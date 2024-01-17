Herkese Selam Olsun... Bugün Önce Vatan Gazetesi’nde yazmaya başlamamın 1. Yıldönümü… 1 yıl boyunca bana eşlik eden tüm dostlara minnettarım. İyi ki varsınız… Daha nice keşiflerde hep beraber olabilmek umuduyla…

Sayfamda sizlere yeni keşifler sunabilmek için sürekli araştırma yapıyorum. Her hafta yeni çıkan filmleri, tiyatroları, sergileri bizzat dolaşıp, izlenimlerimi sizlerle paylaşıyorum. Bundan sonra hedefim sizlere tatlı sürprizler yapabilmek. O yüzden Instagram sayfamı takip etmeniz beni çok mutlu edecek… Yakında benimle keşfetmeye ne dersiniz?

Kendimce zor birtakım süreçlerden geçtim, geçiyorum. Ama elbette ayakta kalmalı ve vazifelerimin başına dönmeliyim. Zira hepimizin sorumlulukları var. İşte böyle zamanlarda kendime sürekli ne kadar güçlü olduğumu hatırlatıyorum. Güçlü olmam gerektiğini… Çünkü hayata karşı dimdik duracak bir kız çocuğu yetiştirebilmem için önce benim güçlü olmam gerekiyor. Bu hayata sadece geçerken uğramadım ben, yapacağım daha çok şey var… Öyleyse başlayalım…

Bu Cuma itibariyle okullar 15 tatile giriyor. Çocuklar heyecanla iİlk yarıyılın karnelerini alacaklar. Tabii çocuklar için birçok film vizyona girmeye hazırlanıyor. Her yerde de birçok etkinlik planlanıyor… Bu hafta sizler için bu etkinlikleri derledim.

Keyifli okumalar…

HAFTANIN KEŞİF VİZYON ÇOCUK FİLMLERİ:

Bu hafta vizyona girecek birçok çocuk filmi var. Bunlardan biri benim için çok özel. Kadir Has Üniversitesi’nde Film ve Drama üzerine yüksek lisans yaparken, sinema-televizyon bölümünden de dersler almıştım. Orada çok değerli sınıf arkadaşlarım oldu. Onlardan biri de Enes Ateş… ‘Afacanlar Kampta’ filminin hem yönetmen koltuğunda hem de senaryo kadrosunda yer alıyor Enes… Kendisinin bu değerli filmini kızım Masal Ebru’yla beraber büyük bir heyecanla ve gururla izleyeceğim. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

"AFACANLAR KAMPTA"

TRT ORTAK YAPIMI ‘AFACANLAR KAMPTA’ FİLMİYLE MACERA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR!

Afacanlar serisinin ikinci filmi “Afacanlar Kampta”, beyazperdede hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Enes Ateş’in yönetmenliğini yaptığı filmde, afacanların soluk kesen macerası devam edecek.

Başrollerini Berat Efe Parlar (Emirhan), Bülent Polat (Armando), Talha Tosun (Arda), Ebrar Alya Demirbilek (Esila), Rastin Paknahad (Ömer) ve İrem Tokat’ın (Sedef) paylaştığı filmin senaryosunu Enes Ateş, Oğuz Ayaz ve Hande Canpolat kaleme aldı. Yaz kampına gelen çocukların yaşadıkları akıl almaz olaylar sonrasında kampın başına geçmek zorunda kalan Emirhan ve afacanların başlarından geçen keyifli maceranın konu alındığı “Afacanlar Kampta” filminde heyecan hiç bitmeyecek.

FİLMİN KONUSU

Babasının çalıştığı AVM’yi hırsızlardan kurtarmış olan Emirhan büyümüş, o günlerde tattığı dostluk ve macera ruhunun yerini büyümenin getirdiği hayat rutini ve sorumluluklar almıştır. Dedesi Saffet’in şehir dışında işlettiği çocuk kampında çalıştığı o yaz, hayatında bir dönüm noktası olacaktır. Kampın daha ilk gününde tanıştığı 25 çocuk arasında öne çıkan Arda, Esila ve Ömer Emirhan’a kendi maceracı hallerini hatırlatır. Kampın bulunduğu beldenin muhtarı Nuri, kamp çocuklarına yemek servisi yaparken muhtarın kızı Sedef ise kısa sürede çocuklarla kaynaşmayı başarır. Bir gün beldeye camping için gelen Amerikalı belgesel ekibinin ilgisini kampın içindeki botanik bahçesi çeker. Yönetici Saffet Dede, şaibeli bir şekilde ayağını kırıp hastaneye düşünce kampın tüm sorumluluğu Emirhan ve kamp çocuklarına kalır. Kısa sürede belgeselcilerin özel bir bitki olan Zinya çiçeğini çalmaya gelen ajanlar olduğu anlaşılacak ve iki taraf arasında keyifli bir macera başlayacaktır.

TRT ortak yapımı “Afacanlar Kampta”, 19 Ocak 2024’te vizyona girecek.

Fragmanını İzlemek İçin:

https://youtu.be/ksAubrJURx4?feature=shared

"KARDEŞ TAKIMI"

Aksiyon, komedi ve aile sevgisi! 4 kardeş, ajan anne-babalarını ve dünyayı kurtarmak için TeknoStar'a karşı büyük bir maceraya atılıyor.

Mustafa Kotan’ın yönetmen koltuğuna oturduğu, Elif Dede ve Meriç Aydın’ın kaleme aldığı; başrollerinde Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram'ın yer aldığı ‘Kardeş Takımı’ izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.



Filmin kadrosunda Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Mert Denizmen gibi isimler yer alıyor. Ayrıca filmde Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz da kızı Ayşe ile oynuyor.

FİLMİN KONUSU

Sıradan bir okul sabahına uyandığını zanneden 4 kardeş Deniz, Derya, Ali ve Yaz; anne babalarının aslında birer gizli ajan olduklarını öğrenirler. Anne babaları, olağanüstü teknolojilerin korunduğu TeknoStar için çalışmaktadırlar ancak bu teknolojileri ele geçirmek isteyen kötü güçler tarafından kaçırılmışlardır. TeknoStar, Dünya’nın geleceğine yön veren yüzlerce teknolojik icat ve yazılımın saklandığı önemli bir merkezdir. Evlerindeki gizli bir bölmede saklanan süper bilgisayar TA-OZ 4000 nam-ı diğer TAKOZ’un da yardımlarıyla hem anne ve babalarını hem de Dünya’nın geleceğini kurtarmak için maceraya atılan 4 kardeş; bu zorlu yolculukta gerçek bir Kardeş Takımı’na dönüşeceklerdir.

Film 19 Ocak'ta vizyona girecek.

Fragmanı izlemek için

https://www.youtube.com/watch?v=XQDWFB8shFI

"HAYDİ TUT ELİMİ"

Barollerini çocuk oyuncular Nil Özdemir, Ali Kerem Çömez, Zeynep Erdoğan ve Çınar Karçkay’ın ve Işıl Yücesoy’un paylaştığı, yönetmenliğini Tuğçe Soysop’un üstlendiği, senaryosunu Uğur Güvercin, Cihan Deniz, Pelin Serin, Onur Ümit ve Ali Ateş’in kaleme aldığı BKM yapımı macera dolu filmde ayrıca; Ada Demirer, Ezo Sunal, Sevinç Erbulak, Alp Kırşan, Doğan Akdoğan, Tuğçe Karabayır, Coşkun Demir ve Erhan Yazıcıoğlu gibi değerli isimler yer alıyor.

FİLMİN KONUSU

Dans tutkunu iki genç yetenek Duygu ve Kaan, yurtdışındaki dans okulunda eğitim alabilmek için seçmelere katılacaktır. Seçmelere katılmanın yoluysa “bir şarkının hikayesini” bulmaktan geçer. Duygu ve Kaan, en yakın arkadaşlarını da yanlarına alarak “malum şarkının hikayesi” için müthiş bir maceraya çıkar. Kimi zaman hüzün, kimi zaman da kahkaha dolu anlar yaşayacak olan gençlerimiz, macera dolu bu yolculukta; aile bağları ve arkadaşlık ilişkilerine ayna tutacak.

26 Ocak'ta vizyona girecek olan film dans, müzik, takım ruhu, yardımseverlik gibi temalarıyla güldürmeye ve içinizi ısıtmaya geliyor!

Fragmanı izlemek için

https://www.youtube.com/watch?v=p9YNhtTGxPY

HAFTANIN KEŞİF SÖMESTR ETKİNLİKLERİ:

"EMAAR MAGICLAND"

20-28 Ocak tarihleri arasında Emaar 'da sihirli bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz?

Emaar Avm’de çocuklar için harika etkinlikler planlanmış. İçinde sirk gösterileri, eğlenceli şovlar, yüz boyama, karikatür köşesi, illüzyon atölyeleri ve çok daha fazlası var.

Birbirinden büyülü anların buluşma noktası Emaar, unutulmaz bir gün için sizleri bekliyor!

"ALLA DUHOVA TODES DANS İMPARATORLUĞU"

Alla Duhova Todes Dans İmparatorluğu Türkiye’de

Alla Duhova tarafından 1986 yılında kurulan dans topluluğu, dünyada 400’ün üzerinde dans okulu ve 8.000’in üzerinde öğrencisi olan büyük bir dans ve şov imparatorluğuna dönüşmüştür. Bugün Todes sadece bir dans topluluğu değil aynı zamanda ‘’Todes Gezegeni’’ olarak adlandırılan büyük bir akım olmuştur.



Amerika, Avusturalya, Fransa, Çin, Bulgaristan, İspanya, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore gibi birçok ülkede sahne almaktadır. Todes; Sevgi , kıskançlık , bekleyiş gibi insanların temel içgüdülerini hareketlendiren bir dans topluluğudur. Aynı zamanda senkronize halde dünyanın en hızlı dans gösterisini yapan topluluğun diğer bir unvanı da ‘’DANSIN FORMÜLASI’’dır. Dünyanın en ünlü müzikali "Chicago" kadar etkileyici, "İspanyol Çingene Flamenkosu" kadar enerjik.



Todes, Michael Jackson, Mariah Carey, Ricky Martin gibi dünyaca ünlü starlarla sahne almıştır.

TODES dansı; break dans, buz pateni ve balenin karışımı.



Balerinler beyaz kostümleriyle zarif bir şekilde "Kuğu Gölü" balesini, erkek dansçılar ise siyah kostümleriyle modern dansı birleştirerek, 17 farklı dans koreografisini seyircilere sunmakta.



Dünyanın en büyük koreograflarından biri olan grubun kurucusu Alla Duhova, Vladimir Putin tarafından büyük ödüle layık görüldü ve yaratıcılıkta zirveye çıkan 10 kadından biri seçildi.

Duhova'nın sanatsal yolculuğu Sofya Rotaru, Alla Pugaçeva, Philip Kirkorov, Kristina Orbakajte, Vladimir Presnyakov, Alexander Buynov ve diğer ünlü Rus sanatçılar ve pop yıldızlarının konserlerine aktif bir şekilde katılımı ile başladı. Onun balesi, şov yıldızlarına eşlik eden küçük bir gruptan dans imparatorluğuna dönüştü.



Renk ve ses şenliği, güçlü dinamizm ve bıçak gibi dans tekniği ile başka gruplardan farklı bir konumda yer alan TODES, dünyada modern dansı en iyi icra eden ve en çok turne yapan grup olarak biliniyor.

Bu muhteşem gösteri; 20 Şubat Ankara , 21 Şubat Bursa , 22 Şubat İstanbul Anadolu , 23-24 Şubat İstanbul Avrupa takvimiyle Türkiye turnesinde olacaktır.

Biletleri biletix.com, biletinial.com dan temin edebilirsiniz…

HAFTANIN KEŞİF ÖĞRENCİ FIRSATLARI:

"ODA TİYATROSU"

Kaan Erkam yönetimindeki Oda Tiyatrosu bu sene geleneği bozmadı!

Saat 17’den sonra öğrencilere simit ve çay bedava…

"BOŞ ŞEHİR"

20 Ocak 2023 Cumartesi akşamı Saat 20. 30’da Endless Art Taksim Sahnesi’nde yapılması planlanan ‘Boş Şehir’ oyunu tüm öğrencilere ücretsiz… Rezervasyon yaptırmak için Instagram’dan ‘Kiralık Sahne’ sayfasına dm den ulaşmanız gerekiyor. Ayrıca bilet almak isteyenler için tiyatrolar.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

"BİLETİX.COM"

Biletix’ten sömestr etkinliklerinde kampanya… 2 al 1 öde… 3 Bilet ve Üzeri %30 İndirim

Ayrıntılı bilgi için :

https://guides.biletix.com/somestir-kampanyasi-24/TURKIYE/tr

HAFTANIN KEŞİF TİYATRO OYUNU: "BİR BAŞINA"

Yaklaşık 1 yıl evvel yaşadığımız asrın felaketi sahnede ‘Bir Başına’ adlı oyunla vücut buluyor… Unutmadık, unutmayacağız…

OYUNUN KONUSU

6 Şubat saat 04.17 'de merkezi Kahramanmaraş olan, birçokları tarafından ''asrın felaketi'' olarak nitelendiren 7.7 şiddetindeki o büyük deprem yaşandı. Depremden en çok etkilenen bölgelerden birisi de Hatay'dı. Enkazın boyutuna ve kayıpların gerçek sayısına hala ulaşılamamışken, felaket bir kez daha bu sefer aynı gün 13.24 'de 7.6 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin ilk saatlerinde Hatay'ın herhangi bir bölgesine hiçbir şekilde yardım gitmedi. Yokmuş gibi davranılan bu koskoca medeniyet şehri kendi kaderine terkedildi. Yüzlerce enkazın arasında aynı binalarda olmamalarına rağmen, birbirine girmiş iki binanın altında kalan Defne ve Yılmaz'ın hikâyesini anlatıyor. Normal şartlarda yan yana gelmekten dahi imtina eden gerek kültür gerekse ideolojik iki ayrı uçtaki bu iki kişi, onları kurtarmaya gelecek yetkilileri beklerken birbirlerini uyutmamak adına konuşmak zorunda kalırlar. Zaman geçtikçe ve yardım geciktikçe konuşulan konular, iki tarafın da bambaşka bakış açılarından baktıkları yakın Türkiye tarihine doğru ilerler. Bilinçli bir politikayla birbirlerinden habersiz bırakılmış toplumun iki kesiminin figürlerinden olan Yılmaz ve Defne birbirleriyle gerçek anlamda tanışmak zorunda kalacaklardır.

OYUNUN KÜNYESİ

Yazan/Yöneten : Abbas Arda Çoban

Oyuncular : Abbas Arda Çoban, Nil Gül

Yazan: Abbas Arda Çoban

Yöneten: Lone Project

Afiş & Görsel Düzenleme: Barış Yücedağ

Dekor Tasarım: Lone Project

Müzik: Hamit Topaloğlu , Burak Bozkurt

Trailer/Kurgu: Burak Bozkurt

Teknik Ekip: Muhammed Çayan Karataş, Cengiz İnce

Dış Sesler

Arapça Dış Ses : Zeynep Gül

Kurtarma Ekibi Görevlisi: Emrah Ersoy

Yunan Kurtarma Ekibi Tercümanı: Zekai Sinan Özer

OYUN TAKVİMİ

29 Ocak 2023 Pazartesi Saat 20.30’da İkinci Kat, Kadıköy

31 Ocak 2023 Çarşamba Saat 20.30’da Taksim Ara Sahne

6 Şubat 2023 Salı Saat 20.30’da Independent Workshops

Biletler biletinial.com ve tiyatrolar.com da… Tüm sahnelerdeki bilet gelirlerinin yüzde 20’si ‘Çocuklarımız İçin Söylüyoruz Derneği’ aracılığıyla depremzede çocuklara dayanışma adına aktarılacakmış. Genç arkadaşlarımı tebrik ediyorum.