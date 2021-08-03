Mehmet Ali Babar

Benim üstümde de çok ama çok büyük emeği olan dünyanın tanıdığı bir isim.

Spor Camiasında hocaların hocası olarak bilindiği gibi, yaşamına onlarca madalya, plaketler sığdırmamış sadece , yüzlerce öğrenci yetiştirmiş ülkemize Asya’dan Avrupa’ya bir çok şampiyonluklar ve genç yetenekler kazandırmış büyük Antrenör.

Hocamı kaleme almasaydım ben ve sizler için çok büyük bir eksiklik olurdu...

50 YILLIMI SPORA ADADIM

1956 yılında Bayburt’ta dünyaya geldim.

Çocukluğumdan beri boksa ve kareteye düşkündüm. Tabi o dönemeler boksa ve kareteye iyi gözle bakmıyorlardı.

Ama balık burcunun verdiği özellik midir ? bilmiyorum ama çok inatçı ve hırslı bir yanım var. Kafama koyduğum şeyi ne pahasına olursa olsun yaparım . Nihayetinde çok şükür bu hevesimi kursağımda bırakmadım .

1971 yılındaki Maçlardaki performansım 1973 yıllarında İstanbul’a gelmeme vesile oldu. Tabi o dönemeler çok zor şartlar altında çalışıyor geceleri ise Spor yapıyordum çok başarılar ve galibiyetler elde ettim. Ama en uzun Spor dalım Taekwondo oldu. 18 sene yaptım. 1994 yılında ise kick boxinge heves sardım. O tarihten bu yana hala bu sporu yapıyorum.

KICK BOKS FEDERASYONUN İLK HAKEMLERİNDENİM

Taekwando bölge hakemliği, uluslar arası hakemlik, 3 yıl boyunca da kick boks il temsilciliğini yaptım.

20 YILLIK SPOR KLÜBÜMÜ PANDEMİ YÜZÜNDEN KAPATTIM

Dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs en çokta bizi etkiledi. Sadece 20 Yıllık bir Spor salonunu değil. Yüzlerce öğrencin yetiştiği bir Spor okulunu kapattım. Kulübümüz de MUAY THAİ, BODY BUİLDİNG, FİTNESS, STEP, AEROBİK, KRAV MAGA MMA yani diğer adıyla kafes dövüşü, KICK BOKS ve daha adını hatırlamadığım nice sporlar yapılıyordu.





ÖZEL DERSLER VERİYORUM

Hocam kulübü kapattınız ama derslere devam ediyorsunuz değil mi?

Evet özel dersler veriyorum gerek salonda gerekse açık alanlarda. Sporu illa kapalı alanda değil, açık alanda da yapabilirsiniz. Pandemi sürecinde hep açık alanlarda çalıştık. Bu şekilde öğrencileri Maçlara hazırlıyorum..

Gayet de güzel ve keyifli oluyor.

İyi Sporcu nasıl olunur? "Z" kuşağı gençlere tavsiyeniz nedir?

Bence bir sporcuda olması gereken ilk özellik iyi ahlaklı olmasıdır. İyi sporcu çevresinde kendinden büyük olanlara (antrenör, idareci, yaşça büyük sporcular) karşı saygılı, küçüklere karşı sevecen olmalıdır. Antrenmana zamanında gelir. Uykusuna beslenmesine dikkat eder.

Sporcunun işini sevmesi başarı ve mutluluk yolundaki en önemli adımdır. Sevgi içten gelir ve karşılıksızdır. Aynı zamanda yaratıcılığında kaynağıdır. Sporcu bir yaptığı sporu sevdiği ölçüde sorumluluk alır ve bağlılık hisseder.

Özgüven arzu edilen davranışları yapabilme inancı ve yeteneğidir. Başarı için özgüvenin tam olması gerekir. Yetersiz ya da aşırı özgüven sporcuya zarar verir.

İyi sporcu kendini motive eder. Dışarıdan motive edilmeyi beklemez. Kendi için neyin önemli olduğunu bilir ve amacına ulaşmak için bir yol bulur.

Sporcu daima olumlu olmalıdır. Olumsuzlukları düşünmez.

Sporcu yaşamının yaptıklarının ve yapamadıklarının tek sorumlusu olarak kendini görür. Mazeret aramaz ve kimseyi suçlamaz. Öğrenmeye her daim açtır. Mükemmelliğin kestirme yolu olmadığından sabretmeyi bilir.

HAYALİMDEKİ TEK SPOR DALIYDI!!!

TENİS YAPIYORUM

Çocukluğumda ki tek yapmak istediğim hayalimi sonunda gerçekleştirdim. Haftanın üç günü öğrencilerimle birlikte tenis maçı yapıyoruz. Çok zevkli ve eğlenceli geçiyor. Ben Sporun her dalını çok seviyorum. Spor benim vazgeçilmezim, olmazsa olmazım.

Bence her sağlıklı bireyin yapması gerekir. Sporun hangi alanı olursa olsun fark etmez. Ama spor şart.

Hocam Çok Teşekkür ederim beni kırmayıp bu söyleyişi kabul ettiğiniz için.

Ben Teşekkür ederim Sevgili Mehmet Ali...