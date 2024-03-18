HANEFİ AYTEKİN KİMDİR – KISA BİYOGRAFİSİ ÖZGEÇMİŞİ

1929 Konya, Akören, Çatören (Eksila), Köyü doğumludur. Kayı boyu Türklerindendir. İbiş Çavuşlar sülalesinden İbrahim Efendi ( Aytekin ) 6 çocuğundan biridir. İlk öğrenim tahsilini köyünün bağlı olduğu nahiye olan Akören de yaptı.

Sınırlarımızın tamamen dışa kapandığı 2. Dünya savaşının patladığı üstelik büyük birde kuraklığın yaşandığı zor geçen yıllarda ekmeğin karne ile dağıtıldığı kıtlık döneminde Akören’de ilköğretim tahsilini tamamladı .

Köy Enstitüleri paralelindeki Özden Teknik Tarım Okulu 1946-1947 okul birincisi mezunudur. 1947-1949 Akören bölgesinde örnek tarım işletmeciliği kurucu önderliğini yapıp Hava Askeri olarak vatani görevini ikmali müteakip Konya Valiliği’nde kamu görevine intisap etti.

Konyanın manevi mimarlarından Büyük İslam Alimi Maylızade Mustafa Efendi ( ÇALTAŞI ) nın kızı Hatice ile evlendi. Bu evlilikten 2 oğlu dünyaya geldi ( İbrahim Güray ve Muhammet Eray ) Mutluluk ve esenlik içerisinde sürdürdüğü evliliği eşi Hatice AYTEKİN in 58 yaşında vefatı ile son buldu. 2. Evliliğini yapan Hanefi Aytekin vefatına kadar 2. Eşi Hatice ( İDİL ) AYTEKİN ile de mutlu birlikteliğini sürdürdü.

Başarılı performansı, atılımcı ve yaratıcı özelliğiyle Konya Valiliği İl Basın Müşavirliği ve İl Genel Meclisi İdare Müdürlüğü görevlerine değin yükselip 1982’de kendi isteğiyle emekli oldu.

Gerek memuriyet içinde ve gerekse emeklilik hayatı içinde Konya Mahalli Basınında (Yeni Meram, Yeni Konya ve diğerlerinde) binlerce araştırma, inceleme yazı ve makaleleri yayınlandı. Türkiye’de ilk kez Mahalli Özel bir İl Haritası (KONYA) renkli olarak yayınlanıp İngilizce tercümesi ile (1962) bölge ve ülke kültürüne kazandırdı. Daha sonra ise sırasıyla Ankara, Adana, Antalya, Afyon, Karaman, Mersin, (25. baskı olarak da) Konya İl Haritalarını çevre tanıtım ders aracı ve mahalli rehber olarak bölge ve ülke kültürüne verdi.

Okul Piyesi, 100 ünlü Konya Valisi, Konya-Karaman Şehitlikleri ve Şehitleri, İlçelerin müstakil haritaları, Yurt sathında yararlanılan Mali İdari ve Teknik İhale Mevzuatı isimli eser, Konya İl Atlası gibi telif çalışmaları benzersiz nitelikleri ile yayınlandı. Türkiye'de ilk kez siyasi il haritalarını yayınlayan kişi olduğu Amerikan ve İsrail bilim adamlarınca tezlerde ve makalelerde yer aldı, tescil gördü.

Mütevazi gelir ve imkanına rağmen 20 den fazla yayınlanmış eserlerinden gelen birikimleri ile Konya Meram’da Hanefi Aytekin İlköğretim Okulu’nu Türk kültür ve Milli Eğitimine armağan etti. Konya Basınının örgütlenmesine öncülük yaptı, uzun yıllar yönetim kurulu başkanlığını yapıp Konya Basınının duayenleri içine, Konya Gazeteciler Cemiyeti’ndeki şeref köşesine adını yazdırdı. Selçuk Üniversitesinin Kurulmasına, Gelişip büyümesine katkıda bulundu öncülük yaptı. 1975 yılında Kuzey Kıbrıs’a giden İlk Türk gazeteciler arasında yer aldı, daha sonra da KKTC Gazeteciler Cemiyeti ile Konya Gazeteciler Cemiyetini kardeş kuruluş olarak kayda geçirdi.

Basın Tarihinde bir ilk olan Konya bayram Gazeteleri ilk kez Hanefi Aytekin tarafından çıkartılmaya başlandı. Hanefi Aytekin Osmanlı’nın son yıllarında kurulan Ülkemizdeki en eski Gazeteciler cemiyeti olan Türk Basın Birliğinin son üyelerinden birisidir. T.C. Cumhurbaşkanlığı’nca Onur Plaketi ile, Mehmetçik Vakfı eliyle bir eserinin gelirinden 1998 yılında 100 milyara yaklaşan getiri sağladığından Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı tarafından altın madalya ile Konya Garnizonunda düzenlenen tören ile onurlandırıldı. Türkiye'de İlk şube özelliği taşıyan Yeşilay Cemiyetinin Konya şubesini kurdu ve ilk kez genel merkezin dışında gayrimenkul sahibi olan Yeşilay Cemiyeti Konya şubesi onun başkanlığı döneminde gelir getiren gayrimenkullerin sahibi oldu.

Hanefi Aytekin Yaşadığı şehir Konya’da İlk süper market ÖĞRETMENLER TÜKETİM KOOPERATİFİ Tanzim satış mağazası nı açarak (1979 ) Öğretmenler in kaliteli ürünleri daha uygun fiyatlara satın alabilmesini sağladı Ordu Pazarlarını örnek alarak oluşturulan süper market emekleri ile geçinen öğretmenlere yıllarca hizmet etti …

Tarih ve doğaya olan tutkusu ile bilinen Hanefi AYTEKİN Anadolu’daki ilk Türk Şehitliği, Cennet Çukuru ve Zemzem aşılama kuyusunu ortaya çıkartan kişidir. Ayrıca Konya’da ilk Belediye başkanı Aşık Şem'i (İhtisap Ağası) nın mezarının tesbiti ve restore edilmesi, Atatürk Anıtı ve anıtı taşıyan Ziraat abidesi nin, mütevellisi olduğu tarihi Amber Reis caminin bakım onarım ve korunması, için çaba harcamıştır.

Hanefi Aytekin 12 Eylül Harekatından sonra Yükselen (BİLECİK ) Kasabasında Belediye başkanlığı görevi yaptı ,bu süreçte kasabanın gelişimi için kalkınma kooperatifi kurup, koyunculuğun, peynirciliğin daha modern hale gelmesini sağladı, kasabadaki halıcılık üretimini destekledi, modern meyva bahçeleri ihdas etti, kültür park kurdu. Halkla bütünleşerek tüm sorunlara çözüm üretmek için büyük çaba sarf etti.

‘’Aradan yıllar geçmişti hacı arkadaşlarımla Belediye başkanlığı yaptığım Yükselen kasabasında bir hafta sonu piknik yapmak üzere sözleştik başkanlığım döneminde ihdas ettiğim parkta uygun bir yere konumlandık

Yanımda torunun Hanefi de vardı öğle ezanı okununca öğlen namazını eda etmek üzere kafilenin erkekleri olarak camiye gittik. Cami çıkışında namaza gelen ahalinin sevgi seli beni mest etmişti.

Oradakilere hitaben TORUNUM Hanefinin elinden tutarak bakınız bir Hanefi gitti bugün 2 Hanefi olarak kasabadayız’’ demiştim.

‘’Başkanım ne biri ne ikisi sizden sonra birçok aile çocuklarına Hanefi ve Aytekin adını koydular…’’

Bu sözleri işittikten sonra gözlerimden mutluluk gözyaşları süzüldü…

’Unutulmamak bahtiyarlıkların en yücesidir.’’ Hanefi AYTEKİN

Sahipsiz evcil hayvanların korunmaya alınması ve bir barınak kurulması fikrim Büyükşehir belediyesince benimsenip Türkiye’deki ilk hayvan barınaklarından biri Konya’da kurulmuştur.

Hanefi Aytekin 1998 yılında HAÇ farizesini yerine getirmek üzere Diyanet tarafından ilk kez organize edilen Otel sistemi ile Haç yolculuğu yaptı. Haç hatıratlarını gazetelerde bir dizi olarak yayınladı Diyanet işleri başkanlığı kendisine teşekkür ve şükranlarını sundu.

Hanefi Aytekin Konya Bölge Basınının öncüsü Yeni Meram Gazetesinde 8.Gün adlı köşe yazılarıyla bölge ve ülke kültürüne katkılarını ömrünün sonuna kadar sürdürdü 100 Ünlü Konya Valisi,Tarihi Konya Rehberi ve 2003’den Kuruluşuna Konya Belediye Başkanları isimli eserleriyle de bir ilke imza atma mutluluğu içinde yaşamını sürdürdü.

Hanefi Aytekin bir ömür boyu Sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdü, 92 yaşı içinde geçirdiği bir kalp krizi sonucu kaldırıldığı Konya Başkent Hastanesi Koroner Yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Tüm müdahale ve tedavi uygulamalarına rağmen 17 Mart 2021 de hayatını kaybetti. 18 Mart 2021 tarihinde Cenazesi Mevlana Türbesi yanında yer alan Konya üçler mezarlığında meftun kayınpederi Büyük İslam Alimi Mustafa ÇALTAŞI hoca efendinin mezarı yanına defin edildi.