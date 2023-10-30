Sayfa No: 291, 297, 300- Belge No: 36,37,38-28 Şubat.1920 (İngiliz Dışişlerindeki Toplantı) Lloyd George, “İstanbul’dan Türkleri çıkartmalı” Mr. Cambon!a göre: “Bütün sıkıntı Mustafa Kemal Paşa tarafından yaratılıyor ve Sultan onu kontrol edemiyor” Fransız gruplarının 1/3!ü Fransız askerlerinden gerisi yerli ermenilerdendir İstanbul’daki komiserimiz, bu olayları önleyemezse Sultanı İstanbul’dan atacağımızı bildirerek tehdit etsin Erzurum’un yeni kurulacak ermeni devletine katılacağı bir sırada; Mustafa Kemal olmasaydı ermenilerin bir şansı olurdu Mustafa Kemal’in askerleri hiç para almıyor, onları harekete geçiren vatan aşkıdır.

Sayfa No:388, Belge No: 278, 11 Ağustos 1919, Emir Faysal’ın Mektubu: Bütün Müslümanların gözleri ingiltereye dikilmiştir. Türk Müslüman imparatorluğunun yıkılmasında asıl kuvvet olan Araplar şimdi ödüllerinin ne olacağını bilmek istiyorlar. Babam İngilizlerin vaatlerine inanarak Türklere karşı savaştı. Eğer, isteklerimiz yapılmazsa sizlere karşı da savaşırız. Halifelik ve mukaddes yerlerimiz Allahın izni ve Türkler sayesinde bütün kaldı. Şimdi Müslümanların içinde El Hüseyin Bin Ali diye biri vardır Hicaz Krâlı. Açıkça ingilizlerle bir olduğumuzu, ingilizlerin mukaddes yerlerimizin koruyucusu olduklarını ilân ediyor.

Sayfa No:745, Belge No:500-501, 31 Ağustos1919 (Mr.Balfour’dan Lord Curzon’a) İzmir’de oturan ingilizler yunanlıların İzmir’i idaresinin çok kötü ve çok haince olduğunu söylüyorlar. Bunun nedeni, yunanlıların çok kötü yaradılışta insanlar olmaları. Amerikalılar, Türkleri tehdit ederek Ermenilere bir şey olursa kendilerinin son adamlarına kadar ortadan kaldırılacağını söylüyorlar.

Sayfa No:756, Belge No:509 (Akhisar kontrol memuru tarafından bildirilmiştir) Türk askerinin telefon hatları bile yok. Bu kuvvetlerdeki askerler günde 50 kuruş, subaylar 100 kuruş almaktadır Bu insanlar Yunalılardan nefret etmektedir ve kahramanlıkları da bilinmektedir. Özellikle dağlık bölgelerdeki Zeybek ve Yörükler korku nedir bilmezler. Yunanlılar köyleri yakıp kadın ve çocukları öldürünce, kadınlara tecavüz edince harekete geçtiler.

Sayfa No:792, Belge No: 523, 27Eylül 1919 (Albay Mayner Tzhagem’dan Lord Curzon’a) Noel gayet tehlikeli bir şekilde Türklerin aleyhinde çalışıp kürt propagandası yapıyor.

Sayfa No:785, Belge No:530, Eylül-1919 (Amiral F.D Robeck’ten Lord Curzon’a) Sultan ingiliz otoritelerinden kuvvet kullanarak milliyetçileri durdurmalarını istedi. Başbakan (Sadrazam) ve içişleri Bakanı (Dâhiliye Nazırı) durumun kötülüğünü kabul ediyorlar ve asileri bastırmak için müttefiklerden izin istiyorlar. Ferit Paşa Hükümeti milliyetçilere karşı savaş ilan etti ve milliyetçilerle konuşulamayacağına karar verdi. İngiltere Türklere karşı olan savaşta başrolü oynadığı halde bugün Türk gazetelerinde ve milliyetçi gazetelerde bile İngiltere iyi bir yerde.

Sayfa No: 826, Belge No: 549, 15 Ekim-1919 (Amerikan Radyosu konuşmasından) Mustafa Kemal bana dedi ki: Bizim hükümetimiz yabancı hile ve müdahaleleriyle zayıflatılmıştır. Milliyetçilerin İngiliz ve Fransızlardan yardım aldığı yalandır. İngiliz sermayesi Türkiye’yi mahvediyor. Biz İngiltere’deki eski Türk Dostları Cemiyeti Başkanı Adil Bey’in 200 bin Sterlin, Konya Valinin 150 bin Sterlin ve belki de Ankara Valisinin bu miktar para aldığını biliyoruz.