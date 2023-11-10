TASAVVUF’DA   BİD’AT  VE  HURÂFE’LER!...

Turuk-u  Âliye’lerde,  Mürşid-i  Kâmiller’in  ruhânî   ve  bâtinî, Hakîkî  Tasarrufa  geçmelerinin  üzerinden, uzun  bir  zaman  geçtikten  sonra, müntesipler  ve  mürid’ler,  eğer, İlm-i  Kelâm,  fıkıh ve  Usûl-ü  Fıkıh  gibi,  zâhirî  İlim’lerden  mahrum  ise’ler, bid’at  ve  hurâfe’lere  tevessül  etmeleri  kaçınılmazdır. Hakîkî  mürşid  ve  müceddid’lerin  yerini, Seyr-i  Sülûkini  tamamlakmışş,  çilesini  çekmemiş, “ Olaçıkagelmiş,” müteşeyyihler  almış  ise,yine,tadikat  müntesiplerinin  ve  müridlerinin, bid’atlere  ve  hurâfe’lere  düşmeleri  kaçınılmazdır.

30  Teşrinisânî, 1341( 30  Kasım  1925)  tarihli  ve 677  sayılı, Tekke  ve  Zaviyelerle  Türbelerin  seddi  ve  Türbedarlıklar  ile  Bir  Takım  Unvanların   men  ve  ilgasına  Dair, Kanunla, Tekke’ler  kapatıldığında, her  bir  tekke’de  bir  tekke  şeyh’i  ve 100’  yakın  mürid  bulunuyordu.Şeyh’ler,  müteşeyyih,  müridan  ise,  çalışmayan,  hiç  bir  işe  yaraman, vakıfların,  imaretlerin  yardımlarıyla  geçinen  gününü  gün  eden   miskinlerdi. Aslî  hüvviyyetini  çoktan  kaybetmiş, fi’ilen,  zaten  kendilerini  kapatmışlardı.

Tekke  şeyh’leri,  liyakat  ve  ehliyyetlerine  bakılarak  değil,  Meclis-i  Meşâyıh’ta,  bir  tanıdığının  ve  arkasının  olup-  olmamasına  bakılarak  ta’yin  ediliyordu.

İstanbul’da, Şehremini’de, bir  tekke’nin  şeyh’i  vefat  etmiş,  tekke  şeyhliği  boşalmıştı. Meclis-i  Meşâyih  tarafıhdan,  şeyhliği  boşalan  bu  tekke’ye  bir  şeyh  ta’yin  edilecekti.  Erbilli, Şeyh  Es’ad  Efendi  boştaydı,  herhangi  bir  tekke’nin  şeyhi  değildi. Meclis-i  Meşâyih’deki  adamları,  boşalan  bu  tekke’ye  kendisini  ta’yin  etmek  istiyorlardı. Ne  var ki, Şeyhliği  boşalan  tekke, Kâdirî  Tekkesi, Şeyh  Esa’d  Efendi, Seyr-i  Sülûikini  Nakşibendiyye-i  Halidiye   olarak  tamamylamıştı. Meclis-i  Meşayih’de, bir  ara  formül  bulunmuş,  Şeyh  Esa’d   Efendi, bir  ay  bir  müddetle, Kâdirî   şeyh’lerden  birisine  intisap  etmiş,  müridi  olmuş, nasıl  olmuşsa,  bir  ay  zarfında, Kâdirî  Tarîkatinde, Seyr-i  Sülûkini  tamamlamış,  çilesini  çekmiş  ve  artık, Nakşibendiyye-i  Halidiye  şeyh’i  değil, Kâdirî  Tarikatie  şeyhi  olmuştu.

İkinci  Meşrutiyet’de,  diğer  müesseselerde  olduğu  gibi, tekke’lerde  de  tefrika  başgöstermiş, tekke’ler  adeta, birer  fırka( parti)  haline  dönüştürülmüştü. Tekke’lerin   kuruluşları  i’tibariyle, şeyh’ler,  vâkıf  ve  vâkife’lerin  vakfiye  şartlarına  göre  ve  mürid’lerin  de  rey’leriyle,  silsileye  riayet  edilerek  ta’yin  ediliyordu. Liyakat  ve  ehliyyete  hiç  bakılmıyordu.   Yanyalı, İsmet-i  Garip, vefatı, (1290  Hicrî, - 1872)   Nakşibendiyye-i  Halidiye şeyh’i, İstanbul- Fatih, Sultan  Selim  Camie’i’nin  yakınında  Cbecibaşı  Mahallesinde  bulunan, konağını, ihya  edip  ba’zı  şartlarla  Nakşibendiyye-i  Halidiye  Tekkesi  olarak  vakfetmişti. Şeyh’lik  cihetinden  kendilerine  mensup,  halife  ve  müridlerin  seçeceği,  bir  zatı  şart  koşmuştu.( 1330- 1914) şeyh’lik  makamı  boşalmış, vakfiye  şartlarına  göre, İsmet-i  Garib’in  halifelerinden, Şeyh  Halil  Nurullah  Efendi, Şeyh  Ali  Rıza  Efendi şeyhlik  makamına  oturmuşlardır.Şeyh  Ali  Rıza  Efendinin  irtihalinden  sonra,  vakfın  silsilesine  mensup  bütün  ihvan  ve  mürîdan, İsmet-i  Garib’in  yeğane  mümessili  olduğunu  iddia  ettikleri, Şeyh’imiz  ve  Mürşidimiz,  dedikleri, Fatih  Mucîz  Dersiamlarından,” Muhîtu’l- Feteva  Hey’eti  Risi, Ali  Haydar Efendi  Hazretlerine( Ahıskalı  Ali  Haydar  Efendi)  şeyhliğin  tevcihi  için  vakıf  şartı  mucibi,  bütün  halife  ve  mürid’lerin  mühürleriyle  mühürlü,  intihap  mazbatalarını  Meclis-i  Meşâyih’e  takdim  etmişler. Buna  rağmen, Meclis-i  Meşâyihce  vakıf  şartı  nazar-ı  dikkate  alınmayarak, tarikat  silsilesinden  hpariç,  sabık  Tokat  Meb’usu, Mustafa  Haki  Efendi’ye,  intihabsız  şeyhlik  tevcih  edilmiş,Sabık  Şeyhulislâm  Tokatlı  Mustafa  Sabri  Efendi’nin  delaletiyle  de, Meclis-i  Meşâyih  aza’lığına  ta’yin  edilmiştir.  Bu  vazi’yyet, Tekke’nin  mürid’lerinden  el- Hac Hafız  Halil  Sami  Efendi  tarafından( 15  Muharrem 1338- 11 Teşninievvel 1885( 24  Ekim  1919) tarihinde, “ işaret  olunan  vakfa  mensup ihvan  ve  müridlerini  ötede  beride  perişan  olmalarına  vesiiyle  olduğu  büyük  bir  üzüntü  ve  kederle  Yüce  Makalarına  arz ve  iblâ  ve  hadisede  zâtları  da,  alakadar  bulunduğundan  Meclis-i  Meşâyih’de  bu  sarih  hakkımızın  senelerce  sürüncemede  kalmasıyla  üzüntüyü  içine  alan  bir  hal  kesbeden  mezkur  dergahımızın  bir  an  evvel  gasıplardan  kurtarılması  ve  hak  sahibi  ve  ehli  olan  intihab  olunduğu  arzolunan  Ali  Haydar  Efendi  Hazret’lerine  tevcih  ve  teslim  hususunun  emir  ve  irade-i  Şehriyârî, Kemal-i   tazarru’  ve  niyaz  ve  istirham  olunur.  Bu  hususta  ve  her  halde  Padişâh’ın  emir  ve  iradesi  Efendimiz  Hazretlerinindir.

Bu  arîza’ya  karşılık  olarak, Ser  Kâtib-i  Hazreti  Şehriyârî (  Padişâhlık  Genel  Sekreteri)  tarafından  şu  tezkere  gönderilmiştir;   “  Sultan  Selim  Cami’i  civarında  Cebecibaşı  Mahallesinde  bulunan  Halidî   Dergâhı’nın  kurucusu  şeyh  İsmet  Efendi’nin( İsmet-i  Garip)  vefat  tarihinden  beri,  mezkur  dergâh’ın  şeyhliğine  müridler  tarafından  intihab  olunan  zatın  ta’yini  usûlü’ne   riayet  olunarak  sonradan  inhilal  eden  postnîşinliğe  de  icab  eden  usûl  üzere  Fatieh  mucîz   Dersiamlarından  Fetvahane’de “ Muhîtü’l- Feteva”  Hey’eti  Reisi,  Ali  Haydar  Efendi  intihab  olunmuşken, vaki’  olan  intihab  nazar-ı  i’tibara  alınmaksızın  diğeri  ta’yin  kılındığından  bahisle  eski  usûlü’n  muhafazası  istidâsına  dâir,  Hafız  Halil  Sami  imzasıyla  Padişâhlık  Makamına  takdim  olunan  dilekçe  Padişah  tarafından  görüldü.  Halidî  Tarikati’ne  mensup  meşîhat  cihetlerinin  inhilâliinde  meşîhat  hizmetine  ta’yin  olunacakların   müridler  tarafından  intihabı  tarîkatlerin  usulü  icabından  bulunmuş  olduğundan,   bu  şekil  vakıf   şartına  da  muvafık  olduğu  takdirde,    mezkûr  dergâh’ın  şeyhliğinin  seçimi  durumunda  eski  usûlü’n  değiştirme  cihetine  gidilmesi  muvafık  olamayacağı  mülahaza   buyrularak  yukarıda  zikredilen  dilekçe  tetkik  edilerek  icab  eden  durumun  ifası  zımnında  Padişâh’ın  emri  ve  fermanı  ilave  olunarak Şeyhulislâmlık  Makamı’na  gönderildi.  Bu  husuta  emir  ve  ferman,  emir  sahibi  olan Padişâh  Hazret’lerinindir  05  Safer/1338/ 30  Teşrinievvel/1335/ 13  Kasım/1919) Ser  Kâtib-i  Şehriyârî  Ali  Fuad...

Halidî  Şeyh’i  İsmet  Efendi  Dergah’ı postnîşinliği  için  cereyan  eden  hadisat  bu  şekildedir. Vaziyet yine,  Meclis-i  Meşâyih’e  havale  edilmiş  ve  şeyh  İsmet  Efendi’den  i’tibaren  kendisine  halife  olarak  gelen  zevat  sıralanmış  ve  şeyh’in  halifesi  hayatta  iken  halife’nin  halifesi’nin    müridlerin  reyleriyle   seçilebileceğıi   kararı   verilerek,  dört  yıl  bekletilen  Ali  Haydar  Efendi( 1866-1960)’nin  şeyh’lik  hakkı  teslim  edilmiştir...

Liyakat  ve  ehliyyet  nerede?!..  Mürîdân’ın  rey’leriyle  seçilen  şeyh’ler, Meclis-i  Meşâyih  tarafından  ta’yin  edilen  şeyh’ler, gasb’edilen, tekke’ler  ve  şeyhlikler, Padişâh  Fermanıyla, gasb’dan  kurtulan, tekke’ler, şeyh’liği  iade  edilen  müteşeyyih’ler. Günümüzdeki  parti  kavgalarına, partiiçi   fraksiyonlar, koltuk  kavgalarına  benzeyen  kavgalar. Bu  hareketlerin,  hadisât’ın, Turuk-u  Âliye’lerle  ne  alaka  ve  münasebeti  olabilir?!..

Esâsen, Zikr-i  Hafî,  Tarîkat-i  Nakşibendiyye-i   Âliyye’de, Nakşibendiyye-i  Halidiye  kolu, diye  bir  kol  yoktur. Mevlânâ(  aslında  Halid-i  Bağdâdî’nin  böyle  bir  unvanı  yoktur, mürid’ler  böyle  bir  unvanı  sonraki  yıllarda  kendisine  yakıştırmışlardır.) Halid-i  Bağdâdî, Zikr-i  Hafî, Nakşibendiyye-i  Âliyye’nin, Silsile-i  Zeheb- Silsile-i  Saâdât’ın  değil,  hatta, bu  Âlî  Tarikatin  müntesibi  bile  değildir. Kendisi, Irak, Süleymaniye’li, Berzencî  Ailesine  mensup  olup, ailece  bağlı  bulundukları  tarikat,  Kâdirî,  Tarikatidir.

Kendisinin   Nakşibendiyye’de, herhangi  bir  seyr-i  Sülûki  yoktur,  şeyh’liğin   levazımatından   olan  çilesini  de  çekmemiştir.  Milâdî,  1809’da, Süleymeniye’yi   ziyaret   eden, Hindistanlı,  Hiundistan  Fakiri, Derviş,  Mirza  Rahîmullah  Azîmabâdî  ile  tanışır,  te’sirinde  kalır,  yoga  öğrenmek  için, İran, Afganistan  üzerinden, altı  aylık  bir  yolculuktan  sonra, Yenidelhi’ye  ulaşır.  Mürid’lerinin   iddialarına  göre, burada,  Silsile-i  Zeheb- Siulsile-i  Saâdât’ın  28.  Halkası,  Abdullah   Dihlevî,(K.S.)   Efendi  Hazret’lerine   intisab  eder, 5  ayda, Nakşibendiyye’nin  bütün  Seyr-ü  Sülûk   mertebelerini  kat’ederek, şeyh’i  tarafından,  halife  olarak, Süleymaniye’ye  döner.  Yine,   mürid’lerin   iddialarına  göre, kendisine  Nakşibendiyye’nin   yanısıra,  Kâdirî,  Sühreverdî     ve  Çiştî   tarîkat’lmerinden   de,  irşad   iznhi   verildi....