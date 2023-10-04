Kah boranla kah kar ile, hazanla/
Ömrüm; İlkbaharla , Yaz ile geçti/
Vatan sevdasıyla, Türkçe şiarla*/
Ömrüm; yüreğimde yâr ile geçti//
(Nakarat)
Kolayı sevmedim, ‘Zor’ ile geçti/
Yokluklar içinde ‘Var’ ile geçti/
Yokuşlar tırmandım, yarda* koşturdum/
Ömrüm; yüreğimde yâr ile geçti//
Bağlamayla, dombrayla, tar ile /
‘Kafkas’ ile Zeybek’ ile ‘Bar’ile/
Ziyanda olmadan, her dem kar ile
Ömrüm; yüreğimde yâr ile geçti//
Yâr canandır, yâr vatandır, yâr candır/
Yâr; ‘Türk Milleti’dir; eşsiz sevdamdır; /
Yâr; kök salan, filizlenen ‘Turan’dır/
Ömrüm; yüreğimde yâr ile geçti//
(Canfer BALÇIK; 04.10.2023)
*şiar: ayırıcı özellik, belgi
*yar: uçurum