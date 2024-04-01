Dünyanın her yerinde insanlar, tüm dinler israil'in yaptıklarından dehşete düşüyor.

ABD, ingiltere'nin tutumu, Filistin'e yönelik dış politikaları ve Gazze'deki soykırımı koşulsuz desteklemeleri insanları protesto etmeye sevk ediyor. Bu protestocuların büyük çoğunluğu barışsever insanlar. Kimse kimseyi yürümeye zorlamıyor. Yürüyüşlerin amacı; Gazze'deki soykırımı vurgulamak. Halkın, kadın çocuklar ve bebekler de dahil olmak üzere masum sivillerin katledilmesinden duyduğu tiksintiyi göstermek için başvurduğu bir yol. Bu bir tehdit değil aksine insani bir kaygıdır.

Gazze'deki katliamın durmasını istemek aşırılık olarak gösteriliyor. Soykırım yapan siyonistler olduğu sürece savaş protesto edilmeye devam edecek. israil bir işgalcidir ve işgal altındaki Filistin'de demokrasi işgal altındaki Filistinliler için geçerli değildir. israil dediğiniz şey apartheid, ırkçı ve katil bir rejimdir. Hiç kimse apartheid'i Güney Afrika'dan daha iyi bilemez. israil'in 75 yıl boyunca apartheid faaliyetleriyle Filistinlilere nasıl davrandığını en iyi onlar anladı. Bu 75 yılın çoğunda Hamas yoktu ancak israilliler Filistinlilere zulmetmeye devam etti.

ingilizler, Arap dünyasına gidip onları birbirine düşürmenin normal olduğunu düşünüyordu. Güney Afrika'da soykırım yoktu, 'yerleşimcilerin' çoğu Afrikalıların haklarını kabul ediyordu ve israil ordusunun anlamadığı bir terim olan seçimler barışçıldı. Şimdi ingilizler yüzbinlerce Filistinlinin mülteci haline geldiği bir soruna neden oldu. Bu hükümet, milyarder yahudi lobisini yatıştırma çabasıyla ingiliz halkını bölmek için daha fazlasını yaptı.

İslamafobi de herhangi bir din karşıtlığı ve ten rengi gibi bir nefret suçu olmalıdır. Eşit bir dünyada birçok IDF ve israilli 'yerleşimci' terörist olarak etiketlenir. israil soykırımında israil'e yardım eden batıda soykırım kabul edilebilir görünüyor. Hepsi suç ortağı olduğu için artık insan hakları ve savaş suçları konusunda hakem olma iddiasında bulunma haklarını kaybeden batı dünyasında para konuşuyor. İnsanlar; sadece Palastine'de değil, dünyanın herhangi bir yerindeki insanların çektiği acılara göz yummanın normal olduğunu düşündüğü yozlaşmış sisteme teslim oluyor.

İngiltere demokrasiyi hiçbir zaman sevmedi. Birleşik krallık hükümeti siyonistlerin soykırımını insan hayatından daha çok seviyor. ingiltere ve yandaşları Gazze'deki silahsız erkekleri, kadınları ve çocukları öldürmeyi umursamıyor. Filistinliler 75 yıldır acı çekiyor ve toprakları alındığında tazminatları ödenmiyor.

Demokratik olarak seçilmiş liderler bir yandan da bu katliamı finanse ediyor. Tüm bunlar olurken, sonuçta konuşmaktan başka hiçbir şey yapmayan bir grup yargıçla anlamsız parlamento toplantıları ve UAD duruşmaları yapılıyor. Bir yandan da netanhitler rejiminin devam etmesine izin veriyorlar ve şeytani rejimi destekliyorlar.