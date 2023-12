Herkese selam olsun… Bu hafta sizler için birçok keşif yaptım. Tüm hafta olan tüm keşiflerime ayrıca Instagram’da ebruylakesfet sayfamdan da devam ediyorum. Beni takip ederseniz sevinirim. Yakında sizler için çok güzel sürprizlerim olacak. Keyifli okumalar…

HAFTANIN KEŞİF KISA FİLMİ : "AYNI MASANIN ETRAFINDA"

BAĞIMSIZ SİNEMACILARIN FİLM ÇEKME TUTKULARI ENGEL TANIMIYOR

İMECE İLE ÇEKİLEN “AYNI MASANIN ETRAFINDA” FESTİVALLERDE YÜKSELİYOR

Pandemi, deprem ve ekonomik sıkıntılar yüzünden zor günler geçiren Türk Sineması bağımsız sinema ve yeni film yapma yöntemleriyle nefes almaya devam ediyor.

Enflasyon karşısında Kültür Bakanlığı’ndan alınan destek bütçeleri maalesef yetersiz kalıyor ve üstüne üstlük bu destekler karşılıksız değil. Sonrasında iade edilmesi bekleniyor. Ama bu destekleri alamayan ve bağımsız olarak film yapmak isteyenler, bir araya gelerek güçlerini birleştiriyorlar.

Yapımcı Burak Kum ve yönetmen Zeynep Üstünipek ikilisi imece usulle bir araya getirdikleri kaynaklarla Bir Masanın Etrafında sinema filmini bitirmeyi başardılar. SİNEMA GÖSTERİMİ ARAYIŞINDAN ÖNCE FESTİVAL YOLCULUĞUNA ÇIKAN FİLMDEN SEVİNDİRİCİ HABERLER GELİYOR.

Aynı Masanın Etrafında filmi 3. Uluslararası Haliç Goldenhorn Film Festivali’nde En İyi Film ve En İyi Senaryo ve En İyi Kurgu Ödüllerini topladı.

FİLMİN KONUSU:

Farklı zamanlarda aynı masanın etrafında bir araya gelen hasta yakınlarının, hayatlarının en zor dönemlerinde karşılaştıkları sorunları çözebilmek için birbirlerinin iç dünyasına doğru duygusal bir yolculuğa çıkarak, birbirlerinin dertleriyle hem hâl olmalarını anlatan filmin yönetmenliğini Zeynep Üstünipek yaptı.

Aynı Masanın Etrafında filminin tamamlanması için uzun zamandır uğraş veren yapımcı Burak Kum, “Eğer uygun bir bütçeniz yoksa filmini tamamlamanız çok uzun zamana yayılıyor. Aynı Masanın Etrafında’yı imece yöntemiyle tamamladık. Heyecanları bir araya getirdik. Eğer hikâyenize, karakterlerinize, filminize inanırsanız o bir şekilde yol alıyor. Bütçeniz yoksa samimiyetiniz sermayeniz, emeğiniz sermayeniz, zamanınız sermayeniz. Bir filmi yapma tutkunuz sizin en yüksek bütçeniz. Gerçekten isterseniz her şey yoluna giriyor. İnanırsanız inandırırsınız. Biz de projemize inandık, inandırdık. Kollarını sıvayanların ellerinin güzellikleriyle çok güzel bir film yaptık. Bütçe önemli ama inanmak daha önemli.” diye duygularını ifade etti.

AYNI MASANIN ETRAFINDA (Around the Same Table) FİLMİNİN KÜNYESİ:

Yönetmen / Directed by: Zeynep Üstünipek;

Senaryo / Written by: Burak Kum & Zeynep Üstünipek;

Görüntü Yönetmeni / Director of Photography: Burak Kum

Ses / Sound: Ahmet Mahir Kar;

Işık / Gaffer: Mustafa Kemal Korkmaz &Batuhan Safa Aydın;

Stop Motion Animasyon / Stop-Motion Animation: İhsan Ezer & Zeynep Üstünipek & Deniz Dadaş & Burak Kum;

Yapım / Production :Kanka Film Yapım,2023,TR

FİLMİN KÜNYESİ: Türü: Dram, Stop-Motion Animation ve Deneysel;

Süresi: 84;

Yapım Tarihi: 2023;

Oyuncular / Cast: Güçlü Yalçıner, Güneş Yılmaz, Yağız Koyuncu, Nisan Yenigül, Mertcan Ertürk, Onur Şenol, Reyhan Özdilek, Sezin Deniz, Hüseyin Murat Düz, Gülşah Kıray, Ezgi Ulusoy, Cumhur Korkmaz, Suna Selen, Mehmet Konu, Taner Barlas, Elif Nur Kerkük

Festival Yolculuğu devam ediyor:

*3. Uluslararası Halic Goldenhorn Film Festivali - En İyi Film - En İyi Senaryo - En İyi Kurgu (Türkiye)

* No Boundaries Fim Festivali - En İyi Film (ABD)

*Flow Festivali and Film Market - En İyi Yardımcı Oyuncu (Taner Barlas) (ABD)

* Tatras Uluslarası Film Festivali - En iyi Yönetmen - En İyi Görsel Efekt (Slovakya)

*Director Cut Int'l Film Festivali - Finalist (Kanada)

*Saskatchewan Uluslararası Film Festivali - Finalist (Kanada)

*Antakya Film Festivali - Finalist (Türkiye)

*Kathmandu World Film Festivali - Yarı-Finalist (Nepal)

*Serbest Uluslararası Film Festivali - Yarı-Finalist (Moldovya)

*Colortape Film Festivali - Yarı-Finalist (Avusturalya)

*Roshd Uluslararası bilimsel ve eğitici film Festivali - Seçki (İran)

*Muslim Film Festivali - Seçki (Avusturalya)

*Gulf of Naples Bağımsız Film Festivali - Seçki (İtalya)

* Gila Valley Film Festivali - Seçki (ABD)

*Arthouse Film Festivali - Seçki (ABD)

Aynı Masanın Etrafında – Around The Same Table - Fragman linki: https://youtu.be/l1pUmqgZPw4

Filmle ilgili gelişmeleri bu sayfadan takip edebilirsiniz Kanka Film Yapım Facebook Adresi: https://www.facebook.com/kankafilmyapim

HAFTANIN KEŞİF KONSERİ: "AVRUPA MÜZİK TOPLULUĞU 100.YIL CUMHURİYET KONSERİ "

Bundan tam 100 yıl önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, egemenliğin kayıtsız şartsız halkın olduğu bir yönetim anlayışıyla çağdaş cumhuriyete giden yol açılmış oldu.

Cumhuriyet, yüz yıllardır tebaa olarak görülen bir halkı yurttaş olma temelinde birleştirdi ve yükselen medeniyetin bu topraklarda kök salmasını sağlayan güç oldu.

Tam da bu nedenle 100. yılında Cumhuriyeti anlamak, coşkuyla kutlamak ve kutlamalara devam etmek özel bir anlam ifade etmektedir.

Tam da bu nedenle sanata ve sanatçıya değer veren Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” sözünden yola çıkarak Atatürk’ün sevdiği şarkılarla Cumhuriyetin 100. Yılını kutlamaya devam diyor ve sizleri 100. Yıl Konserine bekliyorlar.

Mustafa Ertürk Şefliğinde, Selda Özer Başkanlığında gerçekleşecek olan konserin sunumunu Makbule Demirkan yapacak.

17.12.2023 Pazar günü, saat 19.00’dan itibaren Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi Salonumuzda buluşmak üzere davetlisiniz.

HAFTANIN KEŞİF YARDIM KONSERİ: "SOKAK LAMBASI YARARINA, BKSM DAYANIŞMA SAHNESİ MURAT BEYAZTAŞ KONSERİ”

Sokak Lambası Derneği yararına konser…

Sanatçı Murat Beyaztaş, yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık akşamı özel bir yardım konserinde yeniden müzik severlerle buluşuyor.

Şef Onur Asım Şenocak yönetiminde Makbule Demirkan’ın sunumuyla gerçekleşecek olan konserde; misafirlerimizin sokakta yaşayan vatandaşlarımız için yanlarında getirecekleri kuru gıda malzemeleri (paket bazlı pirinç, şeker, makarna vb.), yardım malzemeleri (giysi, ayakkabı vb.) veya nakit desteği Sokak Lambası Derneği’ne aktarılacak.

Ücretsiz olan etkinliğe herkes davetlidir.

Tarih: 21 Aralık 2023 Perşembe Günü Saat 20.00’da

Yer: Sarıyer Belediyesi, Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi