Ay yıldızın şavkı vurdu
Gök mavisi iki göze
Cumhuriyet sayesinde
Türk Milleti çıktı düze

Al bayrakla, bu vatanla
Damarlarda asil kanla
Cumhuriyet taşınacak
Çağdan çağa, aynı şanla

Uygarlıkta  yarışacak
Kuşaklarla buluşacak
Sonsuza dek yaşayacak
Cumhuriyet, aynı şanla

Çalışanla, koruyanla
Sırtında yük taşıyanla
Elleri nasır tutanla
Yaşayacak, aynı şanla

Gelişecek, büyüyecek
Yurdu gönenç bürüyecek
Sonsuza dek yürüyecek
Cumhuriyet, aynı şanla

Her engelde, bir kez  daha
Türk Milleti kalkar şaha
Cumhuriyet yaşayacak
Rehberimiz büyük deha

Meşalemiz sönmeyecek
Elden ele devredecek
İlelebet yürüyecek 
Cumhuriyet, aynı şanla

Emsalsizdir kudretimiz
Azmimiz, cesaretimiz
Cumhuriyet, sonsuza dek
Serdengeçti her birimiz

Kökten  su yürür yaprağa
Biz yürürüz, çağdan çağa
Cumhuriyet yol alacak
Işığımız Büyük Deha
 