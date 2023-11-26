Merhabalar sevgili dostlar. Kalburabastı Tatlısı, Türk Mutfağında kültürü çok eski yıllara uzanan bir tatlıdır.

Şerbetli tatlılar Osmanlı Mutfağından bugüne Türk yemek kültüründe hep ayrı bir yere sahiptirler.

Bayramlar da özel günlerde şerbetli tatlılar evlerimizde misafirlere ikram ettiğimiz vazgeçilmez tatlarıdır.

Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane hocalarından Mehmet Kamil'in 1844'de taşbaskı halinde yayınlanan ilk yemek kitabı ''Melceü-t Tabbahin'' de kaşlburabastı tarifi mevcuttur.Ve ''Hurma''olarak adlandırılmıştır.İlk kalburabastı tarifi de şöyledir;elenmiş un,eritilmiş (rugan-ı sade)yani sade yağ,unun aldığı kadar da küllü su az tuz ilavesiyle hamurun tutulduğu (hamurun miktarı olarak da 1232 gr tekamül eden ölçü verilmiştir.)ince çubuklu sepet yada tel elek üzerinde şekil verilerek kızgın yağda kızartılarak şerbete atıldığı tarif edilmektedir.

Zaman içerisinde Ülkemizde farklı illerde farklı malzemeler ile ama şekline sadık kalınarak ''Kalburabastı''tarifleri yapılmıştır ve halihazırda yine Bayramların ve özel günlerin tatlısı olarak tercih edilen tatlıdır.

Bazı kaynaklar da Sivas yöresine aittir deniliyor olsa da ,Aksaraydan,Amasya'ya ve ŞanlıUrfa'ya sevilerek tüketilen ve o illerin tatlısı olarak bilinir.

Ülkemizin her neresinde olursa olsun.''Kalburabastı''Türk Mutfağı şerbetli tatlılar kategorisinde popülaritesini korumaya devam etmektedir.

Peki,günümüzde kalburabastı nasıl hazırlanır?sorusuna ise,onu diğer hamur tatlılarından ayıran özelliği kıyır kıyır olması diyebiliriz.Ve Osmanlı Mutfağındaki gibi kızgın yağda değil de fırında pişirmemizdir.

Her ne kadar kolay bir tatlı olarak görülse de her el de mahir değildir.Kıvam ister,güzellik ister,şekil ister...Şerbetini güzelce çekmek ama kıyır kıyır halini kaybetmemek ister..

İşte aynen böyle hazırlayabileceğiniz bir tarifi sizler için yazdım,bir farkla..Hurma bu tatlıya cevizden daha çok yakıştı..denemenizi isterim.

Hepinize kolay gelsin.

MALZEMELER:

HURMA İÇİN:

• 30 ad çekirdeksiz Hurma

• 1 su bardağı iri doğramış ceviz

• Hurmaları 10 dakika ılık suda bekletin ve rondoda püre kıvamına getirin.

• Cevizlerle karıştırın.

ŞERBET İÇİN:

• 3 su bardağı toz şeker

• 3 su bardağı su

• 1 dilim limon

HAZIRLANMASI:

• Şeker ve suyu tencereye alın ve orta ateşte kaynamaya bırakın.

• Kaynamaya başlayınca limonunu ekleyin ve 10 dakika kısık ateşte kaynattıktan sonra soğuması için kenara alın.

HAMUR İÇİN:

• 1 su bardağı zeytinyağ + 1 su bardağı ayçiçek yağı

• 1 su bardağı ılık süt

• 1 pak.Vanilya

• 1 pak.kabartma tozu

• 5,5 su bardağı Un

HAZIRLANMASI:

• Öncelikle unun 2 su bardağını alın ve tavada kısık ateşte rengi dönmeyecek şekilde kavurun ve eleyin.

• Bir kase içine zeytinyağını,ayçiçek yağını,süt ile karıştırın.

• Kavrulan unu,vanilya ve kabartma tozunu da ekleyerek karıştırın.

• Kalan un ile hamuru toparlayın.

• Üzerini örtün ve 1/2 saat buzdolabında bekletin.

• Daha sonra ister ceviz büyüklüğünde parçalar halinde isterseniz biraz daha büyük olacak şekilde yuvarlayın ve çay tabağı büyüklüğüne getirerek elek yada rende ile şeklini verin ortasına hurma+ceviz püresi yerleştirerek iki ucunu ortada topladıktan sonra tepsiye ters çevirerek yerleştirin.

• 175 derece de ısıtılmış fırında takribi 25 dakika (iyice kızarsın)pişirin.

• Fırından çıkarın ve ilk sıcağı çıktıktan sonra(5 dak.sonra)ılık şerbetini verin.

• Üzeri açık olarak şerbetini çektirin.

• Dinlenen tatlı tam kıvamını bularak lezzetini alacaktır.

• Arzuya göre üzerini toz antep fıstığı yada ceviz tozu ile süsleyin.

Afiyet olsun.

Sevgiyle...