Yapımını Şeddadi Yapım Medya, yapımcılığını Orhan Şeddatlı’nın üstlendiği kadrosunda birbirinden önemli isimlerin rol aldığı “Meşru Gayrimeşru” filmi vizyon için gün sayıyor.

Ömer Kaydı’nın hem senaryosunu yazdığı hem yönettiği filmde Erkan Can, Kemal Uçar, Yusuf Uyar, Şahin Sarsu, İbrahim Temizoğlu ve Barış Akkoyun gibi ekranların sevilen oyuncuları rol alırken filmin çekimleri için İstanbul ve Urfa’da yapıldı.

“Meşru Gayrimeşru” filmi aslında günümüzün en popüler dolandırıcılık olayını farklı bir şekilde gözler önüne seriyor. Kendilerini telefonda savcı, emniyet müdürü olarak gösteren dolandırıcıların eline düşen aynı zamanda baktığı davalar yüzünden büyük bir baskı altına giren hukuk profesörü Erdem Kuş’un başına gelenleri anlatıyor.

Farkındalık yaratmaya devam ediyor

Hande Yener, Ziynet Sali ve Ferhat Göçer gibi Türkiye’nin en önemli sanatçılarının remiksleri ve aranjmanlarıyla tanınan uluslararası alanda da Inna, Otilia gibi dünyaca ünlü şarkıcılarla çalışan ve albümlerine aranje ve remixler hazırlayan DJ Mert Hakan aynı zamanda Türkiye’nin en büyük gençlik ve müzik kanalı olan *Number1 Grup*’ta üst düzey yönetici olarak görev yapmaya da devam ediyor. Her yıl dünyanın birçok yerinde konserler veren ve şarkıları sosyal medyada en çok paylaşılan isimlerin başında geliyor.

Programlarında farkındalık yaratmak isteyen ünlü DJ Mert Hakan sık sık Rusça ve Ukraynaca şarkılar çalması ve bazen de bu şarkıları Türkçe şarkılarla harmanlamasından dolayı özellikle ülkemizde yaşayan Rus ve Ukraynalılar tarafından en çok takip edilen radyo programı ve DJ olmasını da “Rus ve Ukraynalılara büyük saygım ve hayranlığım var. Çok arkadaş canlısı ve sıcakkanlılar, müziği ve dansı çok seviyorlar. Onlar için çalmaktan ve onların eğlenip eğlendiklerini görmekten her zaman keyif alıyorum. Onlar benim için bir aile gibiler”

Number One Türk TV’ye 2 programla geri dönüyor

Ekranların sevilen yüzü Raif Akyüz önümüzdeki günlerde tekrar Number One Türk ekranlarından seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Raif Akyüz ile Number One Türk TV Genel Yayın Yönetmeni Sedat Kebabcı arasında yapılan görüşmelerin ardından “Raif Akyüz ile Sanat Dünyası” kaldığı yerden devam edileceği öğrenildi.

Sedat Kebabcı ve Raif Akyüz ile yapılan görüşmeden bir sürpriz daha çıktı. İkili arasında yapılan görüşmeler sonrasında sadece sahne sanatları ağırlıklı bir kültür-sanat programının da startı verildi.

Konu hakkında kısa bir açıklama yapan Raif Akyüz “Kısa bir aranın ardından kendi yuvam gibi gördüğüm Number One Türk ekranlarından haftada iki programla seyircilerimle buluşacağım için çok mutluyum” diyerek duygularını dile getirdi.

Hayırlı evlat

En son İbrahim Erkal için hazırlanan “Hürmet” adlı albümü için “Aşkım” adlı şarkısını müzikseverlerle buluşturan Resul Dindar bu kez de “Rüzgar” adlı şarkısını müzikseverlerle buluşturdu.

Resul Dindar söz ve müziği Eren Can Maşalacı’ya ait “Rüzgar” adlı şarkısını annesine ithaf etmek için hazırladığını belirtirken hayranlarına ve müzikseverlerin kalplerine kazınacak bir şarkıyla selamladı.

2018 yılında kaybettiği annesinin acısını hala içinde hissettiği belli olan Resul Dindar şarkının sözlerindeki anlam ve duyguyu yorumu ile de hissettirirken bu şarkıyı dinleyen herkes kaybettiği bir yakınını hissettirecek.

Tuğba Özerk’ten “İhanet”

Türk pop müziğinin iddialı isimlerinden Tuğba Özerk 3 aylık bir aradan sonra yeni teklisi “İhanet” ile müzikseverlerle tekrar buluştu.

Tuğba Özerk’in önümüzdeki yılın ilk aylarında çıkarmaya hazırlandığı albümün de habercisi olan “İhanet” adlı tekli Özerk Müzik etiketiyle müzikseverlerle tüm dijital platformda yayınlandı.

Söz ve müziği kendisine ait olan “İhanet” adlı şarkısını klip çekimleri için Tuğba Özerk kameralar karşısına geçerken yönetmen koltuğuna da ülkemizin başarılı yönetmenlerinden biri olan Buğra Karaçam oturdu.

Tuğba Özerk kip çekimleri için yaklaşık 40 kilo ağırlığındaki el dokuması bir halıyı 4 saat üzerinde taşırken” Bu el dokuması halıyı yıllar evvel Güneydoğu Anadolu’da dağ köylerinde birisinden satın almıştım ve yıllarca bu halıyı evimin özel bir köşesinde sergiledim. Emeğim için gerekirse sırtımda 100 kiloyu bile taşırım” dedi.

Hekimler “Yüzyılın Hatırası” konserinde sahne aldılar

Cumhuriyetimizin kutlandığı konserde; Liv Hospital hekimleri, çalışanları, öğretmenler ve Türk Sanat Müziği sanatçılarından oluşan, yönetimini Türk Sanat Müziği Sanatçısı Aylin Şengün Taşçı’nın yaptığı konserde seçilen şarkılar ile keyifli anlar yaşandı. Yoğun ilgi gören “Yüzyılın Hatırası” konseri ayakta alkışlandı.

Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına Liv Hospital hekimleri, çalışanları ve öğretmenlerin yer aldığı “Yüzyılın Hatırası” konserinde misafirler eğlence dolu bir geceye imza attı. MKM (Mustafa Kemal Merkezi)’nde sahneye konulan müzikal niteliğindeki konserde aynı zamanda Türk Sanat Müziği şarkıları da seslendirildi.

Genel Sanat Yönetmenliğini Türk Sanat Müziği Sanatçısı Aylin Şengün Taşçı’nın yaptığı konserin Tiyatro Yönetmenliğini Hüseyin Cem Durak üstlendi. Atalan Akdaş, Bekir Ünlüataer, Eda Karaytuğ ve Umut Akyürek de konsere eşlik eden misafir sanatçılar arasında yer aldı. Cumhuriyet’in 100. yılı anısına yapılan konser için günlerdir büyük bir heyecanla çalışan Liv Hospital Hekimleri aynı coşkuyla misafirlere keyifli anlar yaşattı.

Yolları bir kez daha kesişti

Son dönemlerde büyük bir atağa kalkan GAİN bu kez de başrollerini Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün’ün oynayacağı “Yarınlar Yokmuş” dizisine start verdirdi.

Yapımcılığını 03 Medya’nın üstlendiği “Yarınlar Yokmuş” adlı 4 bölümlük dizi Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç ikilisini ikinci kez bir araya getiriyor.

Dizinin yönetmenliğini Zeynep Günay üstlenirken senaryosunu da Ekin Atalar’ın yazdığı Yarınlar Yokmuş adlı dizi 2007 yılında sinemalarda gösterime giren ve büyük ses getiren İnterview adlı filmin uyarlaması olarak ekranlara gelecek.

Film bir gazetecinin röportaj için gittiği pembe dizi yıldızı ile hikayesini anlatmıştı. Halit Ergenç’in bu projenin bitimin hemen ardından yine bir dijital platform için çekilecek dizi için anlaşma yaptığı öğrenildi.