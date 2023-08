Spor Spikeri & Yapımcı Nazlıcan Elestekin

Nazlıcan Elestekin 1992 yılında ,Ankara’da doğmuştur. Özel Bilkent Lisesi’nden mezun olduktan sonra , Amerika Birleşik Devletleri’nde Santa Monica College’da Medya &İletişim eğitimi almıştır. Ardından Kanada’da BCIT üniversitesinde Yeni Medya eğitimi aldıktan sonra. Vancity Vogue Magazine ,Harpers Bazaar gibi uluslar arası kuruluşlarda stajlar yapmıştır. Nazlıcan Elestekin aynı zamanda Londra’da TOP MODEL WORLDWIDE yarışmasında Miss Turkey olarak 2013 senesinde Türkiye’yi temsil etmiştir. Türkiye’ye döndükten sonra NTV ve Habertürk TV’de gazetecilik stajlarını tamamladıktan sonra TRT Haber’e Diploması Muhabiri olarak girmiştir. Hukuk Fakültesi’ne girerek bir yandan ikinci üniversitesine başlamıştır, hukuk eğitimi halen devam etmektedir. Elestekin ; Haber Global TV, Demirören Medya, Adana Demirspor Futbol kulübü youtube kanallarına özel program formatları ve konuklu içerikler üretmiştir. U 12 İzmir Cup, Antalya Winter League , Ampüte Futbol Milli Takım Ödül Töreni, Dünya Okçuluk Turnuvası gibi uluslar arası organizasyonlarda moderatör ve sunuculuklar yapmıştır.. Nazlıcan Elestekin şuanda kendi şirketi olan; ‘ ELS Medya’ çatısı altında medya ve prodüksiyon şirketi bünyesinde dijital program formatları üretmeye ve spor basınına içerikler sunmaya devam etmektedir. Aynı zamanda futbol organizasyonları, futbol kulüpleri ve yerel- ulusal markalar arası iş birlikleriyle , marka ve sponsorluk anlaşmaları hayata geçirmektedir. Çalışan ve üreten kadınların ilham veren hayat hikayelerini konu aldığı ‘ 100 Kadın 100 Hikaye’ isminde podcast’inde ayda bir yayınlar yapmaktadır. Youtube kanal yönetimi yanı sıra sunuculuk, program moderatörlüğü, yayıncılık ve yorumculuk konularında dijital – tv yayınlarına devam etmektedir. Nazlıcan Elestekin bu alandaki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunum tarzı , haberciliği , vizyonu gibi özelliklerinin yanı sıra pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle Nazlıcan Elestekin gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

ADI MERCAN

SHAHZADEH N. İGUAL ADI MERCAN adlı romanı Mona Kitap’tan çıktı.

II DÜNYA SAVAŞI’NIN UNUTULMUŞ BİR HİKÂYESİ

Sovyet askerlerinin Polonya’yı işgal etmeye başlamasından sonra binlerce insan zorla Sibirya’ya gönderildi. Kimileri yolda kimileri de açlık veya hastalıklardan can verdi. Kamplarda kalan 200 bine yakın Polonyalı ise gemilere bindirilerek İsfahan ve Tahran’da son bulan bir göçe mecbur edildi. Ölümü artık kokusundan tanıyan bu insanlar, kendilerine kucak açan yepyeni bir ülkeye gelmişti. O dönemde İran halkı da kıtlık ve salgın hastalıklarla boğuşuyordu ama misafirlerini sevip benimsediler. Safran kokan şehirlerde, insanlık, yardımlaşma ve sevgi gören mültecilerin, buz tutmuş hayatlarına güneş doğmuş gibiydi. Farsçayı ve halı dokumayı öğrendiler, İranlılara âşık olup onlarla evlendiler. Shahzadeh N. İgual yeni romanında, vatanlarını terk etmek zorunda kalan bir grup Polonyalının gerçek yaşam hikâyelerinden yola çıkıp savaşın savurduğu tüm insanların dramını şiirsel bir dille anlatıyor. Kahramanlarımız Rahel, Helena ve Sara’nın yaşadıkları, tüm sığınmacıların ezeli mücadelesi aslında. Evlerinden kovulan, esir tutulan, ölüme terk edilen, öldürülen ve sürülenler…

Adı Mercan mutlak aşkın ve gurbette hayata tutunmanın romanı...

Piyanonun başında oturan Anna’nın çehresinde hâlâ Sibirya’nın soğuğu esiyor. Anna’nın tebessümleri siyah beyaz filmlerdeki kadar renksiz. Hiçbir zaman ağaçların yeşilini, okyanusların mavisini, gurup vaktinin kızılını göremediğimiz filmler gibi. Stalin’in menfur kampları misali soğuk, Sibirya buzları gibi yakıcı, Hitler’in ölüm trenleri kadar sessiz. Anna’nın tebessümü, ölerek Hazar’a gömülenlerin son yolculuğu kadar ecel kokuyordu. Ecel kokusu. Ölmek ve toprağın üzerinde unutulmak… Anna’nın gülüşleri aslında daha 1939’da, Nazi askerlerinden kaçarken, Varşova’ya bombalar yağdığı vakit ölmüştü dudaklarında

SHAHZADEH N. İGUAL

Tahran’da doğdu. İran-Irak Savaşına, Tahran’da ilköğretim çağında bir çocuğun gözüyle tanıklık etti. 1990’lı yılların başında annesi ve kız kardeşleriyle Türkiye’ye geldi. Öğrenim hayatını İzmir’de tamamladıktan sonra dünyayı gezmeye başladı. Kahvenin yetiştiği pek çok ülkeye ayak bastı ve İpek Yolu’nda uzun bir yolculuğa çıktı. İran kültürü ve kahve ile ilgili makale ve yayınlara imza attı. İran sinemasından Farsça eserleri Türkçeye tercüme ettiği gibi, Osmanlıcadan Türkçeye de çeviriler yaptı.

“İran’ın Dünü ve Bugünü” ve “İran’ı Bir İranlı ile Tanımak” adlı orijinal seminer konseptleriyle, İran’ın tarihi ve aktüalitesi üzerine sosyoloji, etnografya, gelenekler, kültür ve tarih mirası, edebiyat ve yolculuklar üzerinden İran’ı dinleyicilerine tanıtıyor. İgual saygın seyahat acentelerinin kültür turlarında seçkin gruplara İranlı bir konuşmacı olarak eşlik ediyor, anavatanının en önemli değerlerini gezginlerle paylaşıyor, konuklarını memleketinde ev sahibi olarak ağırlamanın keyfini yaşıyor, onlar için İran’da edebiyat söyleşileri ve özel etkinlikler düzenliyor. “İran Edebiyat Turu” konseptini de tasarlayıp ilk kez gerçekleştirmenin gururunu yaşayan İgual, “İran’da Edebiyat ve Sanat Buluşmaları” dizisini Türk Edebiyatının önemli yazarları ile yolculuk ederek hayata geçirdi. İgual Türkiye Yazarlar Sendikası üyesi, İstanbul’da yaşıyor, yeni romanları, tiyatro oyunları ve başka projeleri üzerinde çalışıyor.

Bir Masal İsmet Özel’i

SELAHATTİN YUSUF’ un Bir Masal İsmet Özel’i adlı Araştırma – İnceleme türündeki eseri Kapı Yayınları’ndan çıktı. Çok genç yaşta Türk şiirine büyük katkılarda bulunan İsmet Özel, kuşkusuz Türkçenin en büyük şairlerinden biridir. Türkiye’de bu konuda bir tartışma veya kafa karışıklığı bulunmamaktadır. Ancak bir entelektüel olarak İsmet Özel, daima hararetli tartışmaların odağındadır. Özellikle 1990’larda geliştirdiği “Türklük” imgesi etrafında yoğunlaşan bu tartışmalar, günümüzde de devam etmektedir. Selahattin Yusuf’un bu çalışması, 2000’li yılların başında, mezunu olduğu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde bir yüksek lisans tezi olarak tasarlanmıştı. Tez, yazarın o dönemde tamamen edebiyata yönelmesi ve akademik hayattan uzaklaşmasıyla savunulmadan kaldı. Ancak Selahattin Yusuf, metnin Türk entelektüel hayatına bir katkı olabileceğini düşündü. İsmet Özel’in daima güncel kalan ve odağında yer aldığı siyasal tartışmaların, derli toplu bir sunumunu veren çalışma, böylece kitaplaşmış oldu. İsmet Özel’in bir entelektüel olarak portresini veren Bir Masal İsmet Özel’i günümüzde devam eden hararetli tartışmalara, büyük şairin evrenine kaynaklar üzerinden bir yolculuk deneyerek katkıda bulunuyor. İsmet Özel’i bir entelektüel olarak ele alıyor ve ona tarihsel bir bağlam öneriyor. Türk okurunu da bu son derece zihin açıcı tartışma ikilimi içinde bir yolculuğa çıkarıyor.

SELAHATTİN YUSUF

1974 yılında Trabzon’da doğdu. 1991’de Affan Kitapçıoğlu Lisesi’nden, 1997 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. 1994 yılında SBF’de arkadaşlarıyla birlikte “Mektebi Mülkiye” dergisini çıkardı. İlk yazıları ve şiirleri bu dergide yayımlandı. 1996 yılında yazarlığı meslek edinmeye karar verdi. İlk kitabı 1999’da Kırkambar Yayınları tarafından basıldı. Yazarlık hayatı boyunca birçok süreli yayında ve televizyonda çalıştı.

Efe Yusuf ve Elif Ece Yusuf’un babası. İngilizce biliyor. İstanbul’da yaşıyor.

Yazarın daha önce yayımlanmış eserleri şunlardır:

Şafaktan Çok Önce (Deneme, 2009)

Niçin Ağlıyorsun Elisabeth, Mutlu Değil miyiz? (Deneme, 2009)

Bir Masal İsmet Özel’i (İnceleme, 2005)

Başka Göklerin Altında (Öykü, 2002)

İsa Hanginiz? (Roman, 2012)

Masumiyetin Son Günleri (Roman, 2015)

Eve Dönemezsin (Roman, 2020)

Sanatçı Özcan Yılmaz

Küçük yaşlarda müzik eğitimine başlayan Özcan Yılmaz; klasik, caz, flamenko ve pop gibi müziğin farklı alanlarında performanslar sergiledi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Keman Bölümü’ndeki yüksek lisans eğitiminin ardından sektörün lider isimleriyle bir araya gelen Özcan; Erol Evgin’den Fahir Atakoğlu’na, Selda Bağcan’dan Cem Adrian’a birçok sanatçıyla ortak çalışmalara imza attı. Özellikle, Atilla Özdemiroğlu’na asistanlık yaptığı dönemde gerçekleştirdiği kompozisyon çalışmaları pek çok film ve dizide yer aldı. Mustafa Vehbi Koç belgeseli ve Fenerbahçe 1907 belgeselinin müziklerini besteledi. Andaluz Flamenko grubu ve İstanbul Flamenko 5’lisi ile performanslar sergiledi. 2016 yılında kurduğu BRothers Trio ile popüler müziği klasik enstrümanlarla sundu ve ‘Conga’ şarkısına getirdiği yorumla dünyaca ünlü yıldız Gloria Estefan’ın takdirini kazandı. Son dönemde Mert Fırat ile hazırladıkları ‘Ölmeme Günü’ dinletisiyle seyirci karşısına çıktı. Nükhet Duru ve Timur Selçuk gibi duayenlerle çalışma fırsatı bulan Özcan, Osman İşmen ile birçok albüm kayıdına imza attı. Buika, Il Divo ve Paul Dwyer gibi uluslararası isimlerle aynı sahneyi paylaştı. Sanatçı halen Erol Evgin sahnesinde konserler vermeye devam ediyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde orkestra sanatçısı olan Özcan Yılmaz, farklı alanlarda edindiği tecrübeleri ve birikimini bestelerine aktararak enstrümantal müziğe yeni bir perspektif kazandırmayı amaçlıyor. 2023 yılında yedi parçadan oluşan “EGO” albümünü yayımlayan Özcan Yılmaz, yine aynı yıl Recording Akademi Voting Member unvanı almaya layık görülmüştür.

Oyuncu Ömür Belinay Ilgar

27 Eylül 2002 tarihinde Ankara’da doğdu. Aslen Ankaralıdır. Ankara’da büyüdü. Liseyi Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi bölümü’nde tamamladı. 1 yıl boyunca Anaokulunda stajyer olarak çalıştı ve çocuk gelişimine dair sertifikalarını tamamladı. Aynı zamanda Ankara Sanat Kulübünde halk oyunları dansçısı olan Ömür Belinay Ilgar sağlık problemleri nedeniyle halk oyunlarından ayrıldı ve Gazi Üniversitesi Sanat tarihi bölümünü kazandı, okulu birkaç ay sonra dondurdu ve oyunculuk alanından ilerlemek istediğini anlayıp Sadri Alışık Sanat Akademisinde eğitim almaya başladı. Halen Türkiye’nin bu alandaki önemli eğitim kurumlarından birisi olan Sadri Alışık Sanat Akademisi’nde eğitimlerini sürdürmektedir. 4 aylık bir eğitim süreci daha vardır. Sonrasında oyun çıkaracak olan Ömür Belinay Ilgar mart ayında Cast sınavlarına girecektir. Aynı zamanda Mayıs ayında Güzellik Uzmanlığı ve Estetisyenlik için eğitim almaya başlayan Ömür Belinay Ilgar Bu eğitimini de 2 ay sonra bitirecektir. Ömür Belinay Ilgar şu an devlet konservatuarı için sınavlara hazırlanmaktadır. Oyunculuk alanında ve güzellik uzmanlığında ilerlemeyi planlayarak ikisini de yürütecek şekilde ilerlemektedir. Ömür Belinay Ilgar çok yönlü yeteneği , birikimi , yetenekleri , kendine özgü oyunculuk tarzı , vizyonu gibi özelliklerinin yanı sıra pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle Ömür Belinay Ilgar gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Moda Tasarımcısı Ayşegül Eraslan’ dan Yıldızlı Tasarımlar Dünyaya Açılıyor

Yaptığı tasarımlarla sıkça dile gelen Moda Tasarımcısı Ayşegül Eraslan Türkiye’nin en yetenekli genç tasarımcıları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Modacı Ayşegül Eraslan kısa sürede bir çok ünlü giydirerek gece elbiselerinin aranan yıldızı oldu . Birbirinden renkli ve özel tasarımlarıyla göz kamaştırırken her tasarımına ayrı ilgi ve rağbet oluyor. Moda bir sanattır . Bu sanatı sadece gerçek sanatçılar yapabilir diyen Eraslan konuyla ilgili ne kadar iddialı olduğunu da vurguluyor. Defilelerin baştasarımcısı olarak podyumlarda özel kreasyon sergileyen Modacı Eraslan yeni defilesiyle de çok konuşulacak tasarımlara hazırlanıyor.

Edebiyat Öğretmeni Spiker Özge Şahin

11 Mayıs 1991 Adana’da doğdu . İlkokulu ve ortaokulu Süreyya Nihat Oral İlköğretim okulunda liseyi Yüreğir Anadolu lisesinde bitirdi . Çukurova Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden yüksek onur öğrencisi olarak mezun oldu . 2015 yılından itibaren Millî Eğitim Bakanlığında Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapmaktadır . Özge Şahin öğretmenliğin yanı sıra Spikerlik ve sunuculukla ilgili de çalışmalar yapmaktadır. Eğitim yaşamında farklı özel etkinlik ve bazı protokol etkinliklerinde yaptığı sunumları daha ileri seviyeye taşımak için çocukluk hayali olan spikerliğe dair eğitim almaya karar vermiştir. Bu anlamda spikerlik ve sunuculuk alanında önemli bir marka olan Hakan Öztürk’ü tercih eden Özge Şahin spikerlik ve sunuculuk eğitimleri almaktadır. Özge Şahin bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , Türk Dili ve Edebiyatı eğitiminin de getirdiği güzel ve etkili Türkçe Kullanımı , hocalarının da gözlemlediği özgün sunum tarzı , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle Özge Şahin gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Haber spikeri Özlem Altun

Özlem Altun 20 Ocak Kocaeli/Gebze doğumludur. İlköğrenim ve lise eğitiminin ardından üniversite eğitimi için bu yıl üniversite sınavına girmiştir. Özlem Altun bu süreçte asıl yapmayı istediği iş olan medya ve iletişime dair bu işin üniversitesi kabul edilen Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nden eğitim alarak eğitimi başarıyla tamamlamıştır. Kısa süre içinde demo çekimleri de yapılacak olan Özlem Altun Haber spikerliği dışında, sunum ve tanıtım gibi projelerde de yer alacaktır.Özlem Altun Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde Başta kurucu olan Levent İnce , Erhan Ertürk , Seda Öğretir Bilge Yurdagülen , Kaan Yakuphan , Fulin Arıkan , Tuğçe Şartekin , Murat Sarı , Ebru Hekimoğlu , Gülşah Banda, Ali Ferahbot gibi birbirinden değerli isimlerden eğitimler aldı. Başkent İletişim Bilimleri Akademisinde Özlem Altun’un aldığı eğitimlerin detayları ise şu şekilde : Soluk ses: Murat Sarı , Ünlüler Dersi: Gülşah Banda , Ünsüzler ve Tekerlemeler: Ebru Hekimoğlu , Vurgu Dersi: Erhan Ertürk Tonlama Dersi: Kaan Yakuphan , Beden Dili: Erhan Ertürk , Hitabet Eğitimi: Tuğçe Şartekin , Doğaçlama Dersi: Bilge Yurtdagülen , Haber Okuma Kuralları: Bilge Yurtdagülen , Prompter Haber Çalışması: Bilge Yurtdagülen , Prompter Haber Çalışması: Seda Öğretir , Metin Çalışması: Fulin Arıkan Seçim Sonuçaları Çalışması: Fulin Arıkan , Röportaj Teknikleri: Erhan Ertürk , Açık Oturum: Erhan Ertür , Özel Gün Tören: Gülşah Banda , Gazete Başlıkları: Bilge Yurtdagülen , Son Dakika Çalışması: Kaan Yakuphan , Perfore Haber: Bilge Yurtdagülen , Moderatörlük Çalışması: Erhan Ertürk , Spor Spikerliği: Ali Ferahbot , Haberde Vurgu: Levent İnce. Özlem Altun bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunum tarzı , haberci yönü , vizyonu gibi özelliklerinin yanı sıra pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle Özlem Altun gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Rabia Coşgun’a Medya Sektöründe Fark Yaratan Ödülü

Rabia Coşgun Altın Ege Güçlü Kadın Ödülleri'nde Medya Sektörü’nde fark yaratan ödülünün sahibi oldu. Türkiye’nin tematik ilk ve tek seslendirme ajansının kurucusu olan Rabia Coşgun bugüne kadar çok önemli seslendirme projeleri gerçekleştirmiştir. Belgesellerden sinema dizi projelerine çocuk edebiyatından kamu spotlarına kadar bugüne kadar pek çok önemli seslendirme projesini gerçekleştiren Rabia Coşgun tiyatro ve televizyon programcılığı yönüyle de bilinmektedir. Medya Sesi Kültür sanat derneğinin de kurucu başkanı olan Rabia Coşgun Başkent Ödülleri projesiyle Türkiye’de ilk defa seslendirme sanatçılarının da ödüllendirildiği bir ödül töreni gerçekleştirmiştir. Törende Rabia Coşgun şıklığı ve güzelliğiyle de dikkat çekti. Altın Ege Güçlü Kadın Ödülleri'nde Türkiye'nin dört bir yanından gelen birçok başarılı kadın ödüllendirildi. Törenin imtiyaz sahibi Murat Kaplan, İzmir'in tarihi kadın figürlerine ev sahipliği yapmış bir şehir olduğunu belirtti ve ödüllerin toplumun her alanında başarılı olan kadınları temsil ettiğini vurguladı. Murat Kaplan, iş dünyası, bilim ve teknoloji, sanat, sosyal sorumluluk projeleri gibi farklı alanlarda öne çıkmış kadınları onurlandırdıklarını ifade etti. Bu kadınların güçlü vizyonlarıyla engelleri aştığını ve büyük başarılara imza attığını söyleyen Kaplan, geceye destek veren markalara teşekkürlerini iletti. Tören sırasında ödül alan kadınlara tekrar tebriklerini ileten Kaplan, onların öncülüğünde daha adil, eşit ve güçlü bir dünya inşa edileceğine olan inancını dile getirdi. Altın Ege Güçlü Kadın Ödülleri Töreninde müzik ziyafeti, dans ve defile geceye damga vurdu. Tören, katılımcılar arasında büyük bir heyecan ve coşkuyla tamamlandı.

Uğur Eren’den Geç Dönen Sevgili

Uğur Eren 1986 yılının Aralık ayında halen yaşamakta olduğu Eyüp Sultan ilçesinde dünyaya geldi. Babasını 3 yaşında babasını kaybetmiş olduğundan hatıraları bile olmamıştı. Amcası annesi ve iki kardeşi ile aynı evi paylaşıyordu. Liseye kadar olan eğitim hayatını yaşadığı ilçede tamamladı. Üniversitenin işletme bölümünü bitirdi özel sektörde beyaz ve mavi yaka olarak çalıştıktan sonra edebiyat dünyasına bir adım atmaya karar verdi. Dört yıl içinde yazıp tamamlayıp geç dönen sevgili adını verdiği romanını kendi yaşamından kesitlerle yazdığı romanını yayınladı. Yayına girer girmez bir çok ödüle layık görüldü özellikle altın kalem ödülleri gecesinde aşk romanı dalında ödül aldı. Şimdilerde ismini sakladığı yeni romanını yazmaya devam ediyor. Uğur Eren’in geç dönen sevgili kitabının tanıtım bülteninde şu bölüm yer alıyor : “Maalesef bu kadar sevmişti. Bir insanın, kendisini hiç sevmemiş bir insanı bütün ömrü boyunca sevip ona da sadık olma ihtimalinin imkânsız olduğunu düşünüyorlardı. Hiç çaba harcamıyordu bunun için. Bu yüzden de zaten “siz farklı ben farklı karakterdeyim” diyordu. Sıkışıp kaldığı geçmiş, tekrar önünde duruyordu. Bütün dünya dönüyor, sanki sadece kendisinin hayatı durmuş gibi hissediyordu.” Sinsice hazırlanmış bir planın yıllarına mal olacağını nereden bilebilirdi ki? Tutulduğu/tutunduğu bir çift gözün sonunu getireceğini bilebilir miydi? Böyle isteksiz, böyle zoraki başlayan bir ilişkinin sırılsıklam aşığı olacağını bilse yine de izin verir miydi tüm bu olanlara? Evet, verirdi. Onur aşkı ile yaşadı. Dünü, bugünü, yarını hep o bir çift gözde kaybolarak geçti. İnsanlar neden bu kadar garipsiyordu ki? Aşk, bir kez çalardı insanın kapısını. Ona tutulup ömrünü heba etmekten daha doğal ne vardı?”

Sunucu ve Tiyatro Oyuncusu Zehra Şahin

Aslen Bir Tiyatrocu olan Zehra Şahin 33 Yaşında Oyun Oynamayı Seven Yanıyla İşlettiği ZeZe Çocuk Organizasyon İsminde Bir Atölye sahibidir. Yeni Yüzyıl Üniversitesindeki Oyunculuk Bölümündeki Tahsilini, Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümünde Devam Ettirdi. Akabinde Odağını Disiplinler Arası Sanat İşlerine Çevirerek Sahne, Etkinlik ve Organizasyonlar Noktasında Çalışmaya Başladı. Üniversite hayatından sonra alanında daha iyi olabilmek adına eğitimlerini sürdürmeye devam etti. Dönemin en başarılı isimlerinden Sevgili Gülgûn Feyman, Sevgili Sırrı Er ve Sevgili Levent Dönmez hocalarından diksiyon, etkili ve güzel konuşma hitabet sanatı eğitimleri aldı. İşinin en sevdiği dinamikleri; renkli, enerjik, eğlence dolu, aksiyonu bol ve farklı platformlarda interaktif bir şekilde kendisini seyirciyle buluşturması. Bu çok yönlülük her zaman için Zehra Şahin’i heyecanlandırıyor ve işini büyük bir keyifle yapmasını sağlıyor. Her yıl defalarca etkinliklerinin sunuculuğunu pek çok resmi kurum ve özel kuruluş Zehra Şahin’e emanet ediyor. Animasyon seslendirme , Tv Sunuculuğu , Muhabirlik , Moderatör , Çocuk Festival sunuculuğu, Kurumsal Piknik sunuculuğu , Lansman , Protokol , Hikaye Anlatıcılığı Zehra Şahin’in Özel Etkinlik ve Protokol sunumu başlığı altında gerçekleştirdiği sunum başlıklarından bazılarıdır. Zehra Şahin bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunum tarzı , iletişimci yönü , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle Zehra Şahin gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Sunucu ZERRİN YAZAR

1997 Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi - Radyo-TV ve Sinema Bölümü mezunudur. Mesleğe, 1997’de özel sektörde muhabir olarak başladı. Ardından 1999’da geçtiği TRT’de, uzun yıllar polis-adliye, yüksek yargı ve parlamento muhabirlikleri yaptı. Radyo yayıncılığını da deneyimledi. Ankara Radyosu’nda canlı sohbet programları hazırlayıp sundu.2013’ten bu yana, sadece sunuculuk yapmaktadır. 2016’da geçtiği TRT Spor bünyesinde Sporun Kadınları adlı programı yönetti ve sundu. Halen spor haberleri sunmaya devam etmektedir. Mesleğini ilk günden bu yana hep aşkla yaptı. Seyahat, sanat, yoga ve yemek yapmak, hayatında beslendiği alanlar oldu. Zerrin Yazar bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine has sunum tarzı , haberci yönü , vizyonu gibi özelliklerinin yanı sıra pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle Zerrin Yazar gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.