Kah boranla kah kar ile, hazanla/

Ömrüm; İlkbaharla , Yaz ile geçti/

Vatan sevdasıyla, Türkçe şiarla*/

Ömrüm; yüreğimde yâr ile geçti//

(Nakarat)

Kolayı sevmedim, ‘Zor’ ile geçti/

Yokluklar içinde ‘Var’ ile geçti/

Yokuşlar tırmandım, yarda* koşturdum/

Ömrüm; yüreğimde yâr ile geçti//

Bağlamayla, dombrayla, tar ile /

‘Kafkas’ ile Zeybek’ ile ‘Bar’ile/

Ziyanda olmadan, her dem kar ile

Ömrüm; yüreğimde yâr ile geçti//

Yâr canandır, yâr vatandır, yâr candır/

Yâr; ‘Türk Milleti’dir; eşsiz sevdamdır; /

Yâr; kök salan, filizlenen ‘Turan’dır/

Ömrüm; yüreğimde yâr ile geçti//

(Canfer BALÇIK; 04.10.2023)

*şiar: ayırıcı özellik, belgi

*yar: uçurum