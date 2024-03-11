Filistinlilerin kamerasından masum halkın neler yaşadığını görmeye devam ediyoruz:

Kurana sarılmış bir annenin cansız bedeni yatıyor yıkıntılar arasında!

Dünyanın en büyük deri bankası olan israil’de Filistinlilerin mezarlarının tahrip edildiği, cesetlerin çalındığı ve organların yağmalandığı yönünde çıkan haberlerin ve görüntülerin yanı sıra İsrailin el koyduğu Filistinliler toplu mezarlara gömüldü! israil güçlerinin evlerinden aldığı binlerce mahkûm ve rehinenin çoğu kadınlar ve çocuklar! Kaç Filistinli kadın ve çocuk öldürüldü? yahudi çocukları Filistinli çocuklardan daha mı özel?

Kanada’nın Toronta kentindeki bir sinogogda düzenlenen emlak seminerine kayıt yaptıran adam Filistin şapkası taktığı gerekçeyle etkinliğe alınmadı. Adam arabasını park etmek istediğinde bölgenin tapusunun kendilerine ait olduğu belirtilerek izin verilmedi! Kafasında kipa takan fıçı göbekli bir canlı gülerek “cehenneme park edebilirsin” diye cevap verdi! Etkinlikte, israilin işgal altındaki Battı Şeri’ada bulunan yasadışı yerleşimlerdeki araziler satışa sunuldu!

Önceki günlerde gazze sahilinde israilli bir asker elinde tuttuğu bez afişte yıktıkları alana berber dükkanı açacağını yazıyordu!

israil askerleri, yardım alan Filistinli halkın üzerine bomba atarak, keskin nişancılarla katletti. abd ise havadan kakao ve kokmuş ürünler gönderdi! Bir amerikalı "soykırıma ortak olmayacağını" söyleyerek canlı yayında üzerine benzin döküp Gazze için kendini yaktı!

israil'e silah satmak, Gazze açıklarındaki petrol ve gaz için imtiyazlar almak ve çok fazla emekli maaşı almak ve kim bilir başka hangi yatırımların israil devletine bağlı olması, birkaç kişi için maddi kazanç, masum sivillerin yaşamlarından ve hayatta kalmaları için ihtiyaç duydukları altyapının korunmasından çok daha önemli!

Amerika'da, Britanya'da siyasi açıdan ırkçı siyonist israilde barbarca, insanlık dışı siyasi yalan iş başında. Soykırımı destekleyen ülkelerden ingiltere'de pek çok insan medyanın beyin yıkaması ve yalan haberler nedeniyle gerçek tarihi bilmiyor. İngiltere’de yahudilere silah, mühimmat ve para sağlayarak bu soykırımı destekliyor! Ellerinde kan var!

Filistinliler acı çekiyor ve israil'in onlara esir muamelesi yapmasına izin verildiği için son 75 yıldır esir olarak yaşamaktalar. israil'in bu insanlara yiyecek, su vb. gibi yaşamsal faktörleri kesebilmesi ve onları durdurmak için hiçbir şey yapılmaması korkunç bir durum. Bunca ay geçmesine rağmen Gazze'ye havadan gıda bırakılıyor ama hala tüm kamyonların sınırdan geçmesine izin vermiyorlar.

Son 18 yıldır israil işgali altındaki Filistinlilere yapılan zulmü kabul edilemez. Kimse böyle yaşamak zorunda olmamalı. Yazın 40 derece sıcaklıkta, kışın ise dondurucu soğukta su ve elektrik, barınacak yer olmadan çocuklar çadırda çamur içinde uyuyorlar. Evlerinden edinmiş Filistinliler yiyecek ablukası altında köle gibi yaşıyorlar!