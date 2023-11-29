(Canfer BALÇIK; 15 Kıta/ İSTANBUL Şivesi/ Trabzon şivesi devamındadır)

Alın bir kağıt, kalem

Yazın dediklerimi

Bilseniz ağlardınız

Benim bildiklerimi

Yapayalnız kalmışım

Arayan yok, soran yok

Boydan boya bakarım

Bacalarda duman yok

Köy olur da olmaz mı

Sığır ve horoz sesi

Çocuklar tanımazlar

Ne ahır ne kümesi

Uşaklar; buralarda

Dertler oldu diz boyu

İşaretler çoğaldı

Terk ediyorum köyü

Terk ediyorum köyü

Bunu böyle bilsinler

İsmimi köyümüzün

Kütüğünden silsinler

Tarlalar ekilmiyor

Hamur yok plekilerde*

O ekmek kokuları

Kaldı çok eskilerde

Her yeri ot kaplamış

Hasret de yüreğimi

Kabahat benden gitsin

Derim diyeceğimi

Geliyorsanız gelin

Gelmezseniz gelmeyin

Terk ediyorum köyü

Gelmeyenlere deyin

Korkarım; çöldekiler

Dolar memleketime

Satıp da yol açmayın

Köyün felaketine

Terk ederim, yakındır

Hem köyü hem dünyayı

Uşaklar sahiplenin

Yetim koyman burayı

Gitmeğe kalkıyorum

Dünya geri çekiyor

Yaşım yüze yaklaştı

Düşler yere düşüyor

Uşaklar; sitemlerim

Yarı naz yarı şaka

Ama her bir şakanın

Çoğu gerçek mutlaka

Var ise, kıymetimi

Ben yaşıyorken bilin

Bu köyü terk etmeden

Ziyaretime gelin

Kaş göz arası geçer

Hem günler hem yarınlar

Unutmayın; gittiler

Süleymanlar, Karunlar

Kusur varsa, affolsun

Çok konuştu ihtiyar

Allah her birinizi

Etsin; mutlu, bahtiyar

(Canfer BALÇIK; 29.11.2023; saat:04:00-06:05/ İstanbul)

*pleki: közde ekmek pişirmek için kullanılan, taştan oyularak yapılan kap

KÔYİ TERK EDEYURUM

(Canfer BALÇIK; 15 Kıta/ TRABZON Şivesi)

Alun bi kağat, kalem

Yazun deduklerumi

Bilsenuz ağlardunuz

Benum bilduklerumi

Yalağuz kaluyurum

Arayan yok, soran yok

Pencereden bakarum

Komşilarda duman yok

Kôy olur da olmaz mi

Siğir ve horoz sesi

Cecukler tanimazler

Ne ahır ne kümesi

Uşaklar; buralarda

Dertler oldi diz boyi

İşaretler çoğaldi

Terk edeyurum kôyi

Terk edeyurum kôyi

Buni boyle bilsunler

İsmumi ha bu kôyun

Kutuğinden silsunler

Tarlalar ekilmeyur

Hamur yok plekilerde

O ekmek kokulari

Kaldi çok eskilerde

Her yeri ot kaplamiş

Hasret da yureğumu

Kabahet benden gitsun

Derum deyeceğumi

Geluyusenuz gelun

Gelmesenuz gelmeyun

Terk edeyurum kôyi

Gelmeyenlere deyun

Korkarum; çöldekiler

Dolar memlektume

Satup da yol açmayun

Kôyun felaketine

Terk ederum, yakındur

Hem kôyi hem dunyayi

Uşaklar sahiplenun

Yetim koman burayi

Gitmeğe kalkayurum

Dünya geri çekeyur

Yaşum yuze yaklaşti

Düşler yere düşeyur

Uşaklar; sitemlerum

Yari naz yari şaka

Ama her bir şakanun

Çoği gerçek mutlaka

Var ise, kıymetumi

Ben yaşayurken bilun

Bu kôyi terk etmeden

Ziyaretume gelun

Kaş goz arasi geçer

Hem gunler hem yarunlar

Onutmayun, gittiler

Süleymanlar, Karunlar

Kusur varsa, affolsun

Çok konuşti ehtiyar

Allah her birunuzi

Dayman etsun bahtiyar

(Canfer BALÇIK; 29.11.2023; saat:04:00-06:05/ İstanbul)