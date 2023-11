Herkese selam olsun… Kasım ayının da sonuna geldik. Kışın etkileri tüm yurdu ele geçirmeye başladı. Havalar oldukça soğudu. Ama her şeye rağmen her yerde galalar, konserler, tiyatrolar ve bilumum etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Ben de sizler için keşfetmeye…

27 Kasım benim doğum günüm. Sağ olsunlar, bu güzel günümü değerli dostlarımın güzel ve değerli mesajlarıyla kutladım. İnsanın doğum gününde hatırlanması ve özel hissetmesi gerçekten çok kıymetli. O yüzden ne mutlu bana ki, çok güzel arkadaşlar, dostlar biriktirmişim. Bugünü özel yapan şey sadece doğum günüm değildi. O gün, yani 27 Kasım, Dünya Yaratıcı Drama Günü… Her sene bir bildirim yayımlanır. O bildirimi bir yaratıcı drama lideri ve eğitmeni olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü drama, her ne kadar ülkemizde hala ne olduğu tam anlaşılamasa da, bireyin gelişimi için çok değerli ve kıymetli. 27 Kasım 2023 yılı ulusal bildirgesi Prof. Dr. Ömer Adıgüzel tarafından yazılmıştır:

IDEA 27 Kasım Dünya Yaratıcı Drama Günü Ulusal Bildirgesi

27 Kasım 2023

Her Zaman, Herkes İçin ve Her Şeye Rağmen Drama!

"Ayakta çember olalım.” yönergesi ile önce drama çemberinde yerlerimizi aldık. Sonra el ele tutuştuk. Önce tuttuğumuz elin bir kadın ya da erkeğin eli değil, bir insanın eli olduğunu fark ettik. Drama sürecini birlikte inşa etmeye başladık. Katılımcıydık, dramanın ilk bileşeniydik. Drama, çemberin içerisinde biçimlenmeye devam etti. Eğitmenimiz bizi eyleme davet etti. Böylece ikinci bileşen de yerini aldı. Bir konumuz vardı ve zamanla çemberde başka eller ile el ele verdik. Oyunlar oynadık, canlandırmalar yaptık. Gözlerimizi kapatıp açtığımız okısa sürede tekil olan “ben” ile çoğul olan “bize” geçtik ve onları gerçek ile kurgu arasında gidip gelen bir yolculuğa çıkardık. Böylece diğer bileşenlerimiz de yerlerini aldı. Drama çemberinde “tekil ile çoğul” bir etkileşime, “öznel ile nesnel” de bir uyuma dönüştü. Sonra her ikisi güveni, özgüveni, empatiyi içimize serpti. Çemberde birbirimizin ellerini daha sıkı tutmaya başladık. Çünkü birbirinden farklırollerde karşılık bulan yaşantılarımız, -mış gibi yaparak dramatik durumlara dönüşüyordu. Başkalarının bakış açılarından kendimizi ve dünyayı inceliyorduk. Sonra kendiliğinden (spontane) çaldığımız tüm kapıların ardında kurulan salıncaklara binip farklı yaşamlara doğru ileri ve geriye dönük yolculuklar yapmaya başladık. Her bir canlandırma, geçmiş ve gelecek arasında kurulan bir salıncak gibiydi. Geri giderken geçmişte bıraktıklarımıza hızlı bir dönüş yapıyor, ileri gidişlerde ise gelecek hemen önümüzde beliriyordu. Tüm çağrışımlar yaşantılarımızı davet ediyordu. İşte o zaman “karmaşa içinde insan” olmaktan uzaklaşıp bu çatışmaları yaşayan tüm insanların ellerinden tutmaya başlıyorduk.

Her öykünün bir başlangıcı vardı. Buna inandık ve kahramanın izinde yolculuklara çıktık. Her kahramanın tutum ve davranışları yaşamı daha “güzel” hâle getirdi. Drama, penceredeki tül perdenin ardından kendi çocukluğumuzu, ergenliğimizi yani geçmişimizi bize yeniden gösterdi. Boyumuz kadar aynalarla bizi harekete geçirdi. Yaptığımız heykellerle yeni eylemler oluşturdu. “Herkes ile” başlanan drama, “herkes için”e evrildi. Işığı ile aydınlattı ve drama bize “iyi geldi”. Böylece bizler pencerenin buğulu camlarına -çabucak dağılıvereceğini bilsek de- parmaklarımızla isimlerimizi yazmayı başarabildik. Dramanın insanın ve yaşamın ta kendisi olduğunun farkına varmıştık ve artık biz de sorumluyduk. Yüksek bir sesle haykırmaya başladık: Drama, başta çocuklar olmak üzere herkes için bir haktır! Drama, mutlaka bütün eğitim programlarının her kademesinde yer almalıdır!

Prof. Dr. Ömer Adıgüzel

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

Öğretim Üyesi, Çağdaş Drama Derneği Üyesi

Keyifli okumalar…

HAFTANIN KEŞİF ETKİNLİĞİ: "14.iTALYAN SİNEMASIYLA BULUŞMA”

27 Kasım- 3 Aralık tarihleri arasında, İstanbul İtalyan Kültür Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek 14. İtalyan Sinemasıyla Buluşma, çağdaş İtalyan sinemasının en güncel ve öne çıkan örneklerini bir araya getiriyor.

Festivalin açılışını, İtalya'nın Oscar adayı Matteo Garrone'un yönettiği "Kaptan Benim" filmiyle yapıldı. Bu özel etkinlik kapsamında, 80. Venedik Film Festivali ve 2023 Roma Film Festivali gibi dünyaca ünlü festivallerde gösterilen sekiz film, Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek. Enrico Maria Artale'nin "Cennet", Ginevra Elkann'ın "Sana Söylemiştim", Edoardo De Angelis'in "Komutan", Alain Parroni'nin "Sonsuz Pazar", Simone Massi'nin "Hiçbir Yerde", Giorgio Diritti'nin "Lubo" ve Paola Cortellesi'nin "Hâlâ Umut Var" adlı eserleri izleyebileceksiniz.

Gösterimler, Avrupa yakasında, İtalyan Kültür Merkezi'nin Tiyatro Salonu'nda ve Anadolu yakasında Sinematek/Sinema Evi Kadıköy'de gerçekleşecek. Filmler, orijinal dillerinde ve hem Türkçe hem de İngilizce altyazılı olarak seyirciyle buluşacak.

Bu büyülü sinema yolculuğunu mümkün kılan değerli iş birlikleri için Cinecittà'ya, Türkiye'nin İtalyan Büyükelçiliği ve İstanbul İtalya Başkonsolosluğu'na teşekkür ederiz. Heyecanla beklenen "İtalyan Sinemasıyla Buluşma", sinemaseverleri kaliteli bir film deneyimiyle buluşturmaya devam ediyor.

İtalyan Kültür Merkezi'ndeki gösterimler rezervasyon gerekmeksizin, ücretsiz olarak gerçekleşecek. Sinematek/Sinema Evi Kadıköy’de gerçekleşecek gösterimlerin biletleri ise, salonun internet sitesinden ve gişesinden temin edilebilir.

Daha fazla bilgi ve gösterim programına web sitemizden ulaşabilirsiniz:

https://iicistanbul.esteri.it/tr/gli_eventi/calendario/14-italyan-sinemasiyla-bulusma

https://iicistanbul.esteri.it/it/gli_eventi/calendario/14-appuntamento-con-il-cinema-italiano/

HAFTANIN KEŞİF TİYATROSU: "BEN HASAN TAHSİN"

Tiyatro P.A. S. yapımcılığıyla; ‘Cumhuriyeti Kuranlar Ben Serisinden’, biyografi-tarih-dram türündeki bu değerli eser, 30 Kasım 2023 Perşembe Günü Saat 20.30’da Oda Tiyatrosu’nda seyircileriyle buluşacak. 2023 Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri Seçici Kurul Özel Ödülüne sahip ‘Ben Hasan Tahsin’ adından da anlaşılacağı üzere, Hasan Tahsin’in yaşamıını konu ediyor. Cumhuriyet Savaşı’nda İzmir’de ilk kurşunu atarak adını tarihe kazadı.

Peki Hasan Tahsin Kimdir?

Asıl adı Osman Nevres ‘dir. 1888’de Selanik’te doğdu. Hasan Tahsin, ilköğretimine Selanik'te Atatürk'ün de eğitim aldığı Şemsi Efendi Okulu'nda başladı. İttihat ve Terakki tarafından burslu olarak Paris Sorbonne Üniversitesi'nde siyasal bilimler öğrenimi gördü. Osman Nevres’e Teşkilat-ı Mahsusa tarafından infaz edilen hain gazeteci Hasan Tahsin’in kimliği verilir. Osman Nevres bu tarihten itibaren HASAN TAHSİN adıyla tanınacaktır. Yunan askerlerinin İzmir’de karaya basacakları gün, Hasan Tahsin, yanında bulunan revolver ile tek başına düşmana ilk ateşi açtı.

Yunan alayı tarafından açılan ateş ve ardından süngüleme sonucunda, 31 yaşında yaşama veda etti. Hayatı belgelere dayanarak sahneye aktarılmıştır. BİYOGRAFİ-TARİH-DRAM türünde bir tiyatro eseridir.

Bu tarz eserleri çocuklarımızla izleyerek, onların hem tiyatro hem de tarih bilincini oluşturmamızda fayda sağlayacağı kanaatindeyim. Zira tiyatronun kalıcı öğrenmeye etkisi çok büyük. Bu arada bu bir seri, diğer oyunları da takip etmenizi tavsiye ederim. Keyifli seyirler.

HAFTANIN KEŞİF MÜZİKALİ: "THE DİVA"

THE DİVA BROADWAY YOLCUSU…

Daha önce birkaç defa sizlerle paylaştım The Diva’yı… Ama bu sefer harika bir haberim daha var. The Diva Broadway yolcusu… Sevgili Nebi BİRGİ hem çok yetenekli hem de dünya tatlısı… Enerjisine hayranım, daim olsun… Can-ı gönülden başarılar diliyorum.

The Diva Müzikali!

5 Aralık 20.00’da! Duru Tiyatro - Ataşehir’de!

Biletler tiyatrolar.com.tr’de!

https://tiyatrolar.com.tr/m/tiyatro-bilet/the-diva-muzikali

HAFTANIN KEŞİF KISA FİLMİ: " İLK KIBLEMIZ KUDÜS"

Hikâye değil; gerçek hayat!

Filistin'e destek olmak amacıyla Kayı Beyi Organizasyon bünyesinde, Müge Uçar koordinatörlüğünde Gölcükte kurulan platoda çekimleri tamamlandı. Ses getirecek projenin yönetmenliğini Abdullah Zaza, görüntü yönetmenliğini Emre Zaza yaptı. Numan Venedik ses yönetmenliğini ve montajını üstlendi. Oyuncu kadrosu:

Abdullah Zaza

Hüseyin Ekşioğlu

Turan Yürekli

İsmet Çık

İbrahim Şimşek

İsmail Atasoy

Sedat Bayraktar

Berra Dulundu ve daha birçok değerli oyuncu rol aldı. 1 Aralık 2023 Cuma Günü Saat 18-20 arasında Kocaeli Kongre Merkezi’nde filmin ilk gösterimi yapılacak.

HAFTANIN KEŞİF EĞİTİMİ: "ONLİNE ZİRVE PSİKOLOJİ"

Beni bilen bilir, eğitim konusunda çok araştırma yapar, kendime değer katarım. Zira her eğitim benim için ayrı bir dünyadır.

Online Zirve Psikoloji, Psikoloji Tutkunları İçin Eşsiz Bir Fırsat Sunuyor!

Elbette iş dünyası denilen acımasız bir dünya var. Her yıl binlerce üniversite yeni mezunlar veriyor. O yüzden öğrencilik hayatından, profesyonel hayata geçerken, var olan tüm eğitimleri araştırmak bir adım önde olabilirsiniz.

Online Zirve Psikoloji, alanında uzman, değerli birçok ismi bir araya getirerek; tam 9 gün boyunca ilginizi cezbedecek eğitimler sunuyor. Üstelik 400 Tl.

22-30 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek bu muhteşem etkinlik, psikoloji tutkunlarına psikopatolojiden terapilere, bilinçaltından yapay zekaya kadar bir dizi ilgi çekici konuyu keşfetme fırsatı sunuyor.

Psikoloji alanına ilgi duyan herkes için büyük bir fırsat kapısı aralanıyor. Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından DK Eğitim Akademi ve Akansel Eğitim Danışmanlık iş birliği ile "Online Zirve Psikoloji" 22-30 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu muhteşem etkinlik, psikoloji tutkunlarına psikopatolojiden terapilere, bilinçaltından yapay zekaya kadar bir dizi ilgi çekici konuyu keşfetme fırsatı sunuyor. Zirve boyunca birçok önemli konu ele alınacak. Bunlar arasında "Bilinç- Psikoloji- Kuantum Üçlemesi," "Cinsel İstismar ve Vajinusmus," "Akran Zorbalığı: Önleme ve Başetme Stratejileri" gibi ilginç konular bulunuyor.

Yine de detaylı konu başlıklarını öğrenmek isterseniz;



Zirve Konuları;

-Konversiyon, Histeri, Somatizasyon

-Psikopatolijide Ne, Nasıl Söylenir?

-Psikiyatrik Semiyoloji

-Depresyonda Kendine Yardım

-Bilinçdışının Kaşifi ve Modern Psikoterapilerin Mucidi Sigmund Freud Bize Ne Söylüyor?

-Bireysel Terapide Mindfulness, Şefkat ve Kabulün Kullanımı

-Sanal Aşk, İnternet Ortamında Aşk

Beyinde Cinsel Gelişim ve Yönelim

-Dünyanın 3 Farklı Ekseni: Bilinç- Psikoloji- Kuantum

-Sen, Ben ve Aramızdaki Herşey

-Aşk, Evlilik, Sadakatlik: Şeytan Üçgeni

-Beyin Tümörlerinin Psikiyatrik Yönleri

-Yapay Zeka Çağında İnsan Zihni: Kapsam ve Sınırlılıklar

-Akran Zorbalığı: Önleme ve Başetme Stratejileri

-Otomatik Yaşamlar

-Psikolojik Sağlamlık: Çözüm Odaklı Terapi ve Vaka Çözümlemesi

-Psikoloji Biliminde Mutluluk

-Yas Sürecinde Öz Şefkat

-Çağımızın En Çok Artış Gösteren Psikolojik Hastalığı: "Overthinking"

-Kişiliğin Oluşumu, Bağlanma ve Yakın İlişkilerimiz

-Kuantum Drama: Bütün Hayatını Baştan Yaz

-İnsanın Gerçek Yüzü

-Çağımızın Hastalığı: Alzheimer ve Çözümü

-Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Erken Müdahale Programının Faydası

-Cinsel İstismar ve Vajinusmus

-Narsizim ve İlişkiler

-Deprem Sonrası Yaşanılan Kaygı Bozuklukları

-Kader Motifimiz: Hayatımız ve Geleceğimiz

-Stresi Nasıl Bilirdiniz? Kaptan Vegus ile Sinir Sisteminde Gezinti ve Etkileri



Zirve boyunca, katılımcılar psikoloji alanındaki son gelişmeleri öğrenecek ve alanında uzmanlaşmış birçok konuşmacının sunumlarına katılma fırsatı bulacaklar.



Katılım Avantajları:

- 27 oturum ve 27 dijital katılım belgesi

- 40 gün boyunca izleme imkanı

- Uzman psikologlar ve konuşmacılarla doğrudan etkileşim şansı

- Psikoloji alanında derinlemesine bilgi edinme fırsatı



Seminer Ücreti: Kısa süreliğine sadece 400 TL



Kimler Katılabilir:

Bu zirve, psikolojiye ilgi duyan herkes için uygundur ve herkese açıktır. Psikoloji öğrencileri, uzmanlar, danışmanlar ve meraklılar bu değerli etkinliği kaçırmamalılar.

Linke tıklayarak kayıt olabilirsiniz:

https://akanselegitimdanismanlik.com/seminerdetay.aspx?seminer=2230-aralik-2023-online-zirve-psikoloji-semineri&yol=dkegitim#kaydol



Eğitimde görüşmek üzere…