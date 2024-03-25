İsrail ahlaki itibarını kaybetti, insanlık dışı faaliyetleriyle büyük bir hata yaptı, yapmaya da devam ediyor.

Tüm ahlaki yargılarını kaybetmiş ve eylemlerinin doğuracağı siyasi izolasyondan korkan bir devletin paranoyası gibi görünüyor. Tarafsız partiler gün geçtikçe israil'in aleyhine dönüyor. Sorun saldırgan, militarist, sömürgeci siyonist yahudiler ve onların ABD'li ultra-ortodoks hıristiyan ve hindu destekçileri ve savaş suçlarının savunucusu olmaları.

Gazze'de yarattığı kanlı manzara ile israil kendisini tamamen dünyaya teşhir etti. Yüz milyonlarca insan bu dışlanmış devlete karşı uyandı. Egemen Filistin halkına sergilediği vahşice ve kitlesel katliam, tam anlamıyla insanlık dışı ve affedilemez. Bu işgalci, zehirli, çalıntı, kanlı topraklarda siyonizm hüküm sürüyor.

Bu ülkelerin şeytani amaçları Ortadoğu'nun tamamını ele geçirmek ve burayı dünya ekonomisini kontrol etmek için bir üs olarak kullanmak. Zaten ABD üzerinde tam kontrole sahipler. Gazze'yi yok ettikten sonra Mısır kanalını gereksiz hale getirmek için Ben Gurion kanalını inşa etmek. Anlaşma yaptığı BP'nin Gazze kıyısından çıkaracağı gaza konmak.

Çağlar boyunca işgal şu ​​prensibe göre işler: Farklılık hakimdir: Bu, bir ulusun bileşenleri arasında ne kadar çok çatışma varsa, işgalcinin o ulus üzerindeki kontrolünü genişletmesi ve zenginliğini ve kaynaklarını bir süreliğine tüketmesinin o kadar kolay olduğu anlamına gelir.

Filistin’in aksine israil’in yıllık hurma ihracatı yaklaşık 340 milyon dolar seviyesinde. Hurma bahçeleri, Filistinlilerin işgal edilen toprakları üzerinde yer alıyor. Bunların bir kısmı da doğrudan Filistinlilerden gasp edilen bahçeler. Yani İsrail’in ihraç ettiği hurmaların yetiştiği bahçeler Filistinlilerin zorla işgal edilen toprakları üzerinde bulunuyor.

Dünya neyi bekliyor? İran, Afganistan, Irak, Lübnan, Suriye gibi Müslüman ülkeler kendi ülkelerinin refahını ve barışını, bu savaş uğruna riske atmıyor. fransa, ingiltere ve ABD gibi ülkeler zulümlerden, katliamlardan, soykırımdan sorumlu olan israil'i destekliyor. Gazze'de Refah’ta binlerce Filistinliyi katlettiği için kınamıyorlar. Ve dünyanın geri kalanı İsrail ile yandaşlarını protesto etmeye ezilen, katledilen Filistinlilerin yanında durmaya devam ediyor.

Gördüğümüz şey, filistinlilere yönelik uzun süredir devam eden gaddarlığın giderek arttığıdır. Amerika'da, britanya'da siyasi açıdan ırkçı siyonist israil devletinde barbarca, insanlık dışı yalan iş başında. Endişe verici olan Filistin gerçeğinin, kendi gerçeklerine uydurmak için ne kadar kolay kullanıldığıdır. Medya sayesinde olayları ustaca çevirerek insanların önyargıları ve görüşleriyle oynadı. Aksine ahlaki olan, doğruyu söylemek her zaman en önemli olmalıdır.

Bu hareket, şirketleri Filistin'in gaz ve petrol rezervleri, gayrimenkulleri ve kanal imkânları için hâlihazırda sözleşmeler imzalamış olan ABD ve batılı müttefikler tarafından yönlendiriliyor. Böylece siyonist gücün küresel olarak ele geçirildiği yeni bir dünya çağına giriyoruz.