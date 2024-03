Daha ilkokul sıralarında öğretmeninin okul korosuna almasıyla müzikle tanışan Ergül Ulu aldığı şan ve solfej dersleri sonrasında profesyonel olarak müzik dünyasına atılarak İstanbul’un gözde mekanlarında sahne almaya başladı.

Ergül Ulu söz ve müziği kendisine ait olan “İstanbul” adlı şarkısını müzikseverle buluşturmanın heyecanın yaşıyor. Başarılı sanatçı bu şarkısının klip çekimleri için kameralar karşısına geçerken yönetmen koltuğuna da Merve Keyf oturdu.

Aynı zamanda banka ve sigortacılık bölümü mezunu olan Ergül Ulu başta “Yedi Kocalı Hürmüz” olmak üzere “Kanlı Nigar” gibi tiyatro oyunlarında da başrolde oynayarak sanatsal başarısını taçlandırmayı da bildi.

Ergül Ulu son çalışması hakkında da “İstanbul adlı şarkım için çok ciddi emek verdim. Bu şarkım kısa sürede müzik otoritelerinden büyük beğeni aldı. Kendime ait birçok eserim var ve bunları en kısa zamanda hem müzikseverlerle hem hayranlarımla buluşturmak için çalışmalarıma devam ediyorum” diyerek duygularını dile getirdi.

100 bölüm heyecanı

Zehra Sadıç sunuculuğunu yaptığı spor magazin programının 100. bölüm heyecanını yaşıyor.

Number Türk TV ve Number TV ekranlarında her hafta seyirciyle buluşan programın başarısı hakkında açıklamalarda bulunan Zehra Sadıç, “Radyoda haber yaparken aslında spor ilgi alanımdı. Spor dünyasındaki kadınlarla ilgili ön yargıyı kırmak için bu programa başladım, şimdi ise 2. yılını doldurmak üzereyiz.. Başarılı sporcuların hayatı bu programla beraber daha çok merak edilip ilgiyle takip edilmeye başlandı. Çünkü sporun daha eğlenceli halini yansıtıyoruz. Her bölümü keyifle çekiyoruz umarım izleyicilerimde izlerken aynı keyifi alıyordur” dedi.

Ayrıca başarılı sunucu, Number Fm ve Number Türk Fm’de hafta içi her gün 07.00-20.00 saatleri arası her saat başında haberleri sunuyor

5 farklı dalda ödül aldı

İstanbul Uluslararası Bahar Film Festivali’nin bu yıl en dikkat çekici yapımı Son Akşam Yemeği oldu. Uludüz Medya tarafından düzenlenen, Piramid Sanat ve Hacettepe Üniversitesi Türk-Alman İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin desteğiyle gerçekleştirilen festival, 15 Mart 2024 tarihinde 38 ülkeden 1283 başvuru ve 130 dereceye giren film ile izleyicilerle buluştu.

Son Akşam Yemeği, beş farklı kategoride ödüle layık görülerek festivalin en çok konuşulan ve övgü alan yapımı oldu. Levent Onan’a En İyi Yönetmen ödülünü kazandıran Son Akşam Yemeği, festivalin en prestijli ödüllerini toplamayı başardı. Film, ayrıca En İyi Uzun Metraj Film, En İyi Sinematograf, En İyi Kadın Oyuncu (Pelin Akil ve Azra Aksu) ve En İyi Erkek Oyuncu (Onur Tuna ve Engin Şenkan) kategorilerinde de ödül aldı.

Perma Fusion EP yayında

5 şarkıdan oluşan kısa çalar albümde Perma’ya Mali’den Abidox ve Türkiye’den Grenze eşlik ediyor. Müzik altyapılarında Gambiyalı prodüktör Ouzey Duboiz ve İbrahim Uludağ, ses düzenlemelerinde Berkan Hançer imzası bulunuyor.

Farklı kültürleri ve bir araya getiren çalışmada ortak nokta ise Esenyurt. Yaklaşık iki sene evvel demoları kaydedilen albümde farklı ülkelerden isimler görüyoruz. Bu isimleri bir araya getiren yer Esenyurt. Adı sürekli göç ve kriminal olaylarla anılan semtin müzikal tarafında Perma’nın dinliyoruz.

Fusion bir yanıyla Afrika etnik müziğinden beslenirken, bir yanıyla plaza yaşantısından sıkılan beyaz yakalı bir hayatın da yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Müzikal alt yapısı ve sözleriyle Fusion kendine has tarzıyla dikkat çekiyor.

Pijama partisi

Alternatif müziğin başarılı temsilcilerinden Paptircem, 23 Şubat'ta yayımladığı ilk albümü ''Büyüklere Ninniler''in lansman konserini geçtiğimiz akşam Dorock Venue Fitaş sahnesinde gerçekleştirdi.



“Pijama Partisi” konseptli lansman konserinde Paptircem ile orkestrası ve tüm dinleyiciler geceye pijamaları ile katıldı.



Kendi odasını sahneye taşıyan, sahneyi bulutlarla, mumlarla ve yastıklarla kapladığı bu özel gecede, albümde de düet yaptığı Dilan Balkay bir şarkıda sanatçıya eşlik etti. Gecenin bir diğer sürprizi ise 7 kişilik bir koronun Paptircem’e eşlik ettiği anlar oldu.



Paptircem, sahnesini izlemeye gelen tüm sevenlerinin ''Büyüklere Ninniler'' albümünde yer alan tüm şarkılarını ezberlemiş olmaları karşısında duygu dolu anlar yaşadı.



Pijama Partisi lansman konserinde, ''Büyüklere Ninniler'' albümü ile birlikte çıkan aktivite kitabının standına olan ilgi ise oldukça fazlaydı.



Dinleyicilerine büyülü bir atmosfer sunmanın keyfini yaşayan sanatçı, bir hayalini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Jekyll & Hyde müzikalini binlerce İstanbullu izledi

Gösterime girdiği günden bu yana sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanan ‘Jekyll & Hyde’ müzikali, önceki akşam KerkiSolfej’in gerçekleştirdiği organizasyonla Tim Maslak Show Center Salonu’nda sergilendi.

İzmir’de aynı gün içerisinde iki kez sahne alan Jekyll & Hyde Müzikali, hız kesmeden Türkiye turnesine devam ediyor.

Robert Louis Stevenson’ın klasik gerilim romanından uyarlanan dünyaca ünlü ‘Broadway Müzikali ‘Jekyll & Hyde’ müzikali, binlerce İstanbullu tarafından yoğun ilgiyle izlendi. Antre Production tarafından sahnelenen, başrollerini Hayko Cepkin’in hayat verdiği Jekyll & Hyde müzikalinde kendisine Öznur Serçeler ve Nermin Koçak eşlik ediyor. Hayko Cepkin, Öznur Serçeler ve Nermin Koçak’ın yanı sıra Fatih Al, Umut Kurt ve Cenk Bıyık gibi usta isimlerin yer aldığı müzikalin yapımcılığını Melikcan Zaman üstlenirken yönetmenliğini Taner Tuncay, genel sanat yönetmenliğini Malcolm Keith Kay, yaratıcı yapımcılığını Feri Baycu Güler, müzik direktörlüğünü Sabri Tuluğ Tırpan ve koreografisini ise Seda Özgiş yapıyor.



Türkiye'yi gezmeye devam eden müzikal, yoğun istek üzerine 22 Mart’ta bir kez daha İstanbul Tim Show Center'da, 20 Mart'ta Ted Ankara Koleji Ata Sahnesi'nde, 21 Nisan’da ise Bursa Merinos AKKM’de sergilenecek.

İlk senfoni konseri

Gökhan Türkmen ilk kez bir senfoni projesiyle müzikseverlerle buluşmanın heyecanını yaşıyor.

Events Across Turkey’in Avrupa’nın En iyi Event Ödüllü etkinlik serisi olan Istanbul Night Flight, yine dünya starlarını ağırlıyor. Bu yıl 10.kez düzenlenen konser serisinde müzikseverler, 23 Mart-15 Aralık tarihleri arasında eşi benzeri olmayan konser deneyimi yaşayacak.

Events Across Turkey’in, Istanbul Night Flight konser serisi kapsamında An Epic Symphony ile gerçekleştirdiği ve bir kült haline gelen Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde gerçekleşen konserlerin açılışını 23 Mart akşamı Ankara CSO An Epic Symphony & Gökhan Türkmen, yapacak.