-15 Kıta)
Uşaklar bahsedeyim
Biraz da eskilerden
Yureğumi açayim
Kurtulsun surgilerden
Babam ağaç budardi
Ben toplardum dallari
Abulam yayuk vurur
Anam yikar kaplari
Nanagam ses verurdi
Karşudaki koruktan
Sakınmazdi gozini
Ne daldan ne budaktan
Mezirede toplarduk
Sirkeluk ağraplari
Kofin ile taşirduk
Ahıra yapraklari
Yaylalardan köylere
Taşiyurduk yukleri
Analar arkasina
Bağlardi cecukleri
Hovli hovli yuruyup
İnerduk yokuşlari
Kestaneler toplarken
Batardi kumuşlari
Kahvemuzi içerduk
Yakın komşilar ile
Ormezduk bahçemuzu
Yuksek duvarlar ile
Misafirler gelende
Şenlerduk çordaklari
Tabaklara koyarduk
Hurmayla funduklari
Bizum en akillimuz
Beklerdi koyinlari
Lafi eğup, bukmezduk
Bilmezduk oyinlari
Uşaklar, o günlerde
Hiç yalağuz kalmazduk
Hamsisuz, muhlamasuz
Lahanasuz doymazduk
Artuk, şimdi yaşlanduk
Gençlerdur varisumuz
Yolun yarisi bitti
Zamanla yarişumuz
Şenlendurun uşaklar
Eski aboskallari
Vol vurun, tohum ekun
Doldurun ambarlari
Ha bu türkiyi yazan
Hasret ile dolidur
Lafi yurekten deyur
O da Tırabzonlidur
Lahana yetişturdi
Saksilarda, Kiev’de
Memleket havasiyle
Nefes alur her yerde
Baş ucinda ‘Atatürk’
Ustinde ‘Türk bayrağı’
Allah izin verurse
Tırabzon son duraği
(Canfer BALÇIK; 24.10.2023/ saat: 14:00-15:00/ İSTANBUL)