(Canfer BALÇIK; 15 Kıta/ İSTANBUL Şivesi/ Trabzon şivesi devamındadır)
Alın bir kağıt, kalem
Yazın dediklerimi
Bilseniz ağlardınız
Benim bildiklerimi
Yapayalnız kalmışım
Arayan yok, soran yok
Boydan boya bakarım
Bacalarda duman yok
Köy olur da olmaz mı
Sığır ve horoz sesi
Çocuklar tanımazlar
Ne ahır ne kümesi
Uşaklar; buralarda
Dertler oldu diz boyu
İşaretler çoğaldı
Terk ediyorum köyü
Terk ediyorum köyü
Bunu böyle bilsinler
İsmimi köyümüzün
Kütüğünden silsinler
Tarlalar ekilmiyor
Hamur yok plekilerde*
O ekmek kokuları
Kaldı çok eskilerde
Her yeri ot kaplamış
Hasret de yüreğimi
Kabahat benden gitsin
Derim diyeceğimi
Geliyorsanız gelin
Gelmezseniz gelmeyin
Terk ediyorum köyü
Gelmeyenlere deyin
Korkarım; çöldekiler
Dolar memleketime
Satıp da yol açmayın
Köyün felaketine
Terk ederim, yakındır
Hem köyü hem dünyayı
Uşaklar sahiplenin
Yetim koyman burayı
Gitmeğe kalkıyorum
Dünya geri çekiyor
Yaşım yüze yaklaştı
Düşler yere düşüyor
Uşaklar; sitemlerim
Yarı naz yarı şaka
Ama her bir şakanın
Çoğu gerçek mutlaka
Var ise, kıymetimi
Ben yaşıyorken bilin
Bu köyü terk etmeden
Ziyaretime gelin
Kaş göz arası geçer
Hem günler hem yarınlar
Unutmayın; gittiler
Süleymanlar, Karunlar
Kusur varsa, affolsun
Çok konuştu ihtiyar
Allah her birinizi
Etsin; mutlu, bahtiyar
(Canfer BALÇIK; 29.11.2023; saat:04:00-06:05/ İstanbul)
*pleki: közde ekmek pişirmek için kullanılan, taştan oyularak yapılan kap
KÔYİ TERK EDEYURUM
(Canfer BALÇIK; 15 Kıta/ TRABZON Şivesi)
Alun bi kağat, kalem
Yazun deduklerumi
Bilsenuz ağlardunuz
Benum bilduklerumi
Yalağuz kaluyurum
Arayan yok, soran yok
Pencereden bakarum
Komşilarda duman yok
Kôy olur da olmaz mi
Siğir ve horoz sesi
Cecukler tanimazler
Ne ahır ne kümesi
Uşaklar; buralarda
Dertler oldi diz boyi
İşaretler çoğaldi
Terk edeyurum kôyi
Terk edeyurum kôyi
Buni boyle bilsunler
İsmumi ha bu kôyun
Kutuğinden silsunler
Tarlalar ekilmeyur
Hamur yok plekilerde
O ekmek kokulari
Kaldi çok eskilerde
Her yeri ot kaplamiş
Hasret da yureğumu
Kabahet benden gitsun
Derum deyeceğumi
Geluyusenuz gelun
Gelmesenuz gelmeyun
Terk edeyurum kôyi
Gelmeyenlere deyun
Korkarum; çöldekiler
Dolar memlektume
Satup da yol açmayun
Kôyun felaketine
Terk ederum, yakındur
Hem kôyi hem dunyayi
Uşaklar sahiplenun
Yetim koman burayi
Gitmeğe kalkayurum
Dünya geri çekeyur
Yaşum yuze yaklaşti
Düşler yere düşeyur
Uşaklar; sitemlerum
Yari naz yari şaka
Ama her bir şakanun
Çoği gerçek mutlaka
Var ise, kıymetumi
Ben yaşayurken bilun
Bu kôyi terk etmeden
Ziyaretume gelun
Kaş goz arasi geçer
Hem gunler hem yarunlar
Onutmayun, gittiler
Süleymanlar, Karunlar
Kusur varsa, affolsun
Çok konuşti ehtiyar
Allah her birunuzi
Dayman etsun bahtiyar
(Canfer BALÇIK; 29.11.2023; saat:04:00-06:05/ İstanbul)