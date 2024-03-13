Legend Fashion magazin ‘’Yılın En Efsaneleri’’ ödülleri Türkiye İstanbulda The Green Park Otel’de sahiplerini buldu. Ukrayna, İngiltere, Azerbaycan’dan sonra Türkiye’de 4.cü gerçekleşen Legend Fashion Magazin'in Yılın En Efsaneleri Ödül töreninde ünlü isimler ödüllerini aldı.
Sunuculuğunu Şenol İpek ve Legend Fashion magazin imtiyaz sahibi Oksana Kuznetsova üstlendi. İşte 2024 yılı Legend Fashion Magazin Ödüllerini kazanan isimler…
İşte “Yılın En Efsaneleri” ödüllerini kazanan isimlerden bazıları:
Cenk Torun, Mahassine Merabet, Halil İbrahim Ceyhan, Sıla Türkoğlu, Barış Baktaş, Yağmur Yüksel, Berat Rüzgar Özkan, Gece Işık Demirel, Nana Stambolishvili, Oğuz Han, Murat Başaran oldu.