İzmir 1919 yılında 19 Mayıs'a günler kala bir gün içinde yüzlerce ABD, İngiliz, Fransız, İtalyan askeri gemilerinin desteği ile Yunan askeri tarafından işgal edildi. Bugün bunu hatırlamayanları, konuşmayanları, yazıp çizmeyenleri lanetliyoruz. Unutmadık, unutmayacağız!

Bir garip sessizlik var değil mi?

Bir mafya konuşuluyor, Filistin konuşuluyor, pandemi konuşuluyor, seçim konuşuluyor ama Türk Milletinin bağrına hançer gibi saplanmış Yunan işgali ve 19 Mayıs'ın yıldönümlerinde bunların doğru düzgün lafı bile edilmiyor!

Sizce de ilginç değil mi?

Demek birileri hatırlamamızı istemiyor!

Ancak biz başta İzmir olmak üzere Türkiye'nin düşman çizmesi altında çiğnenişini! Hançerin böğrümüze saplandığı bu önemli günleri unutmuyoruz...

İzmir'in işgal edildiği 15 Mayıs'ta düşmana ilk kurşunu atarak şehit olan Hasan Tahsin'i ve diğer şehit olan insanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz... Bu durumu görerek arkadaşları ile bir 19 Mayıs günü Samsun'a ayak basarak silah arkadaşları ile kurtuluş mücadelesini başlatan Mustafa Kemal Atatürk ve diğer kahramanları unutmuyoruz.

Atatürk'ten emanet aldıkları vatanı korumak için şehadet şerbetini içen kadın, erkek, çoluk çocuk, ihtiyar demeden Türkiye'yi bugünlere getiren bütün insanlarımızı unutmuyoruz... Gazilerimizi unutmuyoruz...

Onları rahmetle ve minnetle anıyoruz.

Yunan Ordusunu bir bardak Türk kanı içerek takdis eden Hrisostomosları da unutmuyor benzerlerini de dikkatle takip ediyoruz!

Türk vatanı Türk Milletine aittir gerçeğini bir kez daha dosta düşmana duyuruyoruz...

Bu düşüncelerle başta Türk gençliği olmak üzere, 19 Mayıs Büyük Türk Milletine kutlu olsun.

#Milliyetçiİttifak