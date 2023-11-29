(Canfer BALÇIK; 15 Kıta/ İSTANBUL Şivesi/ Trabzon şivesi devamındadır)

Alın  bir kağıt, kalem
Yazın dediklerimi
Bilseniz ağlardınız
Benim bildiklerimi

Yapayalnız kalmışım 
Arayan yok, soran yok
Boydan boya bakarım
Bacalarda duman yok

Köy olur da olmaz mı
Sığır ve horoz sesi
Çocuklar tanımazlar
Ne ahır ne kümesi

Uşaklar;  buralarda
Dertler oldu diz boyu
İşaretler çoğaldı
Terk ediyorum köyü

Terk ediyorum köyü 
Bunu böyle bilsinler 
İsmimi köyümüzün 
Kütüğünden silsinler

Tarlalar ekilmiyor 
Hamur yok plekilerde*
O ekmek kokuları
Kaldı çok eskilerde

Her yeri ot kaplamış
Hasret de yüreğimi
Kabahat benden gitsin
Derim diyeceğimi

Geliyorsanız gelin
Gelmezseniz gelmeyin
Terk ediyorum köyü
Gelmeyenlere deyin

Korkarım; çöldekiler
Dolar memleketime 
Satıp da yol açmayın
Köyün felaketine

Terk ederim, yakındır
Hem köyü hem dünyayı
Uşaklar sahiplenin
Yetim koyman burayı

Gitmeğe kalkıyorum 
Dünya geri çekiyor 
Yaşım yüze yaklaştı
Düşler yere düşüyor 

Uşaklar; sitemlerim 
Yarı naz yarı şaka
Ama her bir şakanın
Çoğu gerçek mutlaka 

Var ise, kıymetimi
Ben yaşıyorken bilin
Bu köyü terk etmeden
Ziyaretime gelin

Kaş göz arası geçer
Hem günler hem yarınlar
Unutmayın; gittiler
Süleymanlar, Karunlar 

Kusur varsa, affolsun 
Çok konuştu ihtiyar 
Allah her birinizi 
Etsin; mutlu, bahtiyar

(Canfer BALÇIK; 29.11.2023; saat:04:00-06:05/ İstanbul)
*pleki: közde ekmek pişirmek için kullanılan, taştan oyularak yapılan kap

KÔYİ TERK EDEYURUM 
(Canfer BALÇIK; 15 Kıta/ TRABZON Şivesi)

Alun bi kağat, kalem
Yazun deduklerumi
Bilsenuz ağlardunuz 
Benum bilduklerumi

Yalağuz kaluyurum
Arayan yok, soran yok
Pencereden bakarum
Komşilarda duman yok

Kôy olur da olmaz mi
Siğir ve horoz sesi
Cecukler tanimazler
Ne ahır ne kümesi

Uşaklar;  buralarda
Dertler oldi diz boyi 
İşaretler çoğaldi
Terk edeyurum kôyi

Terk edeyurum kôyi
Buni boyle bilsunler
İsmumi ha bu kôyun 
Kutuğinden silsunler

Tarlalar ekilmeyur 
Hamur yok plekilerde
O ekmek kokulari
Kaldi çok eskilerde

Her yeri ot kaplamiş
Hasret da yureğumu
Kabahet benden gitsun
Derum deyeceğumi

Geluyusenuz gelun 
Gelmesenuz gelmeyun 
Terk edeyurum kôyi
Gelmeyenlere deyun

Korkarum; çöldekiler
Dolar memlektume
Satup da yol açmayun 
Kôyun felaketine

Terk ederum, yakındur 
Hem kôyi hem dunyayi
Uşaklar sahiplenun 
Yetim koman burayi

Gitmeğe kalkayurum
Dünya geri çekeyur
Yaşum yuze yaklaşti
Düşler yere düşeyur

Uşaklar; sitemlerum 
Yari naz yari şaka
Ama her bir şakanun 
Çoği gerçek mutlaka 

Var ise, kıymetumi
Ben yaşayurken bilun 
Bu kôyi terk etmeden
Ziyaretume gelun

Kaş goz arasi geçer
Hem gunler hem yarunlar
Onutmayun, gittiler
Süleymanlar, Karunlar 

Kusur varsa, affolsun 
Çok konuşti ehtiyar 
Allah her birunuzi
Dayman etsun bahtiyar

(Canfer BALÇIK; 29.11.2023; saat:04:00-06:05/ İstanbul)