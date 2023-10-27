Ay yıldızın şavkı vurdu
Gök mavisi iki göze
Cumhuriyet sayesinde
Türk Milleti çıktı düze
Al bayrakla, bu vatanla
Damarlarda asil kanla
Cumhuriyet taşınacak
Çağdan çağa, aynı şanla
Uygarlıkta yarışacak
Kuşaklarla buluşacak
Sonsuza dek yaşayacak
Cumhuriyet, aynı şanla
Çalışanla, koruyanla
Sırtında yük taşıyanla
Elleri nasır tutanla
Yaşayacak, aynı şanla
Gelişecek, büyüyecek
Yurdu gönenç bürüyecek
Sonsuza dek yürüyecek
Cumhuriyet, aynı şanla
Her engelde, bir kez daha
Türk Milleti kalkar şaha
Cumhuriyet yaşayacak
Rehberimiz büyük deha
Meşalemiz sönmeyecek
Elden ele devredecek
İlelebet yürüyecek
Cumhuriyet, aynı şanla
Emsalsizdir kudretimiz
Azmimiz, cesaretimiz
Cumhuriyet, sonsuza dek
Serdengeçti her birimiz
Kökten su yürür yaprağa
Biz yürürüz, çağdan çağa
Cumhuriyet yol alacak
Işığımız Büyük Deha