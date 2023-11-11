Yaprak oldum; daldan düştüm, savruldum/

Toprak oldum; kanla, terle yoğruldum/

Volkan oldum; ateşimle kavruldum/

Gördüm; ‘Şansım, şanssızlığa evrilmiş//

‘Sabrım’ , bendini aşıp da, taşınca/

‘Rastladığı her ne varsa’ yıkınca/

Ben de dönüp, kalanlara bakınca/

Gördüm; bahtım; bahtsızlığa evrilmiş //

Çağlayanlar, akan sular durulmuş /

Feleğin bütün fentleri bozulmuş/

Meğer; ‘ Yeniden bir dünya kurulmuş’/

Gördüm; devran, benden yana evrilmiş///

(Canfer BALÇIK; 11.11.2023/SAKARYA)

*devran: yeryüzü, dünya, alınyazısı