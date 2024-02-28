Yıldız Tilbe, uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü dev konseri dün akşam Ataşehir’deki Ülker Sports Arena’da verdi. 10 bin kişilik kapasiteye sahip olan arena, Tilbe’nin hayranları tarafından dolduruldu ve biletler günler öncesinden tükendi.

Yıldız Tilbe, konserde zaman zaman mikrofonu seyirciye uzatarak onlarla birlikte şarkı söyledi. Gördüğü sevgi ve ilgi karşısında duygulanan Tilbe, hayranlarına “Sizleri çok seviyorum” dedi.

Yeni Tekli Müjdesi!

Sevilen şarkıcı Yeliz Tek, “Muallim” adlı anonim türküsü ile yakaladığı büyük çıkış sonrası yepyeni bir tekliyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Henüz şarkının adı ve çıkış tarihi hakkında net bir bilgi olmasa da, Yeliz Tek'in sosyal medya paylaşımları heyecanı artırıyor.

Tek, son Instagram paylaşımında stüdyodan bir fotoğrafını paylaşarak "Yeni şarkı geliyor" notunu düştü. Bu paylaşım, hayranlarının büyük beğenisini ve yorumlarını topladı.

Tiyatro sahnelerinde fırtınalar estiriyor

Son dönemin başarılı tiyatro oyuncularından Dilara Tabak bu sezon “Deli Şair” adlı oyunda Calibe Hanım, Kosta Kortidis imzalı “Çiçekçi Sokağı” oyununda Despina karakterleri ile Deniz Salman imzalı “Üç Kişilik Medeniyet” ve “Bir Aktör Ne Yapar?” oyunları ile tiyatro severlerle buluşmaya devam ediyor.

Yoğun oyun temposu ve trafiği başarılı oyuncunun kamera karşısında olacağının ayak izlerini taşırken önümüzdeki günlerde sinema filmi ve dizi film projeleri ile seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Umreye gitti

Ünlü türkücü Nihat Doğan umreye gitti. İstanbul havaalanında kutsal topraklara gittiği anları paylaşan ünlü türkücünün heyecanlı olduğu görüldü.

Umreye gitmek için ihram kıyafetleri giyen Nihat Doğan İstanbul Havaalanından fotoğraf paylaştı. Eşi ve oğlunun Suudi Arabistan’a yolcu ettiği Nihat Doğan’ın heyecanlı olduğu görüldü.

Hedefe adım adım

Son dönemin başarılı isimlerinden Melisa Nejat oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Hem alaylı hem mektepli olan başarılı oyuncu Melisa Nejat, İstanbul Kültür Üniversitesi Radyo-Televizyon Sinema Bölümü’nü bitirdikten sonra Müjdat Gezen sanat merkezinde konservatuar ve actor studio eğitimleri, craft atölyede Çağ Çalışkur ile Eric Morris’ den ve Can Kılcıoğlu’ndan temel oyunculuk eğitimi ve Barış Yöş’den de kamera önü oyunculuk atölyesinden oyunculuk eğitimleri sonrası “Hayat Devam Ediyor”, “Yemin”, “Kasaba Doktoru”, “Emanet”, “Bir Küçük Gün Işığı”, “Kardeşlerim” ve “Teşkilat” gibi dizilerde de rol alarak kariyer basamaklarındaki hızlı yükselişe devam ediyor.

Kapalı gişe

Dostoyevski’nin varoluşçu edebiyatın öncüsü olarak kabul edilen eseri Yeraltından Notlar, sevilen oyuncu Fırat Doğruloğlu’nun tek kişilik performansıyla Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) sahnelendi. Fuego Organizasyon tarafından düzenlenen etkinlikte uzun bir aradan sonra tiyatro severlerle buluşan Doğruloğlu, muhteşem performansıyla büyük alkış aldı.

Tüm biletlerin kısa sürede tükendiği oyunda, Yeraltından Notlar’ın uyumsuz, huysuz, huzursuz, arzuları ile arazları, varlığı ile hiçliği arasında sıkışmış küçük, sıradan adamı kendi hikayesini anlatıyor.

Bassoon’ist rüzgarı

İstanbul Uluslararası Opus Amadeus Oda Müziği Festivali’nde Bassoon’ist rüzgarı esti.

İstanbul Uluslararası Opus Amadeus Oda Müziği Festivali bir senfoni orkestrasındaki en muzip, en cana yakın ve sıcak enstrümanlardan fagotu festivalin açılış sahnesine davet etti. İ

stanbul Devlet Opera Balesi ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası fagot sanatçıları Cavit Karakoç (fagot), Sertaç Çevikkol (fagot), Mert Kutluğ (fagot) ve İlayda Ürkmez’den (fagot, kontrafagot) oluşan Bassoon’ist, müzikseverlere çok özel bir program hazırladı ve Amerikalı, Arjantinli, Fransız ve İngiliz bestecilerin birbirinden güzel eserlerini yorumladı.

Beni Düşün Mutlu Ol

Fantezi Arabesk tarzındaki eserleriyle dinleyicilerine duygusal bir yolculuk sunan Mustafa Karaçar yıllar önce söz ve müziği Ahmet Selçuk İlkan’a ait olan ve Ferdi Tayfur’un da seslendirdiği “Beni Düşün Mutlu Ol” şarkısına kendine has yorumuyla yeniden hayat verdi.

Başarılı sanatçı bu çalışmasında kendisine en büyük desteğin ailesinden geldiğini ve bu çalışmayı onların uğuruna inanarak yaptığını söyledi.

Ayrıca Mustafa Karaçar yine önümüzdeki günlerde Ahmet Selçuk İlkan’ın ölümsüz bir eseri ile tekrar müzikseverlerle buluşacağının da müjdesini verdi.