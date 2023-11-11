Yaprak oldum; daldan düştüm, savruldum/
Toprak oldum; kanla, terle yoğruldum/
Volkan oldum; ateşimle kavruldum/
Gördüm; ‘Şansım, şanssızlığa evrilmiş//
‘Sabrım’ , bendini aşıp da, taşınca/
‘Rastladığı her ne varsa’ yıkınca/
Ben de dönüp, kalanlara bakınca/
Gördüm; bahtım; bahtsızlığa evrilmiş //
Çağlayanlar, akan sular durulmuş /
Feleğin bütün fentleri bozulmuş/
Meğer; ‘ Yeniden bir dünya kurulmuş’/
Gördüm; devran, benden yana evrilmiş///
(Canfer BALÇIK; 11.11.2023/SAKARYA)
*devran: yeryüzü, dünya, alınyazısı