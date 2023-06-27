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Herkese selam olsun…

Öncelikle Kurban Bayramımız tüm Türkiye’me, Müslüman âlemine mübarek olsun… Dilerim, herkes için hayırlı, güzel bir bayram olur …

Trafikte çok dikkatli olmanızı özellikle rica ediyorum. Elbette kurban kesimini işin ehlisine bırakmanızda fayda var. Zira her bayram, acemi kasaplar haberleri epey yer kaplıyor.

Geçelim keşiflere…

Keyifli okumalar…

HAFTANIN KEŞİF SAHNESİ: “SEYYAL TANER”

SEYYAL TANER, ÖNCEKİ AKŞAM WINGS KONSERLERİ KAPSAMINDA ZORLU PSM TOUCHE’DE İSTANBULLU MÜZİKSEVERLERLE BULUŞTU.

70’lerde ve 90’larda yapmış olduğu en güzel şarkılarıyla iki saat sahnede kalan Seyyal Taner, konserini “Naciye” isimli şarkısıyla açtı. Taner “Alladı Pulladı”, “Son Verdim Kalbimin İşine”, “Şiirimin Dili” gibi sevilen şarkılarının yanı sıra yeni yapmış olduğu single şarkıları “Elma” ve “Armut” u sahnede ilk defa canlı okudu.

BENİ PAMUKLARA SARMALAYIN

Pandemi sonrası saçlarını boyatmayan ve yeni saç imajıyla ilk defa hayranlarıyla buluşan sanatçı; “Pandemiden dolayı sahnelerden o kadar uzak kaldım ki sizleri çok özlemişim; ama bundan sonra hep sahnelerdeyim. Bunca yıllık sanat hayatımda müziğimden, duruşumdan ve ilkelerimden hiç taviz vermeyen ender isimlerdenim. O yüzden beni pamuklara sarmalayın” dedi.

HAFTANIN KEŞİF KISA FİLMİ : ‘VİCDAN (CONSIENCE)’

‘VİCDAN’ ÜLKEMİZİ ULUSLARARASI KISA FİLM FESTİVALİ’NDE TEMSİL EDECEK

Yönetmenliğini Onur Can Tögen'in yaptığı Vicdan (Consience) isimli kısa film, Uluslararası Kısa Film Festivali’nde ülkemizi temsil etmek üzere ilk 10 film arasına girdi.

Film bir inşaat firması sahibinin geçmişiyle yüzleşmesini konu alıyor.

Filmde Zaim Güvenç, Günay Anaroğlu, Volkan Çendik, Ercüment Arslan, Erdem Anıl Uçar, Ömer Deliktaş, Anıl Avcu ve Zehra Karabörk rol alırken; senaryoyu ve filmin yönetmenliğini Onur Can Tögen üstleniyor.

Filmin ülkemizi Uluslararası Kısa Film Festivalinde temsil etmesinden mutlu olduklarını kaydeden film ekibi daha nice projelerde bir arada olmak temennisinde bulundular.

HAFTANIN KEŞİF ALBÜMÜ: ‘SÜREYYA AYVAZOVA’DAN DELİYE DÖNERİM KESİN’

İki yıl önce Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelen ve ilk tekli single çalışması “Sarı Gelin”i müzik

piyasasına kendi yorumu ile sunun Azeri güzeli Süreyya Ayvazova sesinin güzelliği ile adından

söz ettirmişti. Ardından da “Ne Olur Allahım” adlı ikinci şarkısını da müzikseverlere sunan genç sanatçı, Akbulut Sanat Management ve Müzik Yapım sahibi yapımcı ve yapımcı Harun Akbulut’un büyük desteğini aldığını belirterek başarısında etkisini büyük olduğunu söyledi.

Müzik çalışmalarına hız kesmeden devam eden ve sürekli üretim içinde olan Süreyya Ayvazova, şimdi de son single çalışması “Deliye Dönerim Kesin”e klip çekti ve büyük emek harcadığı şarkıyı piyasaya çıkarttı. Bu şarkının kendisi için oldukça önemli olduğunu belirten Ayvazova, şarkısının sözlerinin şiirlerin efendisi olarak nitelediği Ahmet Selçuk İlkan’a ait olduğunu söyledi. Bestesi Zühre Dalmaz’a, aranjörlüğü ise Sezgin Gezgin’e ait yeni şarkısıyla

iddialı olan sanatçı şarkının dinleyenlerin gönüllerini okşayacağını söyledi.

HAFTANIN KEŞİF GECESİ: ‘AVRUPA MÜZİK TOPLULUĞU GALASI’

AVRUPA MÜZİK TOPLULUĞU, SEZONU KONSER TADINDAKİ GALAYLA KAPATTI…

İstanbul'un en etkin ve başarılı korolarından biri olan Avrupa Müzik Topluluğu sezonu konser tadındaki galayla kapattı. Sosyal sorumluluk projeleri ile adından sıkça söz ettiren Avrupa Müzik Topluluğunun galasında izleyiciler müziğe doydu.

Süreyya Teras sahnesinde yapılan " Avrupa Müzik Topluluğu Galasına" çok sayıda davetli katıldı. Gala gecesinde bir konuşma yapan Avrupa Müzik Topluluğu Başkanı Selda Özer, sezonu böylesine güzel bir geceyle kapatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Özer, Avrupa Müzik Topluluğu olarak yeni sezona yine konserlerle ve projelerle başlayacaklarının da müjdesini verdi.

Şef Mustafa Ertürk eşliğinde Avrupa Müzik Topluluğu üyeleri şarkılarını önce solo seslendirdiler. Geceye katılan sanatseverlere müzik dolu anlar yaşatan koro üyeleri galanın sonunda toplu olarak şarkılar söylemeyi de ihmal etmediler.

HAFTANIN KEŞİF YARDIM GECESİ: ‘ SMA’LI ÇOCUKLARIN SESİ ’

SMA’LI ÇOCUKLARIN SESİ OLMAK İÇİN SAHNEYE ÇIKTILAR…

20 Haziran 2023 Salı günü, saat 20.30’da Dorock Xl Venue Taksim’de birçok sanatçının

katılımı ve 1 Bebek 1 Umut Platformu’nun iş birliğiyle 7 Sma’lı bebek için yardım gecesi

düzenlendi. Sunuculuğunu Olcay Kutluca ve İlknur Özkuş’un üstlendiği gecede, sanatçılar seyircileri performanslarıyla coşturdu. Her sanatçıya teşekkür plaketi takdim edildi.

Toplanan tüm gelir platform bünyesinde bulunan Sefa Arput, Duru Sağlık, Medine Birelli, Meryem Acar, Yiğit Aras Tunç, Aslı Aslan ve Ebrar Nur İnan’a eşit şekilde pay edildi.

Güzel insan, sevgili arkadaşım Okan Tok, geceye hem 65 bilet satarak, hem de muhteşem bir sahne performansı alarak destek verdi. Elbette sadece Okan değil, birçok sanatçı o gece performanslarıyla Sma bebeklere desteklerini gösterdi.

Geceye Destek Veren Sanatçı Ve Konuklar:

· Ersan Er

· Özge Arda

· Dj Alper Uzun

· Rapçi Jaylarka&Kalopsia

· Feride Hilal Akın

· Alaaddin Ergün

· Rapçi Polemick

· Fenomen Kırmızı Oje

· Rapçi XIR

· Sevtuğ Kasapbaşoğlu

· Okan Tok

· Cüneyt Öznalçın

· Meg

Katılımın beklenenin altında olması açıkçası hepimizi çok üzdü. Zira her sanatçı sadece Sma’lı bebekler için sahneye çıktı. Umarım bundan sonraki organizasyonlarda katılımlar daha yüksek olur. Konsere katılamayacak bile olsanız bilet alıp, destek olabilirsiniz.

www.instagram.com/1bebek1umut sayfasını da takip etmeyi unutmayın. Sma bebekler yardımlarınızı bekliyor.