

Merhabalar sevgili dostlar,

İstanbul'un en eski ve en gözde sokak lezzetlerinden birisi de hiç kuşkusuz ''Halka Tatlısıdır''.

Şehrin sokaklarında yürüdükçe hemen her köşe başında bulabileceğiniz,gezerken sarfettiğiniz enerjiyi size geri verdiği de söylenir.

Eski yıllara dayanan hikayesinin ve İstanbul/Karaköy semti ile anılan ismini de bir çok eski İstanbullular bilir.

Halka Tatlısının İstanbul'a gelen yolculuğunda bir çok farklı görüş olsa da ,Halka Tatlısı,tulumba tatlısı ve İspanyolların Churros'unun benzerliklerinin ,Orta Çağ Arap Mutfağında bir mirası paylaştığını,bu tatlıların bilinen en eski kökeninin ''İbni Sayyar el-Varak ''tarafından kaleme alınan ''Kitabü't - Tabih'te''(yemekler kitabı)yer alan ''Zalabiye Müşebbek''tatlısından esinlenerek hazırlanan bir tatlı olduğu da söylenmektedir.

Arap aşçıların,Osmanlı Padişahları tarafından seçkin mutfaklarda görevlendirilmesiyle bu tatlının da İstanbul'a göç ettiği anlatılır.

Adana bölgesinde de sokak lezzetleri olarak çok tüketilen ve sevilen bir tatlı olduğu da bilinir.

Sokak lezzetlerine merakı ve ilgisi olanlar için bu çok sevilen tatlıyı evimizin mutfağında denedik ve bildiğiniz kızartma yağı ve malzemelerle çok da lezzetli ,dışı çıtır içi yumuşak bir ''Halka Tatlısı''elde ettik..

Kızartılmış şerbetli hamur tatlısı sevenler için buyrun tarifimize..

Hepinize kolay gelsin.



• MALZEMELER:

• Hamur için:

• 2 su bardağı İrmik Unu

• 1/2 su bar.Un

• 1/2 çay kaşığı kuru maya

• 1 su bardağı sıcak su + 1 su bardağı oda sıcaklığında su

• 1 pak.vanilya

• 1 çay kaş.toz şeker

• HAZIRLANMASI:

• Hamur için bütün malzemeleri bir kase içinde sırayla ekleyerek karıştırın.

• Üzerini örterek 1/2 saat oda ısısında bekletin.

• ŞERBETİ İÇİN:

• 3 su bardağı toz şeker

• 2,5 su bardağı su

• 1 dilim limon

• HAZIRLANMASI:

• Şeker ve suyu tencereye alarak kaynatın.

• Şerbet fokurdamaya başlayınca limonu ekleyin ve koyu kıvam alana kadar kaynatın ve soğutun.

• HAMURU KIZARTMA VE ŞEKİL VERME:

• Tavaya ayçiçek yağını alın kızdırın ve tekrar soğutun.

• Bekleyen hamurunuzu krema sıkma torbasına alın ve uç kısmına tırtıklı duy takarak hazırlayın.

• Hamuru sıkma torbası ile ister bütün olarak spiral yaparak isterseniz halkalar olacak şekilde yağın içine sıkın.

• Tavanızı tekrar ocağa alın ve kızartmaya başlayın.

• Hamuru yağın içinde döndüre döndüre kızartın ki her tarafı aynı ölçüde renk alsın.

• Dışı sert,iç kısmı yumuşak olacak şekilde tatlıyı kızartın ve oda sıcaklığında bekleyen şerbete bırakın.

• Şerbetini çeken ve dışının sertliğini koruyan tatlıyı servis tabağına alın.

• Arzuya göre üzerine fıstık tozu serperek ikram edebilirsiniz.

• Afiyet olsun.

• Sevgiyle...