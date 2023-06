Doğan Kitap, 100. Yılı’nda Cumhuriyet’in ve onun kurucusunun bilime, aydınlanmaya verdiği önemi kanıtlayan, her okulda, her kütüphanede bulunması gereken bir eseri Geometri’yi yayımladı. Atatürk tarafından bizzat kaleme alınan, eseri Prof. Dr. Cem Say tarafından derlendi.

1936-1937 kışında Dolmabahçe Sarayı’nda yazılan Geometri kitabı, Türkleri yüzyıllardır takıldıkları karanlık çağdan çıkarmayı hedefleyen sürecin iki önemli unsuru olan eğitim ve dil devrimlerinin kesişiminde Atatürk’ün kendi elinden çıkmış simge bir eser.

Zihnimizi açan, geometriyi, matematiği “görmemizi” sağlayan boyut, uzay, yüzey, düzey, çap, yarıçap, kesit, yay, çember, teğet, açı, açıortay, taban, yatay, düşey, dikey, yöndeş, konum, üçgen, dörtgen, beşgen, köşegen, eşkenar, ikizkenar, paralelkenar, yanal, yamuk, artı, eksi, çarpı, bölü, eşit toplam, oran, orantı, türev, alan, varsayı, gerekçe gibi terimleri Atatürk üretti ve savaşın etkilerini üzerinden atmaya çalışan genç Cumhuriyet’in çocuklarının geometriyi kendi dillerinde kolayca öğrenmesi için bu kitabı kaleme aldı.

Dilbilimciler ve tarihçiler tarafından birçok kez incelenen ve üzerine makaleler yazılan bu eser ilk kez“sayısalcı” gözüyle bir mühendislik hocası ve bilim yazarı tarafından irdeleniyor. Geometri, Cumhuriyet’in 100. Yılı’na Armağan dizisinin ikinci kitabı. Kitabın bir diğer özelliği de Atatürk’ün 1937’de Sivas Lisesi 9-A sınıfına verdiği geometri dersini izleyen, Atatürk’ten bizzat geometri dersi alan öğrencilerden biri olan Cemil Say’ın, Prof. Dr. Cem Say’ın babası olması

Serkan Çelikel “Arada Bir” ‘le zirveyi hedefliyor

Elazığ doğumlu arabesk sanatçısı Serkan Çelikel ilk teklisi “Arada Bir” ile müzikseverlerle buluşmanın heyecanını yaşıyor

Serkan Çelikel söz, müzik ve düzenlemesi Ozan Arapoğlu’na ait olan ilk single çalışması “Arada Bir” hakkında yaptığı açıklamada “Daha çocuk yaşlarda müzikle tanıştım. Sokaklarda Anadolu Rock müziği yaptım. Uzun bir süre bu tarz müzik ile ekmek paramı kazandım ve daha sonra arabesk müziğine yöneldim. “Arada Bir” ile ciddi bir çıkış yakalayacağıma inanıyorum. Bu çalışmamın ardından yıl sonuna doğru da yeni bir albüm için tekrar stüdyoya gireceğim” diyerek duygularını ifade etti.

Çelikel “Arada Bir” adlı şarkısının klip çekimleri karşısına geçerken yönetmen koltuğuna da usta yönetmen İbrahim Bülbül oturdu.

Ekin Alkan’dan ilk solo tekli

Kendini bildi bileli müzik ile uğraşıp kendi şarkılarını yazan, dinleyicilerin Monokrom grubuyla da tanıdığı Ankara’lısinger-songwriter Ekin Alkan, bu sefer alternatif tınılı ilk solo teklisi “Bir Yer Bul Bana” ile dinleyicilere merhaba diyor! Sözü Ekin Alkan’a ait olan şarkının müziği Ekin Alkan & Yiğitcan Sağır ortaklığında yazılırken Yiğitcan Sağır aynı zamanda şarkının düzenlemesini ve mix-mastering işlemlerini de üstlendi.

Ekin Alkan, “Bir Yer Bul Bana”yı şu sözlerle anlatıyor:

“Bir Yer Bul Bana, ne yaparsa yapsın kendisini bir yere ait hissedemeyenlerin isyan çığlığı tadında bir şarkı. Şarkı sözlerinin melankolikliği ve kaybolmuşluk teması etrafında düzenlenmesiyle müziğin de bir o kadar hareketli olması kaybolmuş ve kendini bir yere ait hissedemeyen bu kişinin her şeye rağmen arayışa ve hayatla dansına devam etmesini simgeliyor. Kim olduğunu, nerede olduğunu, nerede olmak istediğini ve nereye yürüdüğünü anlamaya çalışan, bu yolda kendini kaybolmuş hissedenlerin duygularına ortak olacak bir şarkı.”

Bir Yer Bul Bana, başta Spotify olmak üzere pek çok dijital platformda dinleyicilerle buluşmayı bekliyor.

OZAN ÇAKMAKOĞLU’NDAN İLK ÖYKÜ KİTABI ’’ORGANİK CİNAYETLER’

Yazar Ozan Çakmakoğlu’nun, günümüzde yaşanan doğaya yabancılaşma ve "Doğayı insan penceresinden bakarak yargılama" yanılgısına dikkat çekmek için yazdığı öykü kitabı "Organik Cinayetler", Yol Akademi Yayınevi’nin markası olan Mythos Kitap etiketiyle çıktı.

Kitabın Özeti: Kitap, ilhamını genelde yaban hayvanlarının günlük yaşamındaki ilginç ama pek de bilinmeyen olaylardan alan öyküler içeriyor. Ne var ki, öykülerin kahramanları söz konusu hayvanlar değil, insanlar. Böylelikle hem doğayla empati kurmaya çalışmanın artıları ve eksileri hem de kurgusunu doğadan alan cinayet öyküleri ortaya çıkıyor.

Kitabın yazarı Ozan Çakmakoğlu; “Kitapta, ekolojiye, doğaya; özellikle de yaban hayatına ilgi duyan hemen herkesin ilgisini çekecek öyküler olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında fantastik ve korku/gerilim türü sevenleri çekecek pek çok unsur da barındıran bir öykü kitabı” açıklamasını yapıyor.

EYPİO VE DİDAR’DAN YENİ ŞARKI ’’VURGUN’

Türk müzik dünyasının sevilen isimleri Eypio ve Didar, müzikseverlerle paylaşmak için sabırsızlandıkları yeni şarkıları "Vurgun"u yayınladı. Şarkının sözleri Didar Nurberdiyev ve Eypio’ya, müziği Didar Nurberdiyev’e ait. Aranjman ise İlkanGünüç tarafından gerçekleştirildi.

"Vurgun", Amirali Ghorbanzadeh'in yönetmenliğinde çekilen etkileyici bir videoya sahip. Şarkının prodüktörlüğünü Tolga Aykut ve İlkanGünüç üstlendi. "Vurgun"un yayınlanmasıyla birlikte, şarkı Mahzen FabrickYouTube kanalında müzikseverlerle buluştu. Ayrıca şarkı, Mahzen Media etiketiyle tüm dijital platformlarda dinlenebilir durumda.

Eypio ve Didar, "Vurgun" ile dinleyicilere sürpriz bir işbirliği sunuyor. Şarkının enerjik ve akılda kalıcı melodileri, güçlü vokalleriyle birleşerek dikkat çekiyor. Bu yeni çalışmalarıyla müzikseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedefliyorlar.

"Vurgun"un yayınlanmasıyla ilgili konuşan Eypio ve Didar, şunları söylüyor: "Bu şarkıyı hayranlarımızla buluşturmak için çok heyecanlıyız. İçinde bulunduğumuz işbirliği süreci ve ortaya çıkan müzik, bizim için büyük bir tutku ve emek ürünüdür. Umarız dinleyicilerimiz de bu enerjiyi hisseder ve keyifle dinler."

“ALTIN NAR ÖDÜLLERİ” SAHİPLERİNİ BULDU…

Bu yıl ilki düzenlenen “Altın Nar Ödülleri” Hilton DoubleTree-Piyalepaşa Oteli’nde düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu…

Sunuculuklarını Gökay Kalaycıoğlu ve Ece Gürsel’in yaptığı ve Mine Kızılalev’in organizasyonuyla düzenlenen törene, iş, medya ve sanat dünyasından oldukça geniş bir katılım gerçekleşti

Törende ödül alan isimler

Meslek Başarı Ödülü… Banu Noyan

Meslek Başarı Ödülü… Çiğdem Tunç

Pop Müzik Onur Ödülü… Burçin Birben

Pop Müzik Onur Ödülü… Beste Açar

Yılın Ses Sanatçısı… Esra Özmen

Yılın En İyi Halk Müziği Sanatçısı… Ayşe Dinçer

Yılın Düet Şarkısı… Dora-Ahmet Altınbaşak

Yılın En İyi Haber Bülteni… Show Tv Ana Haber- Rıdvan Bıyık

Yılın En İyi Kadın Haber Spikeri… Sinem Fıstıkoğlu- Halk Tv

Yılın En Genç Pop Şarkıcısı… Ferah Zeydan

Yılın En İyi Erkek Arabesk Fantezi Müzik Sanatçısı… Ferman Toprak

Yılın En İyi Tiyatro Oyunu… Boeing Boeing