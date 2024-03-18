Direniş bir fikirdir öldüremezsiniz, çünkü direnişler ölmez! Filistin direnişi; adaletsizliği kendi gözleriyle gören, gerçekleri söylemeyen, buna göz yuman, dünyayı yöneten amerikan yönetimine ve tüm siyonist rejimlere sessiz kalan dünyaya sesleniyor. Suçlu Nazi soykırım savaşının karaları içinde yağmalanmış, soyulmuş ve aç bırakılmış Filistin halkını acımasız düşman karşısında birleşmeye çağırıyor.

Savaş hala devam ediyor, katil israil bombaları kutsal ayları Ramazan’da da durmadı. Gazze'nin kuzeyinde açlık çok şiddetli. Yiyecek yok, su yok, yaşam için gerekli ihtiyaçları yok. Gazze'de insanların zulmünü görseniz, bir insanoğlunun bunca dehşete dayanıp hayatta kalıp ölmeyeceğine inanmazsınız! Taş olsa patlar, deniz olsa taşar, su olsa buharlaşır, dağ olsa çatlar, demir olsa erir!

Haber sitelerine yüklenen Filistinlilerin objektiflerinde israil askeri, ellerini arkadan bağladığı 6 genç Filistinlinin altısını birden bir arada bağlayıp omuzladığı iple çektiğini görürsünüz. israilin, Hayfadaki hastanede tünel var diye gösterip yıktıklarını, tünel girişi diye gösterdiği çukurun su deposu çıktığına tanık olursunuz.

Batının ve yahudilerin kanlı silahları ile güçleri Müslümanları psikolojik bir sarmalın içerisine hapsetmişler. Savaşın sadece küfür ve İslam savaşı olduğuna dair bir inanç var. Bugün soykırımı savunduğunu gördüğünüz fransız yahudilerinin boykot yapıp gösteriler düzenleyenlerin çoğu Avrupa ve Amerika'dan geliyor.

Küresel tablo içerisinde az sayıda olan siyonistlerin, tüm dünyada bu kadar çok yolsuzluk, yıkım ve çalkantıya neden olabilmesi oldukça şaşırtıcı. Parayı, pornografi, eğlence, kumar gibi ahlaksızlıkları kullanarak insanların nefsini hedef alarak, devlet, medya, eğitim gibi insanlığa hizmet eden her şeye bulaşabilmektedirler.

Müslümanların kanına susamış batılı ülkelerin İslam'a karşı yaptıkları bir haçlı seferidir, soykırımdır, etnik temizliktir. Arap Müslüman rejimlerini kontrol altına alıp onları hain krallıklara dönüştürmüşler. Şeytani siyasetleri silahsız Filistinlilerin ortadan kaldırılması gereken meşru bir hedef olarak görüyor. israil halkı beyinlerini yıkadıkları çocuklarına ve askerlerine nefret etmeleri öğretiliyor, böylece Filistinlileri vurmaları halinde hiçbir sorun olmayacağını biliyorlar.

Filistin'e komşu Arap halklarının (Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan) elinde çok sayıda savunma ekipmanı mevcut. Gazze halkı; savaşı durdurma ve Filistin'i destekleme gücüne sahip gafletten uyanmak istemeyen bu halklara şöyle sesleniyor:

Ah Ürdünlüler, ah Mısırlılar, ah Lübnanlılar, ah Yemen'in özgür, kahraman adamları, ah Cezayirliler, ah Libyalılar ve geri kalan milletlerin insanları harekete geçin. Dünya neyi bekliyor. Artık dayanamıyoruz. Siz özgürsünüz, israil soykırımını, siyonist güçlerin savaşını dünyaya yayın.

Siz ve biz, en az bir yüzyıl boyunca siyonistlerden de tıpkı Naziler gibi nefret edileceğini biliyoruz.