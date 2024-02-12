Merhabalar sevgili dostlar, Bu hafta ''Siirt Mutfağının''ikinci yemeği,bir çok yörenin içli köftesi olarak bilinen ,bir kaç farklı malzeme kullanımı ile Siirt Mutfağının içli köftesi yani nam-ı diğer ''KİTEL''...



GüneyDoğu Anadolunun kültür ve gelenekleriyle öne çıkan şehri SİİRT,Mezopotamya topraklarının buluşma yeri,farklı kültürlerin etkisi altında kaldığı için çok renkli ve zengin bir mutfağa sahiptir.Siirt Mutfağında geleneksel OrtaDoğu esintileri hakim olsa da ,İtalyanların geleneksel ''Kuru Ekmeğinden'',Fransızların kır bitkilerinden yapılan yemeklerine kadar bir çok benzerlikle karşılaşılır.Kebap türünden çok tencere yemeklerinin öne çıktığı Siirt Mutfağı,et,sebze ve bakliyat kullanımında denge sağlamaktadır.Sakatat yemeklerinin de oldukça ünlü olduğu şehir de tatmanız gereken bölgeye has bir çok yemek çeşiti bulunur.

Zengin çeşitliliğe sahip Siirt Mutfağını,Siirt'li hanımlar özene bezene hazırlayıp,geleneksel lezzetleri anneden kızına eski tarif ve gelenekleri ile sürdürmeye devam etmektedirler.

Farklı kültürlerin yöresel lezzetlerini tatmak isteyenler için buyrun ''KİTEL''yapımını birlikte öğrenelim.



• MALZEMELER:

• 400 gr (3 su bar.) Köftelik Bulgur

• 1 çay bar.(80gr) İrmik

• 1 tat.kaş.tuz

• 1 çay kaş. Kişniş

• 1,5 su bar.Ilık su

• HAZIRLANMASI:

• Bir kase içinde bulgur,irmik,tuz ve kişnişi karıştırın.

• Üzerine ılık suyu ekleyin ve 15 dakika üzeri kapalı olarak bekletin.

• Yumuşayan bulgurları mikser kabına alın (stand mikseriniz varsa çok kısa sürede)yoksa elle yoğurarak hamur kıvamı alana kadar yoğurun yada mikserle karıştırın.

• Eğer karışım çok sert olursa az miktarda su ilavesi ile kıvamını yumuşatın.

• İÇ HARCI:

• 500 gr Kıyma

• 4 ad mor soğan

• 50 gr ( 1 yem.kaş)Tereyağ

• 3 yemek kaşığı Zeytinyağ

• 60 gr iri doğranmış ceviz

• Tuz-Kişniş-Karabiber-kırmızıbiber

• HAZIRLANMASI:

• Mot soğanları çok ince olacak şekilde doğrayın ve tavaya alarak kavurmaya başlayın.

• Zeytinyağını ekleyin ve suyunu tamamen çektirin.

• Kıymayı ekleyerek kavurmaya devam edin.

• Tereyağ,tuz,kişniş,ve biberleri ilave edin karıştırın.

• Ateşten indirdikten sonra cevizlerini ekleyin. Ve soğutun.

• GENEL HAZIRLAMA:

• Kitelin dış kısmından mandalina büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayın.

• İç kısmını oyarak çanak şekli verin ve iç harcından koyarak yassı köfteler haline getirin.

• Dış kısmının ince olmasına özen gösterin.

• Bütün malzemeleri aynı şekilde hazırlayın.

• Genişçe bir tencereye su doldurun ve az tuz ilavesi ile kaynatın.

• Kaynayan suya köfteleri bırakın.

• Köfteler suyun üzerine çıkınca 5 dakika daha piştikten sonra tabağa alın.

• ÜZERİNE:

• 1,5 yem.kaş.Tereyağ

• 1 tat.kaş.kırmızı biber

• Servis esnasında ''KİTEL''lerin üzerine kızdırılmış tereyağında kırmızıbiber gezdirin.

• Afiyet olsun.

• Sevgiyle...