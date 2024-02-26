7 Ekim'de dünya değişti, Amerika, destekçileri ve israil'in maskesi düştü. İnsanlar artık gazeteciler ve yerel halk tarafından belgelenen gerçekleri biliyor.

israil'in Gazze'yi ve Gazzelileri parçalama niyetiyle uyguladığı soykırım ateşkesini BM reddetti.

israilin soykırım savaşında gazetecilerin evleri de top mermileriyle vuruldu ve aileleri öldürüldü. Geçmişte çıkan savaşlardan çok daha fazla gazeteci ile aileleri hedef alındı. Sadece 3 ayda 125 gazetecinin ölümü raporlarla kanıtlandı. Şimdiye kadarki en yüksek ölüm oranına sahip olduğu bildirildi

Gazeteciler savaş bölgesinde oldukları için ölmediler. israil ve ABD'nin yalanlarını ifşa ettikleri için israil, siyonist teröristler tarafından öldürülüyorlar.

İsrail ordusu özellikle gazetecilerin evlerinin konumlarına ilişkin istihbarat elde etti ve öldürmek amacıyla evlerini kasten bombaladı. Gazetecileri bulmak, hedef almak ve onlara suikast düzenlemek için keskin nişancılar kullandı.

Gazeteciler hedef alındıklarını biliyorlar ama devam ediyorlar. Çünkü israil'in yaptığı katliamı dünyaya duyurmaları gerektiğinin farkındalar. Aksi halde bu soykırım, yalnızca ABD ana akım haberlerinde yer alan önyargılı israil versiyonu olarak kalacaktı.

Gazze'den gelen gazetecilerin raporları herhangi bir yayın kurulu tarafından filtrelenmiyor. Medyanın büyük bir kısmı siyonistler tarafından kontrol edildiğinden, batılı haberler tek taraflı habercilik yapıyorlar. CNN'in Gazze ile ilgili haberlerinin basılmadan önce israil tarafından incelenmesi gerektiğine dair bir haber yayınlandı.

Gazeteciler bir savaşta uluslararası hukuk tarafından hedef olmaktan korunduklarını ve yalnızca daha geniş savaş olaylarında ikincil kazara ölüme maruz kaldıklarını biliyorlar. israil, gazetecilerin yanı sıra stratejik olarak Gazze'deki bilim insanlarını, profesyonelleri ve tıbbi görevlileri de hedef alıyor ve onlara suikast düzenliyor.

Bu soykırım, kültürle mi, ırkla mı, ten rengiyle mi, yoksa din ile mi alakalı? İsrai;l 896'daki 'der judanstat' muhtırası gibi bu yasadışı siyonist devleti yaratanın aslında siyonizm kurucusu Theodore Herzl (siyonist ateist) olduğu gerçeğini gizlemeye çalışıyorlar. Ve bir anda siyonistler dinden bahsetmeye başlıyorlar.

Peki, hangi dinden? Öncelikle israil Talmud'un (dini yasa) 3 Yemini'ni neden sildiklerini herkese açıklamalılar. Herkes kendi kutsal kitaplarını istedikleriyle çeliştiğinde değiştirebiliyor mu? Genç IDF böyle bir yasanın varlığından haberdar mı?

Bu gün; doğrudan bu yasayı ihlal eden israilin soykırım yapmasını destekleyenlerin ortak olduğu suç tarihe yazılıyor. Ve dünya halkları soykırımı; gerçeklerin sansürlü medya ve değiştirilen dini kitaplarla örtülemeyeceğini, her ihanetin ve yalanın gün gelip ortaya çıktığı gibi dünyaya duyuran cesur gazeteciler ve Filistinli gençlerden öğreniyor.