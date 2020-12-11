51 ülkenin başkentine ve 3 daimi temsilciliğe yeni büyükelçiler atandı. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan getirildi







Haber: Anıl Sural



Fotoğraf Editörü: Rona Doğan



Önce Vatan Gazetesi Washington DC







Dışişleri Bakanlığı’nda bazı büyükelçiliklere ve daimi temsilciliklere atama yapıldı. Türkiye’nin yeni Washington Büyükelçisi halen Tokyo Büyükelçiliği görevini yürüten Hasan Murat Mercan oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün gece Mercan’ı arayarak yeni görevini tebliğ etti.



Nisan 2014'ten beri Washington Büyükelçiliği görevini yürüten Serdar Kılıç’ın yerine, Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan getirildi.

Türk - Amerikan ilişkilerinin en zor döneminde 6 yıldan fazla Washington, DC’de Büyükelçilik yapan Serdar Kılıç ise Türkiye’ye dönüyor.



AK Parti’nin kurucularından olan Mercan, Washington'a atanan ilk siyasi kökenli büyükelçi oldu.



Yeni atamalarda ABD’deki Türklerin yakından tanıdığı iki isim daha var. New York Başkonsolos Yardımıcısı Başar Şen, Berlin Büyükelçiğine, Washington’nun Eski Büyükelçi Yardımcısı Tugay Tuncer ise Abu Dabi Büyükelçisi oldu.







Hasan Murat Mercan Kimdir?

Hasan Murat Mercan, 14 Ocak 1959'da Ağrı’nın Tutak ilçesinde dünyaya geldi. Babası Eskişehir’in tanınmış doktorlarından Yaşar Nafiz, annesi Ümmü Mercan'dır. Eşi İnci Mercan’dır.



Endüstri Mühendisi ve Öğretim Üyesi, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu oldu. Yüksek lisansını aynı bölümde, doktorasını ABD Florida Üniversitesi Karar ve Enformatik Bilimler Bölümü'nde bitirdi. Cleveland State Üniversitesi'nde Doçent unvanını aldı.

Cleveland State Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak ders verdi. AK Parti’yi kuran 50 isimden biridir… 3 Kasım 2002’de Eskişehir Milletvekili seçildi. 22. Dönem'de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ve Batı Avrupa Birliği Güvenlik ve Savunma Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı olarak görev yaptı. 2007’de yeniden seçilen Mercan, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı oldu. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Murat Mercan, evli ve 3 çocuk babasıdır.



Mercan, Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Endüstri mühendisliğini bitiren Mercan, doktorasını Florida Üniversitesi’nde tamamladı. Cleveland State ve Bilkent’te öğretim üyeliği yaptı.

2002 seçiminde milletvekili listesinin ilk sırasında yer alan Murat Mercan, 2007 yılında Kemal Unakıtan’ın ardından ikinci sırada yer aldı. Mercan, 2011 yılına kadar milletvekilliği yaptı.



Murat Mercan Genel Başkan Yardımcılığı, AKPM Türk Delegasyonu Başkanlığı, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılığı yaptı. Mercan, 2017’den bu yana Tokyo Büyükelçisi olarak görev yapıyordu.



