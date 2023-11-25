''FARELER VE İNSANLAR'' OTİZMLİ ÇOCUKLAR İÇİN OYNADI...

Dionysos Tiyatro’nun Nobel ödüllü yazar John Steinbeck’e ait olan ve ilk kez 1937'de yayınlanan eseri olan ve orijinal metnine sadık kalınarak oynanan ve usta oyuncu Erdem Topuz’un yönettiği 2 perdelik “Fareler ve İnsanlar” oyunu 5.sezonunda bu seferde Sosyal Farkındalık yaratmaya çalışarak Otizmli çocuklar için sahneye çıktı. Öçed (Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği) için ''Fareler ve İnsanlar'' ekibinin oyuncuları 3,5 saat sahnede kaldılar. Başrollerinde Erdem Topuz ve Işık Tolgay’ın oynadığı oyunda ayrıca Necmi Aydın, Ercan Ertan, Tuncay Çağıl, Emir Birtan İgit, Yağız Gürcan, Burak Topal, Dünya Aydoğdu'da oyuna ayrı bir renk kattılar. 2023 yılının son oyunu 23 Aralık 2023 Cumartesi Saat 20:00'de Mecidiyeköy Cevahir Besa Sahnede olacak.

EZGİ NEVÇEHAN ''YENİ YILA, YENİ BİR BEN YARATARAK GİRİN''

Yılbaşı yaklaşırken yenilenmiş bir ruh hali ve bedenle yeni yılı karşılamak isteyenlere öneriler sunan Ezgi Nevçehan, “Yeni yıla yeni bir ben yaratarak girin.” diyor. Yeni yılın herkese yeni bir umut ve başlangıç olabileceğini söyleyen Nevçehan, hayat kalitesini artırmanın kişinin elinde olduğunun altını çiziyor. Yeni yıl, herkes için yeni hedeflerin ve yenilenmenin başlangıcı olarak mihenk taşı rolü oynar. Ezgi Nevçehan, 2024 yılına “Yeni Bir Ben Yaratarak Girin” diyerek herkesi yenilenmeye davet ediyor. Nevçehan, yepyeni bir yıla girerken önceki deneyimlerden edinilen tecrübeler ile ‘’ Yeni bir ben!’’ oluşturabilmek için nelerin mümkün olacağını Sigmund Freund’un “Evrendeki en büyük gösteri sen aklını keşfettiğin anda başlar.” sözüyle pekiştirerek hayat kalitesini arttırmanın önemine dikkati çekiyor. Bu adımları uygulamanın kendini yenilemede etkili rol oynadığını belirten Ezgi Nevçehan, hayat yolculuğundaki her sıkıntılı durumu içtenlikle kabullenebilmenin, çözüme giden yolda ilk adım olduğunu söylüyor. Ve Ezgi Nevçehan, “Tüm bu söylediklerimi kendinizin ve sevdiklerinizin yaşamında mümkün kılmak için her bir bireyin biricik ve özel olduğunu bilerek doğanın eczanesinden size özel önerilerim var. Siz de “Yeni Bir Ben” diyerek çıktığınız bu serüvende, yepyeni bir deneyime şans vermek istiyorsanız çeyrek asırdır beyaz önlüğünü üzerinde taşıyan bana, ruhunuzdan, bedeninize kadar tüm benliğinize sirayet edecek önerilerime kulak verin.” diyor.

“CAESAR'' IN GALASI YAPILDI...

Gayrettepe KATS Sahne, sezonun ilk oyunu William Shakespeare’in klasikleşmiş oyunu olan “Caesar”ın gala daveti ile perdelerini açtı. Uluslararası bir ekip ile hazırlanan ve sezonun iddialı oyununu izleyenler arasında Kamuran Akkor, Yasemin Yalçın, İlyas İlbey, Eylül İlbey, Anta Toros, Şaylan Akmen, Ayşen İnci, Gökhan Kalaycıoğlu, Oğuz K, Uğur Atiş, Derya Özgören, İnanç Terzioğlu, Atilla Kaplakarslan, Arif Işık, Caner Budak, Pınar Çekirge, Serkan Aydın, Neriman Uysal, Güler Berkin, Yağız Yılmaz gibi seçkin isimler izlediler. Oyunun reji asistanlığını ise Yasemin Yalçın’nın küçük kızı Eda İlbey yapıyor. Oyunun bitiminde ise oyuncular ve davetlilere pastalı şampanyalı kutlama seramonisi de yapıldı. Sibel Abdiu’nun yönettiği oyunun koreografisi Liudmyla Usyk, müzikleri Albin Sopa, görsel sanat yönetmenliği Lulzim Luigji Bejta, ışık tasarımı Cengiz Orhonlu, kostümler Mine Horasan, uygulama Onur Şenay ve yapım şefi Menekşe Uçaroğlu imzasını taşıyor. Titiz bir çalışma sonunda ortaya çıkan ve usta oyuncu Onur Şenay’ın Caesar’ı canlandırdığı oyunda Uluç Özkök, Eda Özel, Onur Sarıaltın, Adem Akyazıcı ve Enis Kaplanoğlu rolleri paylaşıyorlar.

Saygılarımla...

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın...

