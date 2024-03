2024 yılının Ocak ayında daha lise yıllarından beri arkadaş olan Sevim Varlıklar ve Çisil Egeli tarafından kurulan grup Karss ilk teklisi “Boğmayın Beni” adlı şarkılarını müzikseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyor.

Solo kariyerini hali hazırda tek başına devam ettiren Çisil Egeli daha fazla üretmek adına yollar ararken uzun yıllardır dostu olan Sevim Varlıklar ile güçlerini birleştirerek müzik dünyasına iddialı bir giriş yaptılar.

Türkçe müziğin 90’lar disko ve house esintileriyle yeniden yorumlandığı, elektronik bir altyapıyla hazırlanan şarkılar, sözleriyle gündelik konulardan sıkılan insanların sesi olup onları biraz da olsa dans ettirmeyi amaçlıyor. Ana ilhamları Avrupa diskolarını silip süpüren house ritimleri olan Krass!, “hiç birşey çok da önemli değil ya” felsefesiyle ciddi duyguları esprili bir dille ifade etmeye çalışıyor.

Mavi Müzikhol

Elçin Güler tarafından kaleme alınan yönetmenliğini Muharrem Uğurlu’nun yaptığı, Gülşah Yavuz ve İpek Yorulmaz tarafından sahnelenen bir Ankara pavyonu hikayesi olan Mavi Müzikhol oyunu 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde özel gösterim ile Endless Art Taksim’de seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor.

Mavi Müzikhol oyunu konusu ve gerçekçi sahneleri ile ön plana çıkarken iki konsomatris kadının hikayesini seyircisine sunuyor. Mavi Müzikhol oyununda Gül ve Bahar karakterlerine hayat veren Gülşah Yavuz ve İpek Yorulmaz’da oyunculukları ile ön plana çıkıyorlar.

Mavi Müzikhol oyunu erkek egemen eğlence dünyasında kendi ayakları üzerinde basmaya çalışan kadınların hayatına yolculuğa çıkarırken müzikhol ışıkları ve müzikler arasında sıkışıp çocuk kalan kadınların hikayesini gerçekçi bir dille anlatıyor.

Mavi Müzikhol oyununun ışık tasarımını Barış Kaan Çapan yaparken yönetmen yardımcılıklarını da Serap Üsküplü ve Pelin Koçak üstlendiler.

Melisa Uzunarslan’dan “Geçmiyor Günler”

Keman sanatçılığı ile Türkiye’nin önde gelen isimleriyle sahnelerde görmeye alıştığımız Melisa Uzunarslan bugüne kadar yayınladığı iki albümü ve teklileri ile müzik dünyasında emin adımlarla ilerlerken bu kez de Türk edebiyatının önde gelen yazar ve şairi Sabahattin Ali’nin “Geçmiyor Günler” şiirini besteleyip yorumlayarak ekliyor.

Melisa Uzunarslan, “Hüzün duygusunu betimlemeye olan yeteneğini, ilkbahar yaklaşırken “ticari kaygıları olmadığını ve kendisi için duyguların mevsimsiz olduğunu” söylüyor.

GALA ŞIKLIĞI

Çekimleri Azerbaycan ve Türkiye’de yapılan yönetmenliğini İbrahim Bülbül’ün üstlendiği “Nisan” filminin galası hem Türkiye’de hem Azerbaycan’da yapıldı.

Nisan filminin galası önce Türkiye’de yapıldı ve ardından Azerbaycan’da Flame Towers’ta yapılan galaya Azerbaycan’ın önde gelen isimleri katılırken galada Canan Nezirova sempatik tavırları ve şıklığı ile galaya adeta damgasını vurdu.

Heyecanlı olduğu gözlerden kaçmayaN Canan Nezirova galaya gelen herkesle ilgilenmeye çalışırken hayranların fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmediği ve bazı hayranlarına da imzalı film afişini verdiği öğrenildi.

Selin Karaağaç’tan yeni tekli

Son teklisi "Deprem" ile Spotify'ın EQUAL Türkiye listesinde yer bulan Selin Karaağaç, bağımsız bir müzisyen olarak sürdürdüğü yolculuğuna bu kez EDM tarzda elektronik tınılı bir şarkıyla devam ediyor. Söz ve müziği Selin Karaağaç'a ait olan şarkının prodüksiyon, mix ve mastering süreçlerini ise Ozan Türkan üstlendi.



Selin Karaağaç'ın birbirini izleyen şarkılarının temaları da birbirini takip ediyor; "Önünde Durma" da yeniden cesaret etmeye, dibini görmeden suya atlamaya bir çağrı. Selin bu şarkısında kendi önünden çekilmeye, sevginin önünde durmamaya davet ediyor. Kapak fotoğrafında da önceki şarkılarından "Bahar"a gönderme yapıyor

“Kafatası” kapalı gişe

Nazım Hikmet'in yazdığı, Arzu Önder ve Şenol Önder'in uyarladığı, dramaturgluğunu Arzu Önder'in, yapımcılığını Şişli Tiyatrosu'nun, üstlendiği “Kafatası” adlı oyun seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.

Oyunun yönetmenliğini Şenol Önder yaparken Önder aynı zamanda dekor tasarımını da gerçekleştirirken Cem Burçin Bengisu, Zeynep Eylül Çırak, Cem Okyay, Görkem Örskıran, Selçuk Delipınar, Hafize Başak, Deniz İnanç, Sevim Erdoğan başlıca rolleri paylaşmışlar.

" Kafatası" Nazım Hikmet’in, ilk kez doksan iki yıl önce Darülbedayi’de sahnelenen oyunundan uyarlanmış bir traji komedi ve oyun Dolaryanda adlı bir hayali ülkede geçmektedir.

Oyunun konusuna kısaca değinmek istersek :Verem serumunu bulan Dr.Dalbanezo'dan geriye kalan kafatasıysa bütün hayatı boyunca işe yaramamış bir insanın kafatası olarak, sergilenmeye değer görülür.

Gönülleri fethetti

Sanat ve futbol camiası Down sendromlularla iftarda bir araya geldi. Aktif futbol hayatı döneminde Down sendromlulara sıkça destek veren Mehmet Topal, pandemi döneminde ara verdiği buluşmalara bu kez teknik adam olarak devam ediyor. Mehmet Topal ile eşi Selda Topal, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’nde, Down sendromlu bireyler için özel bir buluşma düzenleyip sanat ve spor camiasının önde gelen isimlerini iftarda bir araya getirdi.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlık yolunda ilerleyen ve UEFA A Lisansı’nı alan Mehmet Topal, organize ettiği iftarda, “Öncelikle bütün kardeşlerimizin Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nü canı gönülden kutluyoruz. Bu akşam burada çok güzel dostlarımız ve arkadaşlarımız vardı. Bu özel kardeşlerimizle çok güzel sohbetlerimiz oldu. Hem onlar hem de bizim için unutulmayacak bir akşam oldu. Gelen bütün misafirlerimize, dostlarımıza sonsuz teşekkür ederiz. İnşallah bu tür güzel organizasyonlarımıza devamı edeceğiz” dedi.