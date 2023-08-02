Küresel çapyaki gelişmeleri Çin imzalı “Kuşak ve Yol” projesi merkezli olarak izlemekte ve değerlendirmekteyiz. Çünkü küresel aktörlerin birbirleriyle amansızca mücadele etmelerine nedn olan bu proje, yeni dünya düzeninin omurgasını oluşturacaktır. O nedenle, “Kuşak ve Yol”un hangi küresel aktörler tarafından hayata geçireleceği ve hangi küresel aktörün ya da aktörlerin kontrolünde olacağı çok önemlidir.

Tarihi İpek Yolu’nun güncel versiyonu olan “Kuşak ve Yol”, görünüşte Çin Malı imzalı gibi görünse de, perde arkasındaki gerçek aktörler City of London, yani İngiltere’deki küresel finans merkezidir.

“Kuşak ve Yol” hayata geçirildiğinde küresel ekonominin patronu Çin olacak” diyoruz, ama perde gerisindeki gerçek patron City of London’dır.

Aslında bu ortaklık pek de gizli değildir. Çünkü, Çin Lideri Cinping, 1915 yılında, Kazakistan’ın Başkenti Astana’da yapılan uluslararası bir ekonomi zirvesinde dünyaya duyurmasının hemen öncesinde Londra’ya gitmiş, konuya ilişkin bir dizi anlaşma imzalamıştı. Brexit operayonu da, Londra sokaklarını karıştıran terör olayları da bu gelişme sonrasında yaşanmıştı.

O nedenle ABD, kendisi açısından bir beka sorununa dönüşebilecek “Kuşak ve Yol”un önünün kesebilmek için, Ortadoğu’da, Doğu Akdeniz’de, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna’da, Hindistan ve Uzakdoğu’da Çin Seddi gibi aşılması zor barikatlar oluşturmaktadır.

ABD bu konudaki çalışmalarını Brexit operasyonuyla İngiltere’yi AB’den kopararak başlatmıştı. “İngiliz gençleri işsiz kalacak, ülkenizi Polonyalı göçmenler dolduracak” propagandasıyla kandırılan yaşlı İngiliz seçmenler, kurulan tuzağı fark ettiklerinde iş işten geçmişti.

Bu da yetmiyormuş gibi, dönemin ABD Başkanı Trump, İngiltere’yi ziyaretinde, Windsor Şatosu’ndaki davete geç gelerek, yaşlı kraliçeyi dakikalarca ayakta bekletmişti. Trump, bu davranışıyla, “Küresel lider biziz, haddinizi bilin; boyunuzdan büyük işlere kalkışmayın” mesajı vermiş oluyordu.

ABD derin devleti ile City of London arasında yaşanan restleşmenin bize de unutulması zor yansımaları olmuştu. “Kuşak ve Yol”un perde gerisindeki aktörleriyle görüşmeler yapmak üzere gizlice Londra’ya giden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selaman’ın bu ziyaretini ifşa eden Suudi kökenli gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik izni alabilmek için gittiği Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki konsolosluğundan canlı çıktığını gören olmamıştı. Prens Selman’ı küresel çapta zor duruma düşüren bu olay, yakın zamana kadar, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin gergin kalmasına neden olmuştu.

ABD, “Kuşak ve Yol”un önünü esebilmek için, Çin ile olduğu gibi, bu küresel projeye destek veren bütün ülkelere savaş durumda. Başta İngiltere olmak üzere, Avrupa ülkeleriyle, yeri geldiğinde Pakistan, Hindistan ve Rusya ile, fırsat bulduğunda NATO müttefiki Türkiye ile de çatışıyor. 15 Temmuz operasyonunu bu gelişmeden bağımsız düşünebilir miyiz?

Çin limanlarından Akdeniz’e mal götürmek üzere yola çıkan gemilerin Pasifik’ten başlayarak ABD kontrolündeki Malakka Boğazı’nı dolaşmalarına gerek bırakmayan, 2700 kilometrelik Kaşgar-Gvadar demiryolunun kurulmasına öncülük eden, Kuşak ve Yol” konusunda Suudi Veliaht Prens Selman ile yakın ilişkiler geliştiren Pakistan Başbakanı İmran Han’ın ne duruma düştüğünü görüyoruz.

“KUŞAK ve YOL” ÖNÜNE BARİKAT KURABİLMEK İÇİN...

ABD, “Kuşak ve Yol” önüne Doğu Akdeniz’den Baltık Denizi’ne, Kuzey Buz Denizi’ne uzanan barikatlar kurabilmek için, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesine göz yummuştu. Çünkü, Rusya’nın bu operasyonuyla korkuya kapılan Avrupa ülkeleri ve özellikle eski Varşova Paktı üyesi ülkeler, NATO’nun, dolayısıyla ABD’nin şemsiyesi altında toplanıyorlardı. Bu operasyonla Fransa ve Almanya’nın Avrupa Ordusu kurma düşleri tarih oluyordu. Afrika’daki sömürgelerini peş peşe kaybeden Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” kehaneti de boşa çıkıyordu. Sarı Yelekliler Paris sokaklarını Cehennem’e dönüştürüyor, Macron son bir kurtuluş ümidiyle Pekin’in yolunu tutuyordu.

İNGİLTERE ZAMANA OYNUYOR

II. Dünya Savaşı sonrasında küresel liderliğini ilan eden ABD, Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında, bu sıfatı sürdürebilmek için her alanda savaş veriyor.

ABD-İngiltere’nin yanı sıra, Çin, Rusya, Hindistan, Japonya, Kanada da, güçleri oranında bu küresel mücadelenin cephelerini oluşturan ülkeler olarak öne çıkıyorlar. Bu ülkelerin oluşturacakları cepheler, yeni dünya düzeninin omurgasını oluşturacaktır.

Bu oluşumda, ABD ile yan yana yürüyormuş gibi görünen İngiltere’nin sergileyeceği tutum ve davranışlar çok önemlidir. “Güneş batmayan imparatorluk” olarak anılan Büyük Britanya’nın gönüllü olarak ABD’nin dümen suyuna girmesi beklenmiyor; “İngiltere, doğrudan karşı durmayarak, Çin ve eski sömürgesi Hindistan ile işbirliği yaparak, ABD’nin yörüngesine girmemek üzere planlar yapıyor” değerlendirmesi yapılıyor.

ABD, İngiltere’yi zayıflatarak yörüngesinde tutabilmek amacıyla, İngiltere’yi Brexit operasyonuyla AB’den koparırken, bugün dünyanın en büyük nüfusuna sahip olan Hindistan ile yakın ilişkiler geliştirmeye yöneliyor.

Uluslar arası ilişkilerde oyun kurmakla ünlenmiş bir ülke olan İngiltere, yeni bir dünya düzeni için kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı bir süreçte, ABD ile olan ilişkilerinde bir Truva Atı olmayı tercih etmiş gibi görünüyor. Doğrudan mücadele etmek yerine, ABD’nin çeşitli alanlarda yorulmasını, bir fırsat doğmasını bekliyor.

İngiltere, Türkiye’nin, Katar’la güçlü ve samimi ilişkiler geliştirerek Ortadoğu ve Afrika’da daha etkin, daha aktif bir bölgesel güç olmasını çıkarlara uygun buluyor ve destekliyor. Ankara’nın son zamanlarda, ABD’yi doğrudan karşısına almaktan vazgeçmesi, İngiltere’nin izlediği politikanın ilhamı olabilir.

ABD ÇİN İLE KIYASLANAMAZ, AMA...

“ABD - Çin ile kıyaslanamaz; ABD her zaman küresel liderdir” deniyor, ama dünyanın en borçlu ülkesi konumunda olan Amerika, gelişmeleri akışına bıraktığında, sahip olduğu “Küresel lider” sıfatını kaybedebileceği de bir gerçektir.

ABD’nin bugünkü borç stoku 32 trilyon doları aşmıştır ve bu borcun 2030 yılında 50 trilyon dolara ulaşacağı hesaplanmaktadır. Bu büyüklükte bir borç yükü altında olan bir ülkenin, “Ben küresel liderim” umursamazlığı ile siyasi ve ekonomik gelişmeleri akışına bırakması beklenemez.

ABD’nin, silah sanayiinin stokları taşınamaz büyüklüğe ulaştığında, her 10 yıllık aralıklarla, periyodik olarak dünyanın herhangi bir köşesinde oluşturduğu çatışmalarda eritme becerisi kazandığı, artık herkesin bildiği bir “sırdır”. O nedenle, ABD, giderek taşınamaz hale gelen borç stoklarından benzer bir yöntemle kurtulmak istemesinden kaygı duyuluyor.

ABD büyük.. ABD küresel lider.. Fakat, aynı ABD, dünyanın en büyük borç stoku olan bir ülkesi.. Silah stokları taşınamaz büyüklüğe ulaştığında, bunlardan kolayca kurtulma becerisi kazanmış bir ülkenin, taşınamaz büyüklüğe ulaşmış borç yükünden kurtulabilmenin pratik yol ve yöntemleri konusunda çalışmalar yapmamış olması düşünülebilir mi?

II. Dünya Savaşı sonrasında küresel liderliğini ilan eden ABD, Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında, bu sıfatı sürdürebilmek için her alanda savaş veriyor.

ABD-İngiltere’nin yanı sıra, Çin, Rusya, Hindistan, Japonya, Kanada da, güçleri oranında bu küresel mücadelenin cephelerini oluşturan ülkeler olarak öne çıkıyorlar. Bu ülkelerin oluşturacakları cepheler, yeni dünya düzeninin omurgasını oluşturacaktır.

Bu oluşumda, ABD ile yan yana yürüyormuş gibi görünen İngiltere’nin sergileyeceği tutum ve davranışlar çok önemlidir. “Güneş batmayan imparatorluk” olarak anılan Büyük Britanya’nın gönüllü olarak ABD’nin dümen suyuna girmesi beklenmiyor; “İngiltere, doğrudan karşı durmayarak, Çin ve eski sömürgesi Hindistan ile işbirliği yaparak, ABD’nin yörüngesine girmemek üzere planlar yapıyor” değerlendirmesi yapılıyor.

ABD, İngiltere’yi zayıflatarak yörüngesinde tutabilmek amacıyla, İngiltere’yi Brexit operasyonuyla AB’den koparırken, bugün dünyanın en büyük nüfusuna sahip olan Hindistan ile yakın ilişkiler geliştirmeye yöneliyor.

Cepheleşmelerden söz ederken, Avrasya ile Karadeniz’e, Çin ve Hindistan’ın Rusya’ya yakınlaşmasına, Rusya- Ukrayna savaşının uzatılmasına, Avrupa ülkelerinin enerji sorununa henüz bir çözüm üretememiş olmalarına, Çin-Hindistan sınırlarında giderek yükselmekte olan gerginliklere de dikkat çekmek isteriz.

Yazımızı BM Genel Sekreteri Guterres’in kulaklarını çınlatarak noktalayalım:

“Küresel ısınma dönemi kapanmıştır; küresel kaynama dönemi başlamıştır.”