Kadınları ve çocukları hapishanelere kapatan israil, bu kez de yapay zeka ile sivilleri katlediyor, sonra bir yalan daha uyduruyorlar. Yalan algı empoze etmeyi iyi biliyorlar. Kötü yalancılar. Onların sürekli saçmalıklarına yalnızca aptallar ve siyonistler inanıyor.Aslında insanlık tarihine geçen bu korkunç lekeden habersiz olanların Filistin halkına yapılan korkunç adaletsizliği anlamadan önce soykırımı ve antisemitizmin tarihini öğrenmesi gerekir.

Ana akım medya kuruluşlarının aksine, Al Jazzera en azından gerçeği bildirme konusunda güvenilir. Eğer bu kanallara itibar edilseydi, dünyayı siyonist israilli teröristlerin (IDF) Filistinli çocuklara dondurma dağıttıklarına inandırırlardı.

Kanlı tarihe baktığınızda avrupalı ​​sömürgeciler, daha fazla insanı öldürdüler, daha fazla toprak çaldılar. Fransa'nın Afrika'da, özellikle Cezayir'de yaptıklarıyla dolu kanlı bir geçmişi var. Kelimelerle anlatılamaz, sadece bir günde, 8 Mayıs 1945 yılı katliamında 45.000 kişi katledildi.

Bir Yahudi tarafından öldürülen tek peygamber, Hayber'de Hayberli Yahudi kadın Zeyneb tarafından zehirlenen Hz.Muhammed'di. Sorun din ve ideolojiler, farklı gruba inananlar tarih boyunca birbirleriyle savaştılar.

ingilizlerin, yahudiler ile Araplar arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Filistin'i yönetemez hale gelmesinin ardından konu 1947'de Birleşmiş Milletlere (BM) taşındı. İngiliz manda yönetiminin 1948'de son bulmasıyla Filistin toprakları silahlı siyonist örgütlere teslim edildi.

yahudi terörist grupları haganah, palmach, ırgun zvei leumi ve stern gibi örgütler Filistinlileri katletmiş ve köyleri yok etmişti. yahudiler Filistinlilerin topraklarından kendilerine pay alıp sınırlarını çizmeye Filistinlileri kovmaya başlamasıyla savaş başladı.

İngiliz Hükümeti, 1 milyon masum insanın hayatına mal olan kanlı bir NATO (ABD) savaşıyla sonuçlanan Irak'ın 'kitle imha silahları' konusunda yalan söyledi. Ahlaki açıdan yozlaşmış açgözlü liderler ve yalancı hükümetler yüzünden halklar acı çekerek öldüler.

Bu ülkeler 89 yıl sonra Hindistan'ı, 700 yıl sonra İrlanda'yı, 70 yıl sonra Mısır'ı, 129 yıl sonra da Yemen'i ingiliz işgalinden bağımsız hale getirdiğinde Filistin 75 yıl sonra özgür olacak.

ABD'nin dünya siyasetine müdahalesi artık durdurulması gerekir. Anti-semitizmin (hıristiyan haçlı seferlerinden bu yana geliştirilen, özel olarak hedeflenen ırkçılığın) her türü, ister azınlıktaki ister çoğunluktakilere karşı her türlü ırkçılık kınanmalı ve cezalandırılmalıdır.

İsrail ve destekçileri yaptıkları kötülüklerden dolayı asla affedilmeyecek, insanlık dışılığı nesiller boyu hatırlanacak. Bu kötülüğü ve insanlık dışılığı savunanlar, kamuoyu önünde yüzleşmeyi beklemelidir.