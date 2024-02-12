Araştırmalar; yahudi ırkı diye bir ırk olmadığını yahudiliğin bir ırk değil, bir din olduğunu yazar. Tora, maddi ve manevi alanlarda insanlara örnek olmayı israiloğulları’ndan talep etmektedir ve ‘seçilmiş’liği bu çerçeve dâhilinde ve ağır yaptırımlarla betimler. Bu nitelikler de gene uydurdukları dinsel kökenlidir. Filistin’de yaptıkları soykırım, katliam ve barbarlığı “örnek” almayı amaçlayan başka bir zihin yaratılmamıştır.

Dünya yahudilerinin yüzde 46,2'si israil'de. 442 bin yahudi'ye ev sahipliği yapan fransa, israil ve ABD'den sonra yahudilerin en çok yaşadığı ülke durumunda. fransa'yı ise kanada (394 bin), ingiltere (292 bin), arjantin (173 bin) ve rusya (145 bin) izliyor. Fatih döneminde, Almanya’dan gelen bir grup yahudi de Osmanlı topraklarına yerleştirildiler (1470) II.

Beyazıd döneminde, 1492'de İspanya’dan (Sephardims) ve 1497'de Portekiz'den kaçan yüzbinlerce yahudi Osmanlı topraklarına kabul edilerek yerleştirildi.

Bir zamanlar İslam imparatorluğu, Syam'da (şu anda Suriye, Filistin, Lübnan, Irak, Yemen vb.) tek bayrak altında birleşmişti. Tıpkı Sovyetler Birliğine yaptıkları gibi batı müdahalesi nedeniyle halifeliğin düşmesinden sonra bölündüler. Filistin, 1516'dan 1917'ye kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. 1917'de, I. Dünya Savaşı sırasında, ingilizler Kudüs'ü ele geçirdi ve Filistin'in Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılmasına yol açtı.

İsrail yasalarına göre İran, Pakistan, Irak, Libya, Lübnan, Suudi Arabistan, Suriye ve Yemen "düşman devletler" olarak adlandırılır ve bir israil vatandaşı israil içişleri bakanlığı tarafından verilen özel bir izin olmadan onları ziyaret edemez. Son zamanlarda ülkemizde çokça yakalanan israil ajanları hak ettiklerini aldı.

israil’in ırkçılığı; tıpkı 1920'lerde ve 1930'larda Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı öncesinde faşizm ve ırkçılıkla flört ettiği ve benimsediği ve Mussolini'nin Faşist İtalya'sı ve Hitler'in Nazi Almanya'sının ırkçılığını bir zamanlar günümüzün avrupalıları ve amerikalıları olan yahudileri, romanları, sintileri ve siyah avrupalıları yok etme noktasına kadar götürdüğü gibi aynıdır.

yahudiler; Hz. Zekeriya (a.s) ve Hz.Yahya (a.s) peygamberleri haksız yere öldürmüşlerdir. 41 en-Nisa 4/155. Araplar ve Yahudiler amca çocuklarıdır. Yahudiler Hz. İbrahim'in oğlu İshak'tan, Araplar da Hz. İbrahim'in öbür oğlu İsmail'den gelir. Hz.İbrahim'in oğullarından İsmail Arapların atası; kardeşi İshak ise israiloğullarının atasıdır. Yani iki halk öz kardeştir.

Günümüzde olduğu gibi israilin Filistin katliamı 8 Ekim 1990'da da gerçekleşti. İddia edilen Üçüncü Tapınağın temel taşını yerleştirme amacındaki radikal bir grup yahudinin Mescid-i Aksa'yı "Tapınak Tepesi" ilan etmesini protesto eden 22 Filistinli, israil polisi tarafından öldürülmüş, 100'den fazlası ise yaralanmıştır. Filistinlileri öldürerek topraklarını elde etti!

Bu gün yaptıkları katliamın dinle hiçbir hiçbir ilgisi yoktur. Din ibranice’de kanun demek olmasına rağmen kanunları hiçe sayar: Filistin'in vergi gelirlerine de el koyar, masum insanların yanında hayvanları da katleder. İbranicede israil kelimesi ise, Tanrı'yla güreşen veya Tanrı'yla mücadele eden anlamına gelir. ABD, ingiltere fransa yunanistan gibi geçmişi kanlı ülkeler, israili desteklerken soykırım kelimesini kullanmaktan korkarlar. Eski ABD Başkanı Harry Truman’ın “Filistin'i küçük lokmalarla aldık” cümlesi suçlarını tesciller.