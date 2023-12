Herkese selam olsun…

Kızım Masal Ebru Yavuz’un 12 Ekim’de kolu kırılmış, yanlış müdahale sonucunda ameliyat ettirmek zorunda kalmıştık. Çapa’nın değerli doktorlarından Dr. Öğr. Üyesi Ömer Ayık hocamız bizzat ameliyatını gerçekleştirmişti. Hamdolsun 20 Kasım’da kolundaki demir aparatlar çıkartılıp; kolunun fizik tedavi süreci başlamıştı. Geçen hafta bu süreci de tamamladık. Fizyoterapist İrem Güney ablamız da güleryüzü ve enerjisiyle Masal’ıma çok iyi geldi. Her ikisine de ayrı ayrı minnettarız. Çok teşekkür ederiz. Elbette Çapa Tıp Fakültesi’ndeki değerli çalışanlara da çok teşekkür ederiz.

Aralık ayının ilk sayfasını sizler için keşfettiğim yılbaşı etkinliklerine ve yeni açılan ilginç sergilere, gösterilere ayırdım.

Keyifli okumalar…

HAFTANIN KEŞİF YILBAŞI ETKİNLİKLERİ:

"VADİ İSTANBUL”

Kızım Masal Ebru ile geçtiğimiz pazar günü Vadi’deki etkinlikleri keşfetmek için gittik. Açık alana kurulan birçok yılbaşı stantı vardı. Harika ürünler satılıyor. Ücretsiz bir atlı karınca da var. Elbette fotoğraf çekilmek için ışıklı birçok köşeyi unutmamışlar. Hafta sonu ve havanın iyi olmasından mütevellit çok kalabalıktı. Her yerde çok sıra vardı. Ayrıca 3-9 yaş arası çocuklar için birçok etkinlik düzenliyor. Üstelik bu etkinlikler aralık ayı boyunca cuma, cumartesi ve pazar günleri 13.00- 14.30- 16.00- 17.30 saatlerinde gerçekleştirilecek.

"EMAAR SQUARE MALL”

04 ARALIK - 30 ARALIK 2023 tarihleri arasında çeşitli etkinlikleriyle sizlerle…

YENİ YIL MASALIN EMAAR'DA

Yeni yıl masalınızı Emaar'da yaşamaya hazır mısınız? Masal kitaplarından çıkmış gibi bir aralık ayı Emaar'da sizi bekliyor. Sürpriz hediyeler, ışık saçan alışveriş meydanı, göz kamaştırıcı şovlar ve çok daha fazlası Emaar yeni yıl masalında!

"WONDER VILLAGE İSTANBUL 2023”

İstanbul, yeni günlere, hayallere, zevklere ve eğlenceye olan yolculuğumuzun yeniden başlangıcı olan 2024’ü, Türkiye’nin en özel ve en kapsamlı yeni yıl parkı Wonder Village ile karşılayacak.



Atlıkarıncadan buz pateni pistine, dünya lezzetleri ve geleneksel tatların buluştuğu yeme içme alanlarından hediyelik alışveriş stantlarına ve özel dekorlara kadar her şeyiyle muhteşem bir yeni yıl ruhu yaşatacak olan Wonder Village’da yılbaşı aktiviteleri ve atölyelerin yanı sıra her hafta sonu en sevilen yıldızların konserleri de gerçekleşecek.

ÇOK SEVİLEN SANATÇILAR HER HAFTA SONU WONDER VILLAGE’DA

Özel dekorlar arasında aralık ayı boyunca muhteşem bir yeni yıl ruhu yaşatacak olan Wonder Village, içinde özel bir buz pateni pistinin bulunduğu, çarpışan araba ve atlıkarıncanın çocuklar kadar ebeveynlerini de büyülü masal diyarına götürdüğü, dünya lezzetleri ve geleneksel tatların buluştuğu bir festival sunacak. Hem yetişkinlere hem de farklı yaş gruplarından çocuklara yönelik atölyelerde, aileler tüm gün dopdolu zaman geçirilebilecek ve her yaşa ve zevke uygun sayısız hediye alternatifi bulup yılbaşı alışverişinin tadını çıkaracak. Atölyelerde yetişkinler mum yapımı üzerine çalışırken çocuklar ise yeni yıl için kapı süsü, kartpostal, yılbaşı ağacı süsleri, LED ışıklı oyuncak yapımı, yeni yıl şapkası yapacak; “Kandinsky’nin Sulu Boya Çemberleri”, “Paul Klee ile Geometrik Kaleler”, “Ellsworth Kelly’nin Renkli Şekilleri”, “Van Gogh ve Ayçiçekleri” başlıklı çalışmalarla sanatla iç içe vakit geçirecekler.

8 Aralık’ta şarkılarıyla nice nesiller yetiştiren ve müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran Nazan Öncel;

9 Aralık’ta nahif sesi ve her biri imza niteliğindeki besteleriyle her şarkısında insanı bambaşka diyarlara götüren Kalben ve bugüne kadar yayımladığı kendi bestesi olan teklilerle adını duyuran Güneş Özgeç,

10 Aralık’ta hem her türdeki cover çalışmaları hem de kendi besteleri ve hisli tarzıyla hatırı sayılır bir hayran kitlesi edinen Can Gox sahne alacak.

Yılbaşı kasabasında düzenlenecek konserler;

15 Aralık’ta müzikal çeşitliliği, katmanlı şarkı sözleri, protest tavrıyla Türkçe rap müziğe yeni bir soluk katan Ozbi;

16 Aralık’ta kıpır kıpır şarkıları ve güçlü sesiyle yorumladığı nostaljik eserlerle dikkatleri üzerine çeken, pop müziğinin genç yıldızlarından Selin;

17 Aralık’ta R&B vokali ve trap müziği harmanladığı parçalarıyla müzik dünyasına farklı bir soluk getiren Seda Erciyes;

22 Aralık’ta post-punk ve synth-pop müzikleriyle İstanbul’un yeraltı müzik sahnesinde öne çıkan gruplarından Jakuzi ile yerli R&B ve alternatif pop sahnesinin genç yıldızı Kardelen;

23 Aralık’ta hem kendi bestelerine imza atan hem de sevilen şarkıları rafine tarzıyla yeniden yorumlayan Jabbar;

29 Aralık’ta ise farklı şarkı sözleri ve melodileriyle alternatif sahnede önemli bir yer edinen Ankara çıkışlı indie rock grubu Son Feci Bisiklet ile devam edecek.

Wonder Village, salı, çarşamba ve perşembe günleri 16.00-23.00 arasında; cuma, cumartesi ve pazar günleri ise 12.00-00.00 saatleri arasında açık. Wonder Wheel Creative Agency ve URU iş birliğiyle kurulan yeni yıl parkı Wonder Village için biletler Biletix’te ve Biletino’da!

HAFTANIN KEŞİF SERGİSİ :

" BODY WORLDS: ANİMAL INSİDE OUT – GERÇEK HAYVANLARIN ANATOMİ SERGİSİ"

Hayvanlar aleminin muazzam çeşitliliğine ve organizmaların karmaşıklığına hayranlıkla bakacağınız bu anatomik sergi, sadece hayvanların iç yapısının karmaşıklığını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda farklı hayvan türlerinin anatomilerini ve organlarını nasıl doğal yaşam alanlarına mükemmel bir şekilde adapte ettiklerini de gözler önüne seriyor.

Doğal yollarla hayatını kaybetmiş gerçek hayvan bedenlerinin, plastinasyon teknolojisiyle estetik ve sanatsal bir şekilde sergilendiği bu etkinlikte, 3.2 tonluk bir filden dev bir zürafaya, yaklaşık 100 farklı hayvan türünü keşfedeceksiniz.

BODY WORLDS: ANIMAL INSIDE OUT, insanları hayvanlar dünyasını dikkatsizce ve bencilce yok etmemeye davet ediyor ve onların yaşam döngülerine saygı göstermemiz gerektiğini vurguluyor. ANIMAL INSIDE OUT, BODY WORLDS'ün bir uzantısıdır ve Türkiye'de ilk kez HUPALUPA EXPO tarafından sergilenmektedir. Bu benzersiz deneyimi kaçırmayın!

https://anatomisergisi.com

Biletler; biletix.com da…

HAFTANIN KEŞİF DANS GÖSTERİSİ :

"KORHAN BAŞARAN’DAN ‘DİDO’"

Dansçı ve koreograf Korhan Başaran, dans tiyatrosu olarak yarattığı ‘Dido’ yepyeni haliyle Kadıköy Boa Sahne'de karşımızda!

Oyunun Konusu:

Başaran, Romalı şair Virgil’in Aeneid ve İngiliz yazar Christopher Marlowe’un Kartaca Kraliçesi Dido eserlerinden ilham alarak kurguladığı tek kişilik performansında seyirciyi dönüştürücü bir deneyimin tam kalbine götürüyor.

Antik tarihin iki önemli figürü olan Kraliçe Dido ve Truvalı Aeneas’ın ilişkisinden yola çıkarak kırık bir kalbin insana fiziksel ve ruhsal olarak yaşattıklarını anlatan performans, tutkusu ve sadakati yüzünden yavaşça ölüme sürüklenen Dido’nun Aeneas’a duyduğu aşkın deliliğini yansıtıyor. Disiplinlerarası performans, Tolga Yayalar’ın sürprizlerle dolu ses tasarımı ve Ataman Girişken’in mekânı devamlı yenileyen görsel tasarımıyla seyirciyi zaman ve mekân algısına meydan okuyan bir hikâyeyi yaşamaya davet ediyor.

2022 Ocak ayında Bilkent Tiyatro’da eserin öngösterimlerini yaptiktan sonra Company RAu, 26. Istanbul Tiyatro Festivali kapsamında 02 Kasim 2022’de Istanbul Alan Kadikoy’de Dido’nun dünya prömiyerini gerçekleştirmiştir.

Başaran’ın 2012 yılında New York’taki Between the Sea Festivali’nde sunduğu RAu fikrinden doğan Company RAu, kuruluşundan bu yana ürettiği uluslararası projelerle BAM Brooklyn, Alvin Ailey Tiyatro, Zorlu PSM, Cunningham Studio, Baryshnikov Merkezi gibi mekânlarda izleyicilerle buluştu. Estetik arayışının temelini tecrübeden almakla birlikte, değişime açık olma, kırılganlıktan ve belirsizlikten korkmadan ilerleme düşüncelerini benimseyen RAu, çalışmalarına İstanbul’da devam ediyor.

Oyunun Künyesi:

Vergilius’un Aeneid ve Christopher Marlowe’un Kartaca Kraliçesi Dido eserlerinden ilhamla;

Yazan, Yöneten: Korhan Başaran

Müzik: Tolga Yayalar

Görsel Tasarım / Projeksiyon: Ataman Girişken

Kostüm Tasarımı: Ümit Ünal Koleksiyonu

Performans: Korhan Başaran

Oyun Takvimi:

14 Aralık Perşembe 20:30 Kadıköy Boa Sahne

10 Ocak 2024 Çarşamba 20:30 Kadıköy Boa Sahne

Oyun Bilgileri:

Oyun yaklaşık 60’ sürmektedir; ara yoktur.

Yaş Sınırı: 13+

Biletler: Kadıköy Boa Sahne gişesi ve biletinial.com'da