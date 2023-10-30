Buraların suyundan 
İçenler sevdalanır
Sevip de sevilmeyen Amansız yaralanır 

Ben de bu yaylaların
Sularından içmişim
Bu yayladan bir kızın
Sevdasına düşmüşüm

Ne iş kaldı ne iştah
Gördüğüm günden beri
‘Nuh’u dedirtebildim
Demiyor ‘peygamberi’

Buraların suyundan 
İçenler sevdalanır
Sevip de sevilmeyen Amansız yaralanır 

Jilet gibi giyinir
Çıkarım yollarına
Sanki, inadı benzer
Tarlanın ‘vollarına*

Anam diyor; sabreyle
Sevenler direttirir
Sevmekteki inadın
Onu yola getirir

Buraların suyundan 
İçenler sevdalanır
Sevip de sevilmeyen 
Amansız yaralanır 

Yalvardım ki nineme
Söylesin ninesine
Demiş; uysun havaya
Çok gitmesin tersine

Hiç insafa gelmiyor 
Uysam da havasına
Anlayamadım; neyi
Takmıştır kafasına

Buraların suyundan 
İçenler sevdalanır
Sevip de sevilmeyen 
Amansız yaralanır 

O olmadan; ömrümü
‘Aç susuz’ geçiririm 
Başkasına giderse
İnşallah deliririm

Yine düştüm yollara
Umarım ki görürüm
Menzile varmasam da
Yollarında ölürüm

Buraların suyundan
İçenler sevdalanır
Sevip de sevilmeyen 
Amansız yaralanır 

(Canfer BALÇIK; 30.10.2023-saat:06:00-10:00/ İstanbul)
*vol: kesek, çapalarken parçalanması çok zor , killi toprak parçası

(Canfer BALÇIK; 13 Kıta; İstanbul şivesi)