Buraların suyundan

İçenler sevdalanır

Sevip de sevilmeyen Amansız yaralanır

Ben de bu yaylaların

Sularından içmişim

Bu yayladan bir kızın

Sevdasına düşmüşüm

Ne iş kaldı ne iştah

Gördüğüm günden beri

‘Nuh’u dedirtebildim

Demiyor ‘peygamberi’

Buraların suyundan

İçenler sevdalanır

Sevip de sevilmeyen Amansız yaralanır

Jilet gibi giyinir

Çıkarım yollarına

Sanki, inadı benzer

Tarlanın ‘vollarına*

Anam diyor; sabreyle

Sevenler direttirir

Sevmekteki inadın

Onu yola getirir

Buraların suyundan

İçenler sevdalanır

Sevip de sevilmeyen

Amansız yaralanır

Yalvardım ki nineme

Söylesin ninesine

Demiş; uysun havaya

Çok gitmesin tersine

Hiç insafa gelmiyor

Uysam da havasına

Anlayamadım; neyi

Takmıştır kafasına

Buraların suyundan

İçenler sevdalanır

Sevip de sevilmeyen

Amansız yaralanır

O olmadan; ömrümü

‘Aç susuz’ geçiririm

Başkasına giderse

İnşallah deliririm

Yine düştüm yollara

Umarım ki görürüm

Menzile varmasam da

Yollarında ölürüm

Buraların suyundan

İçenler sevdalanır

Sevip de sevilmeyen

Amansız yaralanır

(Canfer BALÇIK; 30.10.2023-saat:06:00-10:00/ İstanbul)

*vol: kesek, çapalarken parçalanması çok zor , killi toprak parçası

(Canfer BALÇIK; 13 Kıta; İstanbul şivesi)