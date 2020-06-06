Bana göre şarkı ısmarlama olmaz

RÖPORTAJ: KIVANÇ TERZİOĞLU

Bülent Yetiş, yazdığı şarkı sözleri ve besteleriyle gönüllere taht kurmayı başaran ve müzik sektörüne damgasını vuran çok özel bir isim. Onu tanımayanlar için daha da yakından tanıtmak için, özel bir röportaj yapmak istedim kendisiyle ve sağolsun beni kırmadı. Onu ondan dinleyelim isterseniz?

Sevgili Bülent Yetiş, benim canım dostum seni ben çok yakınen tanıyorum fakat tanımayanlar için biraz Bülent Yetiş kimdir biraz bahsedebilir misin?

Değerli dostum öncelikle, güzel sözlerinden onur duydum.

İki çocuklu sanayici bir ailenin büyük çocuğu olarak İstanbul Bakırköy'de doğdum. Daha ilkokul çağlarında şiirlerim, okulda öğretmenimin dikkatini çekmişti. Bizim Halk Evinin sokağında oturmamızdan dolayı, hem müzik hem çocuk tiyatrosu eğitimleriyle aslında ilk sanat yaşantıma adımlarımı atmaya başlamıştım. O devrin bir çok ünlüsü örneğin; Cem Karaca, Tarık Akan, Toto Karaca ve ismini sığdıramayacağım bir çok ünlü sanatçısı bizim komşularımızdı ve onlarla büyümek iler ki yıllardaki eğitimim, sanatçı ve sahne duruşum için bana çok şey katmıştı.

Aile işlerimizden dolayı İşletme eğitimi aldıysam da,bir yandan bir çok değerli hocadan musiki dersleri, bir yandan da Jewerely Designer eğitimi aldım. Hatta askerden sonra Gümüş ve altın tasarımlarından oluşan Markamı kurup mağazamı açmıştım.Söz Yazarlığı ve Besteci Kimliğim bu süreçte gelişmeye başlamıştı.

Ünlü Söz Yazarı ve Bestekarlardan birisin? Bu süreç nasıl oluştu? Ayrıca hem şarkı sözü yazmak hem bestelemek, hemde okumak nasıl bir duygu?

Kelimelerle ifade edilemeyecek bir duygu. Bu yetilerle Dünya'dan geçtiğim için Rabbe sürekli şükrediyorum. İlk Şarkımı Gülben Ergen okudu. Şehrazat Hanım ile ortak şarkımız olan TEŞEKKÜR EDERİM şarkısıydı. Oldukça ses getirmişti. Daha sonrasında bir çok değerli sanatçı şarkılarımı seslendirdi. AJDA PEKKAN’ın okuduğu YAN şarkım Claude Challe’in BUDDHA SELECT

Albümünde yer aldı ve 58 Ülkede dinlendi. Ülkemide temsil etmiş olmuştum,benim için bir Türk Besteci olarak onur vericiydi. Zerrin Özer ile de, şarkı vermemle enerji tutması dediğimiz dostluğumuz başlamıştı, hatta bir anda kendimi onunla sahnede vokal yaparken buldum. 6 Yıl beraber çalıştık.Çok özel ve önemli yıllardı.

Bülent Yetişin asla vazgeçmem dediği şeyler nelerdir?

Bu soruya, okuduğum kitaplarıyla akışımda yönler veren Dostoyevski 'nin çok sevdiğim bir sözünü örnek vermek istiyorum: “Hayata yeniden başlasaydım, saniyelerin nabzını tutardım.” Neden mi asla vazgeçemem dediğim anneciğimi çok etken lenfomadan kaybettim. İşte o günden beri ailemin ve sevdiğim gerçek dostlarımın ve anın kıymetini biliyor ve ona göre yaşamaya çalışıyorum.

Seni daha çok bayii toplantıları ve özel gecelerin sahnelerinde görüyoruz. Bunun için neler söyleyeceksin? Bunlar dışında varmı sahne çalışmaların yada düşündüğün projelerin?

Bayi geceleri,Özel Gecelerin dışında,Kültür Merkezleri,İnternational Festivaller ve birçok Proje Konserleri yaptım ;Yeni projelerimizede Pandemi sonrası büyük bir hızla devam edeceğim.

Bugüne kadar toplam kaç albüm oldu? Toplam yazdığın Şarkı Sözü sayısı kaç tane acaba?

Artık bende söz yazarlığı ,besteci kadememde "Tam sayıyı saymadım!" zamanına gelmeye başladım. Bunu söylememin bir sebebi de ,geçen yıllarda bir gün beni bir arkadaşım aradı IBIZA Adasından.Şarkılarımdan biri olan ve Ajda hanımın Albümünde yer verdiği "YAN" şarkım çalıyor, Dünya Starlarının gittiği Kulüpte herkes bir ağızdan söyleyip dans ediyor.İşte ogün birşeyler yapabilmişim ve yapmam gereken çok şey daha var dediğim gündü.

Uzun yıllardır Türk Müziğinin Duayeni Sevgili Şehrazat hanım ile çalışıyorsunuz? Bundan biraz bahsedebilirmisin?

Şehrazat Hanımda Türk Pop Müzik Dünyasının Duayenlerinden ve kendisinin öğrencisi olabilmiş şanslı bir kardeşiyim. Buda benmi için bir yol çizgisiydi. Ortak şarkılarda ürettik ve bir çok Ünlü Sanatçımız Okudu.

Yazdığın şarkı sözleri bir çok sanatçıyı zirveye taşıdı ayrıca zirvede olanıda dahada parlattı. Bunlar arasında Ajda Pekkan, Zerrin Özer, Bengü, Kubat, Gülben Ergen, Gökhan Özen, Nazan Şoray gibi çok önemli isimler var. Bu isimlere şarkı vermek zormu? Bu süreçten biraz bahsedelim? Hatta varsa bir anını anlatabilirmisin?

Evet bir çok Sanatçı ile çalıştım.Benim adıma hiç bir sıkıntı yaşamadım. Hepsi ile her daim görüşüyorum, dostlarım ,arkadaşlarım.

Bülent Yetiş boş zamanlarında Ne yapar? Neler yapmaktan zevk alır? Bu güzel şarkılar üretilirken nelerden ve nasıl beslenir?

Spor yapmayı,yürüyüşü özellikle çok severim.Çok kitap okurum.Birde profesyonel "Master Chef" diyebilecek yemek yaparım.

Şarkı ilhamlarım hiç olmayacak anda gelir.Örneğin, yazlığa gittiğim bir haftasonu, herkes yemek,ızgara muhabbetine girdiği anda ben Mangal ateşinden "YAN" şarkısını yazmıştım.Heralde içimdeki acıtan bir aşk acısını o an ortaya o ateş çıkarmıştı.

Bir ara Türkiye'nin Megastarı Tarkan ve Türk Müziğinin Muhteşem yorumcusu Sibel Can'a vermek istediğiniz ve onlara yakışacağını düşündüğünüz şarkılarınız vardı? Onlar ne durumda?

Evet bazen öyle şarkılar yapıyorum ki, evet bunu bu okur diyorum. Ama her zaman söylediğim gibi kısmet işidir şarkı. Hatta benim hiç anlamadığım bir şey vardır, bazı sanatçılar bestecilere ısmarlama şarkı yaptırmaları. "Bana göre ŞARKI Ismarlama Olmaz!" O besteciye ilham ile gelir ve Sanatçılara dinletilir. Hangisine iyi oturursa o okur....Benim yöntemin budur...

Bülent Yetiş, duruşuyla sahne adabıyla aslında, protokol sanatçısı olarak biliniyor? Bu nasıl oldu?

Evet zamanla böyle anılmak bana da Onur veriyor.Aile ve yetiştirilmenin ne kadar önemli olduğunu bir dönem aldığım Psikoloji Eğitimlerinde daha da iyi anladım. Çocukların 0-7 yaş döneminde ailelerinden aldıkları eğitimin Hayat Vizyonunu oluşturmasındaki önemi büyük.Buda benim şansımdı.Babam İş insanı olduğu için her zaman protokol duruşuyla örnek olmuştur.Çok alışıktım protokole ve zamanla mesleğinde Sahne Duruşuma bu yansıdı.İnternational Jüri Üyeliklerimde de tercih edilmeme sebep oluyor;Benim içinde Ülkemi bu duruşumla söz yazarı,besteci kimliğimle temsil etmek Onur veriyor.

Bülent Yetişin hobileri ve fobilerinden bahsetsek birazda?

Bu Pandemi Dönemimde Hayatımda bir çok şey yer değiştirdi.Mesela Spor Merkezine Üyeydim yıllardır düzenli giderdim .Sitemizin Önünde duran Spor Aletlerinde hiç Spor Yapamam gibi geliyordu. Ama şu anki ruh halim bir an önce rahatça maskesiz, eldivensiz normal hayata geçip sitenin bahçesinde duran aletlerde gidip spor yapabilmek.

Bir arada İlahi albüm yaptınız? Bunda da çok başarılı oldunuz. Galiba o albüm sadece bir proje olarak mı kaldı? Devamı gelecek mı?

Hakan Eren bu projeden bahsettiği de hiç düşünmeden kabul ettim. Çok değerli hocalarla çalıştık ve çok beğenildi. Hayatım boyunca da hatırlayacağım çok özel bir çalışmaydı.

Aynı zamanda genç yeteneklerede destek olduğunu yakınen bilen birisiyim. Varmı yakında böyle yeni bir proje?

Benden sonra gelen nesillere bilgilerimi iletmek benim hayat felsefem.Gerek proje gerek şarkı destekleri yaptığım sanatçılar oldu.Bunda sonra da çizgisi olan ,saygılı ve değerimizi bilenlere desteğim devam edicektir.

Kız kardeşin Arzu Yetiş Kocatepe'ye gelelim, oda aynen senin gibi işinde çok başarılı ve muhteşem bir isim. Sevgili Arzu'nun ismide Haute Couture'de çok büyük bir marka olmanın dışında aynı zamanda Ispartakule Rotary Kulüp Başkanlığı görevini sürdüyor. Bazen ortak projelerde ‘de yer alıyorsunuz. Bu nasıl bir duygu oluşturuyor peki sende?

Kardeşim hem benim değerlim hem de Ülkemizin Değerlerinden.

O hem iyi bir tasarımcı, iyi bir yazar, editör, ressam.

Kısacası "Arzu Yetiş Kocatepe" kimi zaman bir defile finalinde sahnede, kimi zaman bir yağlı boya tabloda bir imza, kimi zaman uluslararası yayınlarda çıkmış bir yazı, Kitaplarıyla, Jüri Başkanlıkları, Seminerleriyle, TV Projeleriyle kısacası artık o bir MARKA.

Ayrıca bir eş ve İki evladı olanda bir anne. 24 saatine birçok şeyi sığdırabiliyor.

Onunla birlikte birçok Sosyal Sorumluluk Projelerine imzalar atıyoruz. Elimizden geldiğince ihtiyacı olanlara destek olmaya çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz.

Hiç Film Müziği yapmayı düşündün mü? Bu konuda başarılı olacağına eminim çünkü?

Çok teşekkür ederim, evet düşünüyorum. Hatta kardeşim ile hazırladığımız bir Hindistan Projesi için hazırlıklarına başlamıştım. Âmâ Özellikle çok duygusal bir Türk Yapımı içinde karaladığım bir şeyler var.

Öncelikle sana çok ama çok teşekkür ediyorum bu özel ve güzel röportaj için canım dostum. Yapmak istediklerin, yakın zaman projelerin ve yapacaklarından bahsetmeni istesem? ve okuyucularımıza iletmek istediklerini de alalım ve sözü sana bırakayım?

Değerli dostum Kıvanç, esas ben çok teşekkür ederim bu güzel röportajın için. Hepimiz insanız ve yapmak istediğimiz sınırsız hayallerimiz ve projelerimiz var. Malum bu geçirdiğimiz Pandemi şükürler olsun ki Ülkemizde, alınan tedbirlerle biraz daha erken geçecek gibi. Covid-19 undan ölenlere Allah’tan Rahmet ailelerine sabırlar diliyorum. Daha fazla can kaybı olmadan umarım en kısa zamanda biter. Hazırlandığımız Konserler, özel sahne programlarımız ertelenmişti. Normalleşme sürecinde hepsini yapmayı planlıyoruz. Bu zor karantina sürecinde birçok şarkıda ürettim ve üretmeye devam ediyorum. Eminim onlarda daha öncekiler gibi, değerlerini bilecek okuduğu sanatçıya uğurlu gelip parlatacak sanatçı dostlarımla buluşacaklardır. Tüm okuyucularınıza saygılarımı iletiyorum. Ve sözlerime Kubat’ın okuduğu “Sararmış Fotoğraflar “adlı şarkımdan bir kuple ile son vermek isliyorum:

“Alnımıza her ne yazılmışsa bir bir eksiksiz yaşayacağız,

Sonuç itibariyle hepimiz birer sararmış fotoğraf olacağız! “

Saygılarımla....

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın...