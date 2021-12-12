İbrahim Güray AYTEKİN – ÖZEL HABER ARAŞTIRMA

Penisilin, “penicillum notatum” adlı mantarın ürettiği, bakteri öldürücü bir maddedir. Hastalık yapan bakterilerin hücre duvarını bozarak hastalığı önler. Gelişigüzel kullanımı, bakterinin “direnç” kazanmasına neden olur. Nefrit, menenjit, prostat ve kemik iltihabı gibi çok sayıda hastalığı tedavi eder. Gram pozitif bakterilere karşı etkilidir ama gram negatif bakterilere, verem basiline, tetanoz ve şarbona karşı etkisizdir. Alerjisi olanlar için tehlikelidir.

Dünyanın en eski ve en yaygın kullanılan antibiyotiklerden olan penisilin bakteriyel enfeksiyonlara karşı kullanılmış olan ilk ilaç. Penisilinler enfeksiyonlara karşı güçlü etkilerinin ve toksik etkilerinin az olması nedeniyle en çok tercih edilen antibiyotiklerden. Antibiyotik grubunun genel adı penisilin olarak adlandırılır.

Penisilin, 1928 yılında Londra’da Alexander Fleming tarafından "Penicillium notatum" türü küfte keşfedilen antibiyotik. Penisilini bulan İskoç bakteriyolog Alexander Fleming, Londra'daki Aziz Mary's Hastanesi'nde 1914-1948 yılları arasında bilim çalışmalarında bulundu. Laboratuarının dağınıklığını düzenlerken geçmiş deneyinin değişimini fark ederek penisilini keşfetti. 1945 yılında Nobel Tıp Ödülü'nü kazandı. Nobel ödülüyle de ödüllendirilen bilim insanı Alexander Fleming buluşuyla milyonlarca insanın hayatını kurtarmış oldu.

Louis Pasteur, laktik asidin fermentasyonu (1857) adlı çalışmasında, antimikrobik etkiler gösterme yeteneğinde olan bazı maddelerin varlığından söz etmişti. Onun anthrax basili ile yaptığı deneyler (1877), bakterilere karşı etkinin ilk kez açık olarak gösterilmesiydi Fakat gerçek anlamda antibiyotik çağı, Alexander Fleming’in, 1928 yılında penisilini keşfetmesiyle başladı. Keşfiyle ilgili makalesini 1929 yılında yayınlayan Fleming’e göre, Penicillium notatum küfünün salgıladığı maddeler, stafilokok mikroplarının çözülmesini sağlıyordu



Böylece küf mantarından elde edilen PENİSİLİN ile milyonlarca insanın ölmesi önlenmiş oldu

Eski çağlarda ise, küfün yaraları iyileştirdiği bilniyordu. Çin’de M.Ö. 600’de küflü soya püresiyle iltihaplı yaralar tedavi edilirdi. Sümer ve Mısırlılar, bayat ekmekle yapılan birayı antibiyotik olarak kullandı. Mezopotamya ve Ukrayna’da yaralar toprakla tedavi edildi.

Penisilin bakterilerin neden olduğu birçok enfeksiyonun tedavisinde kullanılır. Bazı olgularda, bir enfeksiyonu tedavi etmekten ziyade koruma amaçlı antibiyotikler verilebilir. Kullanım süresi hastalık, yaş, böbrek fonksiyonları dikkate alınarak belirlenir.





Kemik ve eklem enfeksiyonları: Artrit, osteomiyelit

Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları: Menenjit

Kalp enfeksiyonları: Penisilinler genellikle, diş tedavisi / cerrahi prosedürler uygulanan belirli risk altındaki hastalarda (örneğin prostetik kapak veya doğuştan kalp anomalisi) kalp kapakçığı iltihabının önlenmesi için kullanılır.

Kadın doğum ile ilişkili enfeksiyonlar: Sezaryen gibi cerrahi prosedürlerde enfeksiyon riskine karşın koruma amaçlı penisilin kullanılır.

Doğum sonrasında rahim içi enfeksiyonlar penisilinle etkin şekilde tedavi edilebilir.

Solunum yolu enfeksiyonları: Sinüzit, orta kulak iltihabı, bademcik ve boğaz iltihabı, kronik bronşit ve zatürre

İdrar yolu enfeksiyonları: Glomerülonefrit (bir çeşit böbrek iltihabı)

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar: Gonore (bel soğukluğu) ve sifilis (frengi)

Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Yılancık (erizipel), iltihaplı deri hastalıkları (impetigo, fronkül, Lyme hastalığı), flegmon (deri ve deri altında, yayılan enfeksiyon), lenf düğümleri ve damar iltihapları, hayvan ısırıkları, yaralanma ve yanıklarda enfeksiyonların önlenmesi

Diğer: Şarbon hastalığı, Orak hücre anemisi olan çocukların belirli mikroorganizmalardan korunması, diş-çene cerrahisi sırasında enfeksiyonların önlenmesi, yaws ve pinta gibi tropikal enfeksiyonlar

Penisilin üretiminin yaygınlaşması 2. Dünya Savaşı yıllarına denk gelir. Bu savaş hemen hemen dünya üzerindeki herkesi etkiler. O yıllarda İngiltere’deki fabrikaların birçoğu savaşta kullanılacak ürünler ürettiği için Florey ve Chain penisilin üretiminin İngiltere’de yapılamayacağını düşünürler. Bu yüzden de fikir ve çalışmalarını ilaç üretimi için gereken şartların nispeten daha iyi olduğu Amerika Birleşik Devletleri’ne taşırlar. Penisilinin bir ilaç olarak satışa sunulması ve dünya çapında üne sahip olması ürünün ABD’ye gelmesinden sonra gerçekleşir. Ayrıca bu bilimsel keşif müttefik kuvvetleri yakından ilgilendirir.

Penisilin sayesinde müttefik kuvvetler bakterilerin sebep olduğu hastalıklardan daha az etkilenir ve savaşta daha az kayıp verirler. Bilim insanlarının bu buluşu belki de savaşın seyrini değiştiren etmenlerden bir tanesidir. Bunun yanı sıra günümüzde eskiye oranla daha az insan bakterilerin sebep olduğu hastalıklardan hayatını kaybediyor. Bu da sonuç olarak dünya nüfusunun katlayarak artmasında çok önemli bir etken olmaktadır.

1943 Yılında Winston Churchill Kuzey Afrika’da hastalandı. Teşhis zatürreydi. Hem de çok şiddetli bir zatürre. Hemen, o günlerde penisilin adı verilen mucizevî ilacı keşfeden Alexander Fleming’e haber gönderildi. Alexander Fleming, hemen İngiltere’den uçağa binerek Afrika’ya ulaştı ve yeni ilacını hastası İngiltere Başbakanı’na tatbik etti. Penisilin keşfine kadar ölümcül bir hastalık olan zatürre, Churchill’de böylece tatbik edilmiş oldu. İlaç hemen tesirini gösterdi.

Penisilini keşfeden ve bu ilacı ile Başbakanı bizzat tedavi eden Alexander Fleming, Winston Churchill’in hayatını kurtaran bir kahraman oldu. Ve bu kahraman DÜNYA TARİHİNE İSMİNİ ALTIN HARFLERLE YAZDIRDI..