Ay yıldızın şavkı vurdu

Gök mavisi iki göze

Cumhuriyet sayesinde

Türk Milleti çıktı düze

Al bayrakla, bu vatanla

Damarlarda asil kanla

Cumhuriyet taşınacak

Çağdan çağa, aynı şanla

Uygarlıkta yarışacak

Kuşaklarla buluşacak

Sonsuza dek yaşayacak

Cumhuriyet, aynı şanla

Çalışanla, koruyanla

Sırtında yük taşıyanla

Elleri nasır tutanla

Yaşayacak, aynı şanla

Gelişecek, büyüyecek

Yurdu gönenç bürüyecek

Sonsuza dek yürüyecek

Cumhuriyet, aynı şanla

Her engelde, bir kez daha

Türk Milleti kalkar şaha

Cumhuriyet yaşayacak

Rehberimiz büyük deha

Meşalemiz sönmeyecek

Elden ele devredecek

İlelebet yürüyecek

Cumhuriyet, aynı şanla

Emsalsizdir kudretimiz

Azmimiz, cesaretimiz

Cumhuriyet, sonsuza dek

Serdengeçti her birimiz

Kökten su yürür yaprağa

Biz yürürüz, çağdan çağa

Cumhuriyet yol alacak

Işığımız Büyük Deha

