Buraların suyundan
İçenler sevdalanır
Sevip de sevilmeyen Amansız yaralanır
Ben de bu yaylaların
Sularından içmişim
Bu yayladan bir kızın
Sevdasına düşmüşüm
Ne iş kaldı ne iştah
Gördüğüm günden beri
‘Nuh’u dedirtebildim
Demiyor ‘peygamberi’
Buraların suyundan
İçenler sevdalanır
Sevip de sevilmeyen Amansız yaralanır
Jilet gibi giyinir
Çıkarım yollarına
Sanki, inadı benzer
Tarlanın ‘vollarına*
Anam diyor; sabreyle
Sevenler direttirir
Sevmekteki inadın
Onu yola getirir
Buraların suyundan
İçenler sevdalanır
Sevip de sevilmeyen
Amansız yaralanır
Yalvardım ki nineme
Söylesin ninesine
Demiş; uysun havaya
Çok gitmesin tersine
Hiç insafa gelmiyor
Uysam da havasına
Anlayamadım; neyi
Takmıştır kafasına
Buraların suyundan
İçenler sevdalanır
Sevip de sevilmeyen
Amansız yaralanır
O olmadan; ömrümü
‘Aç susuz’ geçiririm
Başkasına giderse
İnşallah deliririm
Yine düştüm yollara
Umarım ki görürüm
Menzile varmasam da
Yollarında ölürüm
Buraların suyundan
İçenler sevdalanır
Sevip de sevilmeyen
Amansız yaralanır
(Canfer BALÇIK; 30.10.2023-saat:06:00-10:00/ İstanbul)
*vol: kesek, çapalarken parçalanması çok zor , killi toprak parçası
(Canfer BALÇIK; 13 Kıta; İstanbul şivesi)